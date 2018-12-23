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指标

XWPR_Histogram_Vol - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
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显示:
1732
等级:
(15)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XWPR_Histogram_Vol.mq5 (27.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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WPR_Histogram_Vol 指标，针对结果直方图进行额外均化。 类似的均化也应用于动态超买/超卖等级。

//+-----------------------------------------+
//|  指标输入                                |
//+-----------------------------------------+
input uint                WPRPeriod=14;             // 指标周期
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;   // 交易量 
input int                 HighLevel2=+20;           // 超买等级 2
input int                 HighLevel1=+15;           // 超买等级 1
input int                 LowLevel1=-15;            // 超卖等级 1
input int                 LowLevel2=-20;            // 超卖等级 2
input Smooth_Method       MA_SMethod=MODE_SMA_;     // 均化方法
input uint                MA_Length=12;             // 平滑深度
input int                 MA_Phase=15;              // 第一个平滑参数,
//---- 对于 JJMA, 变化范围在 -100 ... +100, 影响中间处理品质;
//---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期, 对于 AMA 这是慢速均化
input int                 Shift=0;                  // 指标水平平移的柱线数

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在 “不使用额外缓冲区计算价格序列中间均价” 一文中详细描述了这些类的使用。


图例 1. XWPR_Histogram_Vol 指标

图例 1. XWPR_Histogram_Vol 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22427

XWPR_Histogram_Vol_HTF XWPR_Histogram_Vol_HTF

XWPR_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项

Exp_TimeZonePivotsOpenSystem Exp_TimeZonePivotsOpenSystem

交易系统基于 TimeZonePivotsOpenSystem 指标的信号

Skyscraper_Fix_Candle Skyscraper_Fix_Candle

蜡烛形式的 Skyscraper_Fix 指标

VR 唐奇安精简版 MT5 VR 唐奇安精简版 MT5

经典的唐奇安通道指标