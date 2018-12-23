两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 ColorMaRsi-Trigger 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置。 为此目的，所有输入参数可以分为两大组：

名称以 L 开头的那些是用于管理多头仓位的输入参数; 那些以 S 开头的输入参数用来管理空头仓位。

input uint L_Magic= 777 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT;

input uint S_Magic= 555 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

这两套交易系统使用不同的魔幻数字，并且相互完全独立。 真正的金融市场很少是对称的。 在上涨和下跌的市场中交易通常需要相同的交易系统，而参数绝对不同。 若要正确配置 EA，您应首先测试一套交易系统，并用相关开关禁用第二套交易系统。

input bool L_PosOpen= true ; input bool L_PosClose= true ;

在那之后，对第二套系统执行相同的操作。

若要运行 EA，已编译的 ColorMaRsi-Trigger.ex5 指标文件应位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 中。

默认智能交易系统的输入参数已显示在下面所用的测试中。 测试期间没有使用止损和止盈。









图例 1. 对称设置的交易示例

测试结果 2017，USDJPY H4:





图例 2. 测试结果图表













图例 3. 非对称设置的交易示例