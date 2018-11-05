真实作者: Shimodax



扩展时区走廊的指标 含有两条走廊 形成的走廊等于四个小时，而走廊扩展等于十六个小时。

input uint LocalTimeZone= 0 ; input uint DestTimeZone= 4 ; input uint PipsForEntry1= 100 ; input uint PipsForEntry2= 200 ; input int Shift= 0 ;





图例 1. Hans_Indicator_x4