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XWPR_Histogram_Vol_Direct_Alerts - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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XWPR_Histogram_Vol_Direct 指标收到交易信号时可提供警报，发送电子邮件和推送通知。 可能的信号选项:

  • 突破直方图零轴;
  • 直方图走势方向变化;
  • 突破超买或超卖等级;
  • 退出超买或超卖区域。

用于激活信号的输入参数:

input uint NumberofBar=1;          // 传递信号的柱线编号
input bool SoundON=true;           // 允许报警
input uint NumberofAlerts=2;       // 报警次数
input bool EMailON=false;          // 允许发送电子邮件
input bool PushON=false;           // 允许发送通知至移动设备

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在 “不使用额外缓冲区计算价格序列中间均价” 一文中详细描述了这些类的使用。

图例 1. XWPR_Histogram_Vol_Direct_Alerts 指标。 直方图走势方向变化

图例 1. XWPR_Histogram_Vol_Direct_Alerts 指标。 直方图走势方向变化

图例 2. XWPR_Histogram_Vol_Direct_Alerts. 激活报警

图例 2. XWPR_Histogram_Vol_Direct_Alerts. 激活报警

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22454

Hans_Indicator_Cloud_System Hans_Indicator_Cloud_System

该指标绘制超越 Hans_Indicator_Cloud 通道扩展的蜡烛

Hans_Indicator_Cloud_System_Alert Hans_Indicator_Cloud_System_Alert

用背景色填充并带 Hans_Indicator_Cloud_System 通道平均线的扩展时区走廊指标。 当所形成的扩展走廊被突破时，该指标提供警报，发送电子邮件和推送通知

XWPR_Histogram_Vol_Direct_HTF XWPR_Histogram_Vol_Direct_HTF

XWPR_Histogram_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项

XWPR_Histogram_Vol_Direct XWPR_Histogram_Vol_Direct

XWPR_Histogram_Vol 指标用柱线上的彩色图标来显示直方图的走势方向