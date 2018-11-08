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程序库

Easy Canvas - MetaTrader 5程序库

BeeXXI Corporation
BeeXXI Corporation

BeeXXI Corporation

5 (17)
12 产品 18 代码 10 主题 4619 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2073
等级:
(62)
已发布:
\MQL5\Indicators\
Test_iCanvas.mq5 (6.64 KB) 预览
\MQL5\Include\Canvas\
iCanvas.mqh (31.88 KB) 预览
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本开发库以及 iCanvas 类简单使用了 Canvas 来开发程序。

这里是一个使用这个开发库的简单指标，

在这个例子中，指标体没有函数来处理 OnChartEvent 时间，但是它还可以显示。

#property indicator_chart_window
#include <Canvas\iCanvas.mqh>

int OnInit()
  {
   EventSetMillisecondTimer(33);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,true);
   ChartSetInteger(0,CHART_CROSSHAIR_TOOL,false);  // turn off the crosshair
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason) {if(reason<2) {ChartSetInteger(0,CHART_CROSSHAIR_TOOL,true); ChartRedraw();}}

void  OnTimer()
  {
   static int X=0;
   static int Y=0;
   if(X!=W.MouseX || Y!=W.MouseY)
     {
      Canvas.Erase(0);
      // 画一个模糊点
      for(int ix=-20;ix<=20;ix++) for(int iy=-20;iy<=20;iy++)
        {
         double p=sqrt(ix*ix+iy*iy)/20.0;
         if(p>1) p=1;
         uchar P=(uchar)Round((1.0-p)*255.0);
         Canvas.PixelSet(W.MouseX+ix,W.MouseY+iy,ARGB(P,100,0,200));
        }
      //  显示信息块
      int Y1=(int)Canvas.Y(Canvas.Close(W.MouseX));
      Canvas.FillRectangle(W.MouseX,Y1,W.MouseX+140,Y1+67,0xA0808080);
      Canvas.TextOut(W.MouseX+5,Y1+2,"Close = "+DoubleToString(Canvas.Close(W.MouseX),_Digits),0xFFFFFFFF);
      Canvas.TextOut(W.MouseX+5,Y1+18,"Bar = "+DoubleToString(W.MouseBar,2),0xFFFFFFFF);
      Canvas.TextOut(W.MouseX+5,Y1+34,TimeToString(W.MouseTime,TIME_DATE|TIME_SECONDS),0xFFFFFFFF);
      Canvas.TextOut(W.MouseX+5,Y1+50,"SubWindow = "+string(W.MouseSubWin),0xFFFFFFFF);
      //  十字线
      Canvas.LineHorizontal(0,W.Width-1,W.MouseY,~W.Color);
      Canvas.LineVertical(W.MouseX,0,W.Height-1,~W.Color);
      int Ym=(W.MouseY>16)?(W.MouseY-16):(W.MouseY+2);
      int Xm=(W.MouseX<(W.Width-140))?(W.MouseX+4):(W.MouseX-125);
      Canvas.TextOut(W.Width-76,Ym,DoubleToString(W.MousePrice,_Digits),~W.Color);
      Canvas.TextOut(Xm,W.Height-16,TimeToString(W.MouseTime,TIME_DATE|TIME_SECONDS),~W.Color);

      Canvas.Update();
      X=W.MouseX; Y=W.MouseY;
     }
  }

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
   return(rates_total);
  }

开发库的特性:

  • 当关联开发库时，会创建一个名为 Canvas 的派生于CCanvas 类 iCanvas 类的实例，
  • 这个实例的大小与整个窗口匹配。进而，当窗口大小改变时，canvas (画布) 会自动调整大小 (除了脚本)。
  • 使用 OnChartEvent 事件处理函数是可选的。
  • 在库中，也有一个 Window 结构的实例，名称为 W，窗口参数就在其中并且会在这个结构中自动更新(除了脚本程序)。

Window 结构:

struct Window
  {
   uint              Color;       // 窗口背景色
   int               Width;       // 窗口宽度
   int               Height;      // 窗口高度
   int               Left_bar;    // 窗口最左边的柱的编号
   double            Right_bar;   // 窗口最右边柱的编号
   double            Total_bars;  // 窗口中的最大柱数
   int               BarsInWind;  // 窗口中的可见柱数
   double            Y_min;       // 窗口中价格的最小值
   double            Y_max;       // 窗口中价格的最大值
   double            dy_pix;      // 每个像素对用的价格变化
   int               dx_pix;      // 每个像素对应的柱数变化
   int               MouseX;      // 鼠标指针当前位置的 X 坐标
   int               MouseY;      // 鼠标指针当前位置的 Y 坐标
   double            MouseBar;    // 鼠标指针当前柱的位置 
   double            MousePrice;  // 鼠标指针当前价格的位置
   datetime          MouseTime;   // 鼠标指针对应的当前时间
   int               MouseSubWin; // 鼠标指针对应的子窗口编号
   int               WindowsTotal;// 子窗口总数，包括主窗口
   int               SubWin;      // 当前子窗口
   datetime          time[];      // 窗口中所有可见柱的开启时间的数组
  };

iCanvas class:


class iCanvas : public CCanvas
  {
private:
   datetime          T[1];
   double            Pr[1];
   bool              FullWinCanvW; // 使用窗口画布全部宽度
   bool              FullWinCanvH; // 使用窗口画布全部高度
public:
                     iCanvas(int Xpos=0,int Ypos=0,string Name="iCanvas",int width=0,int height=0,ENUM_COLOR_FORMAT formatCF=COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE,int subwin=-1);
                    ~iCanvas() { Destroy();};
   double            X(double bar);
   double            X(datetime Time) {return X((double)Ceil(W.Right_bar)+iBarShift(NULL,0,Time));};
   double            Y(double Price)  {return((W.Y_max-Price)/W.dy_pix); };
   double            Bar(int x)       {return((double)W.Left_bar+1-(double)x/(double)W.dx_pix);};
   datetime          TimePos(int x)   {double B=Bar(x); CopyTime(_Symbol,_Period,Floor(B),1,T); return T[0]+int((double)PeriodSeconds()*(1-B+(int)B));};
   double            Close(int x)     {CopyClose(_Symbol,_Period,int(Bar(x)),1,Pr); return Pr[0];};
   double            Open(int x)      {CopyOpen(_Symbol,_Period,int(Bar(x)),1,Pr); return Pr[0];};
   double            High(int x)      {CopyHigh(_Symbol,_Period,int(Bar(x)),1,Pr); return Pr[0];};
   double            Low(int x)       {CopyLow(_Symbol,_Period,int(Bar(x)),1,Pr); return Pr[0];};
   bool              FullWinCanvWidth()  {return FullWinCanvW;}; // 使用窗口画布全部宽度  
   bool              FullWinCanvHeight() {return FullWinCanvH;}; // 使用窗口画布全部高度             
   ENUM_PROGRAM_TYPE ProgType;
  };

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22164

TradeTransactions TradeTransactions

在应用程序中的任何位置来访问 OnTradeTransaction 中的数据。

Skyscraper Skyscraper

一个 NRTR 类型的趋势指标，带有额外的中心线。

Previous Candle Breakdown 3 Previous Candle Breakdown 3

"Previous Candle Breakdown" EA 交易。

Rollback 系统 Rollback 系统

为前一天定义通道宽度。