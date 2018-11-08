请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
WPR_Histogram_Vol_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1019
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 WPR_Histogram_Vol 指标：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标能够运行，要把 WPR_Histogram_Vol.ex5 指标放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图 1. WPR_Histogram_Vol_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22405
TimeZonePivotsOpenSystem
这个指标会画出超过 TimeZonePivots 通道的烛形。Autotrader Momentum
这个 EA 交易会比较收盘价
Harami_Alert
这个指标定义了Harami 模式，并且含有提醒、电子邮件和推送通知功能WPR_Histogram_Vol
使用交易量把威廉姆斯百分比范围振荡指标（Williams’ Percent Range，WPR）显示为柱形图。