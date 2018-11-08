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XHullTrend_Digit_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XHullTrend_Digit.mq5 (15.68 KB) 预览
XHullTrend_Digit_HTF.mq5 (23.11 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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在输入参数中带有时段选择选项的XHullTrend_Digit 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)

为了使指标能够正确运行，XHullTrend_Digit.ex5 指标应当加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. XHullTrend_Digit_HTF

图 1. XHullTrend_Digit_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22125

Volume_Price_Momentum_Oscillator Volume_Price_Momentum_Oscillator

Volume Price Momentum Oscillator

One Two Three One Two Three

这个交易系统使用 iChaikin (蔡金振荡指标, CHO) 指标来定义盘整/趋势.

JSatlCandle_HTF JSatlCandle_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 JSatlCandle_HTF 指标。

Inertia_Candles Inertia_Candles

本指标会画出烛体大小超过指标输入参数中点数的烛形。