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EA

Exp_ColorXPWMA_Digit_MMRec - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_ColorXPWMA_Digit_MMRec.mq5 (18.23 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ColorXPWMA_Digit.mq5 (21.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款基于 ColorXPWMA_Digit 指标所发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变将来的交易量。 在收盘时，只要趋势发生变化（指标的颜色变化表示），就会形成交易信号。

在 EA 的输入模块添加变量以便管理已开仓的数量:

input uint    BuyTotalMMTriger=5; // 计算止损的最后买入成交数量
input uint    BuyLossMMTriger=3;  // 降低资金管理的亏损买入成交数量
input uint    SellTotalMMTriger=5;// 计算止损的最后卖出成交数量
input uint    SellLossMMTriger=3; // 降低资金管理的亏损卖出成交数量
input double  SmallMM_=0.01;      // 亏损情况下，每笔交易的可用资金份额
input double  MM=0.1;             // 正常交易情况下，每笔交易的可用资金份额
input MarginMode MMMode=LOT;      // 手数值判断方法

若输入状况如此，并且从最后五笔交易中进行选择，其中三笔为单向亏损，EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01 手。 如果最后五笔亏损交易少于三个，则开仓量为 0.1。

若要生成的 EA 正常运行，编译的 ColorXPWMA_Digit.ex5 指标文件应放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹下。

在下面示意的测试期间，使用智能交易系统的的默认输入参数，并带止损。

图例 1. 图表上的交易示例

图例 1. 图表上的交易示例

GBPJPY H1 2017 全年 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21723

Trend_Intensity_Index_HTF Trend_Intensity_Index_HTF

Trend_Intensity_Index 指标，可在输入参数种更改时间帧。

Trading_Channel_Index_HTF Trading_Channel_Index_HTF

Trading_Channel_Index 指标，可在输入参数种更改时间帧。

Dynamic_Trend Dynamic_Trend

动态趋势信号指标绘制双色趋势方向线并添加信号箭头。

Klinger_Oscillator Klinger_Oscillator

Klinger 振荡器由 Stephen Klinger 开发，旨在判断长期趋势，同时保持敏感性，以便发现短期波动，令交易者能够预测短期逆转。