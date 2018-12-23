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XWPR_Histogram_Vol - MetaTrader 5脚本
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WPR_Histogram_Vol 指标，针对结果直方图进行额外均化。 类似的均化也应用于动态超买/超卖等级。
//+-----------------------------------------+ //| 指标输入 | //+-----------------------------------------+ input uint WPRPeriod=14; // 指标周期 input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 交易量 input int HighLevel2=+20; // 超买等级 2 input int HighLevel1=+15; // 超买等级 1 input int LowLevel1=-15; // 超卖等级 1 input int LowLevel2=-20; // 超卖等级 2 input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_SMA_; // 均化方法 input uint MA_Length=12; // 平滑深度 input int MA_Phase=15; // 第一个平滑参数, //---- 对于 JJMA, 变化范围在 -100 ... +100, 影响中间处理品质; //---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期, 对于 AMA 这是慢速均化 input int Shift=0; // 指标水平平移的柱线数
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在 “不使用额外缓冲区计算价格序列中间均价” 一文中详细描述了这些类的使用。
图例 1. XWPR_Histogram_Vol 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22427
XWPR_Histogram_Vol_HTF
XWPR_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项Exp_TimeZonePivotsOpenSystem
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