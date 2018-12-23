该指标绘制超越 Hans_Indicator_Cloud 通道扩展的蜡烛

XWPR_Histogram_Vol_Direct 指标收到交易信号时可提供警报，发送电子邮件和推送通知

XWPR_Histogram_Vol 指标用柱线上的彩色图标来显示直方图的走势方向

零滞后 EMA 指标