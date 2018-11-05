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真实作者: Shimodax
扩展时区走廊的指标 含有两条走廊 形成的走廊等于四个小时，而走廊扩展等于十六个小时。
//+-----------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------------+ input uint LocalTimeZone=0; // 原始走廊计算的开始时间 input uint DestTimeZone=4; // 走廊自柱线左侧的偏移 input uint PipsForEntry1=100; // 扩展第一个形成的走廊边界，单位点数 input uint PipsForEntry2=200; // 扩展第二个形成的走廊边界，单位点数 input int Shift=0; // 指标水平移位的柱线数
图例 1. Hans_Indicator_x4
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22018
Daydream
分析柱线特定时间段的价格通道（iHighest，iLowest）。JS MA SAR Trades
基于之字折线的智能交易系统。
DeMarker_Histogram_Vol_HTF
DeMarker_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项MySystem
基于 iBullsPower（多头推力）和 iBearsPower（空头推力）指标的智能交易系统。