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Trading the trend - 柱形图 - MetaTrader 5脚本
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这个指标是基于 Andrew Abraham 在 TASC 中发表的文章 "Trading the Trend（根据趋势交易）"。
有很多这个系统的“重生”版本和重命名版本，但是因为这个指标非常好，看起来最好有一个完全按照最初文章所描述的那样编码的指标。这个版本是一个简单的柱形图版本。用法很直接: 信号是基于颜色的改变。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21993
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Trading the trend
Trading the trendPGO TM smoothed
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