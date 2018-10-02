一款基于 ColorXPWMA_Digit 指标所发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变将来的交易量。 在收盘时，只要趋势发生变化（指标的颜色变化表示），就会形成交易信号。

在 EA 的输入模块添加变量以便管理已开仓的数量:

input uint BuyTotalMMTriger= 5 ; input uint BuyLossMMTriger= 3 ; input uint SellTotalMMTriger= 5 ; input uint SellLossMMTriger= 3 ; input double SmallMM_= 0.01 ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT;

若输入状况如此，并且从最后五笔交易中进行选择，其中三笔为单向亏损，EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01 手。 如果最后五笔亏损交易少于三个，则开仓量为 0.1。

若要生成的 EA 正常运行，编译的 ColorXPWMA_Digit.ex5 指标文件应放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹下。

在下面示意的测试期间，使用智能交易系统的的默认输入参数，并带止损。

图例 1. 图表上的交易示例

GBPJPY H1 2017 全年 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表