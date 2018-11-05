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DeMarker_Histogram_Vol_HTF - MetaTrader 5脚本
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DeMarker_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要运行指标，应将 DeMarker_Histogram_Vol.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. DeMarker_Histogram_Vol_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22017
Hans_Indicator_x4
扩展时区走廊的指标含有两条走廊Daydream
分析柱线特定时间段的价格通道（iHighest，iLowest）。
MySystem
基于 iBullsPower（多头推力）和 iBearsPower（空头推力）指标的智能交易系统。XHullTrend_Digit
HullTrend 指标，Hull 移动平均线附加平滑，并将数值按输入变量中的固定位数舍入