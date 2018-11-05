该指标衡量图表上的资金。





我们为什么需要它？



传统的 MetaTrader 图表通常以点数来衡量，而当您需要评估一手（或多手）持仓时难以快速将其转换为货币。

当然，您可以在脑海中计算或使用计算器。



然而，这总是不方便的。 此外，交易者通常根据经验设定手数，而不会采用确定的数字。 有时，他们甚至不计算所采用交易量的风险。

那么这个指标有什么作用？



指标显示高于和低于所选零级的成本等级。

什么是成本等级？



如果您从零级时按指定手数开仓，则其为账户将会亏损或增加的资金数额。

什么是零级？



默认情况下，指标从当前价位开始计算，但如果您在 zero_price 参数中键入了价格，那么它将按该价格计算。

该指标还有哪些其它参数？



grid_step_value – 存款货币的网格间距

lot_size – 虚拟仓位的工作手数

lot_divider – 手数除数（交易量除以指定值）

total_levels – 上下绘制多少个等级

zero_price – 用作零级的价位

progression – 进度类型（见下文）

multiplicator – 进度乘数

lines_color – 网格线颜色

lines_width – 网格线宽度

lines_style – 网格线样式

lines_prices – 在价格标尺上显示网格等级价位

text_shift_bars – 根据柱线数量左/右移动字幕

如何应用这一切？



选择未来仓位的工作手数 lot_size，并设置资金网格间距 grid_step_value。 当持仓有了相应的盈利或亏损（不包括掉期利率和佣金）时，指标为其显示等级。 这意味着，每个网格等级是由从持仓价位加/减指定的 grid_step_value 数值形成的。 每个等级均有标签，因此，它清晰地展示出如果价格达到相应等级，您会损失或赚取多少数额。

lot_divider 参数需要什么？



这是针对一些开立非标准合约的经纪商。 例如，有一个知名经纪商设定的某个点数价格比它的应取数值高出 10 万倍。 因此，您需要将此数字 lot_divider 指定为交易量的除数，以便校正计算。

为什么需要“进度”参数？



默认情况下，指标计算指定交易量的一笔持仓的盈利/亏损，而该进度允许估算利润/亏损的数额。 连续添加网格等级有助于快速评估一连串平均持仓的总体回撤深度或金字塔的总利润。

我们在这里有什么进度？



nonе – 无进度

equal – 等交易量仓位

linear – 交易量卷线性增长犹如一个自然系列

fibo – 交易量按斐波那契数列增长

martin – 几何级数与 'multiplicator' 乘数

指标信号是什么？



指标不提供信号。 在开仓之前需要进行快速风险评估。

如何评估持仓的风险？



您可以使用另一个指标：智能计算器。





它看起来如何？



