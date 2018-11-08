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WPR_Histogram_Vol_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
WPR_Histogram_Vol.mq5 (24.05 KB) 预览
WPR_Histogram_Vol_HTF.mq5 (26.59 KB) 预览
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在输入参数中带有时段选择选项的 WPR_Histogram_Vol 指标：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)

为了使指标能够运行，要把 WPR_Histogram_Vol.ex5 指标放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图 1. WPR_Histogram_Vol_HTF

图 1. WPR_Histogram_Vol_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22405

TimeZonePivotsOpenSystem TimeZonePivotsOpenSystem

这个指标会画出超过 TimeZonePivots 通道的烛形。

Autotrader Momentum Autotrader Momentum

这个 EA 交易会比较收盘价

Harami_Alert Harami_Alert

这个指标定义了Harami 模式，并且含有提醒、电子邮件和推送通知功能

WPR_Histogram_Vol WPR_Histogram_Vol

使用交易量把威廉姆斯百分比范围振荡指标（Williams’ Percent Range，WPR）显示为柱形图。