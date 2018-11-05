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XCCI_Candle_Vol_HTF - MetaTrader 5脚本
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XCCI_Candle_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要运行指标，应将 XCCI_Candle_Vol.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. XCCI_Candle_Vol_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22095
XRSI_Candle_Vol_HTF
XRSI_Candle_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项MA_Rounding_Candle_HTF
MA_Rounding_Candle_HTF 指标，输入参数中有时间帧选项
XRSI_Candle_Vol_Zer_HTF
XRSI_Candle_Vol_Zer 指标，输入参数中有时间帧选项XCCI_Candle_Vol_Zer_HTF
XCCI_Candle_Vol_Zer 指标，输入参数中有时间帧选项