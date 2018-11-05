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EA

Exp_XDeMarker_Histogram_Vol - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_XDeMarker_Histogram_Vol.mq5 (18.55 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (236.36 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XDeMarker_Histogram_Vol.mq5 (28.03 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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基于 XDeMarker_Histogram_Vol 指标信号的交易系统。 当柱线收盘时时，如果突破超出/超卖等级，则形成信号。 由于有两个等级，每个等级都有自己的突破位置、魔幻数字和大小:

input uint Magic1=555;            //正常信号的订单魔幻数字
input uint Magic2=777;            //强烈信号的订单魔幻数字
input double MM1=0.1;             //交易可用的存款份额（正常信号）
input double MM2=0.2;             //交易可用的存款份额（强烈信号）

为令生成的 EA 正常运行，编译的 XDeMarker_Histogram_Vol.ex5 指标文件应放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

下示的测试采用智能交易系统的默认输入参数。 测试期间没有使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的交易示例

图例 1. 图表上的交易示例

2017 全年 USDCHF H2 的测试结果：

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22075

BBS BBS

基于柱线的随机振荡器指标

BBS_Histogram BBS_Histogram

基于柱线并带直方图的随机振荡器指标

资金-量表 资金-量表

该指标衡量图表上的资金。

UniMagicNumber UniMagicNumber

该函数库能够接收与三个元素绑定的魔幻数字：品名、时间帧和前缀索引。