这个指标是基于 Andrew Abraham 在 TASC 中发表的文章 "Trading the Trend（根据趋势交易）"。

有很多这个系统的“重生”版本和重命名版本，但是因为这个指标非常好，看起来最好有一个完全按照最初文章所描述的那样编码的指标。这个版本是一个简单的柱形图版本。用法很直接: 信号是基于颜色的改变。