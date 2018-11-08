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XHullTrend_Digit_HTF - MetaTrader 5脚本
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在输入参数中带有时段选择选项的XHullTrend_Digit 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标能够正确运行，XHullTrend_Digit.ex5 指标应当加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. XHullTrend_Digit_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22125
Volume_Price_Momentum_Oscillator
Volume Price Momentum OscillatorOne Two Three
这个交易系统使用 iChaikin (蔡金振荡指标, CHO) 指标来定义盘整/趋势.
JSatlCandle_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 JSatlCandle_HTF 指标。Inertia_Candles
本指标会画出烛体大小超过指标输入参数中点数的烛形。