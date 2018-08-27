请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_Open_Oscillator_Cloud_MMRec - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 2271
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易系统基于 Open_Oscillator_Cloud 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。 如果趋势发生变化 (通过云改变其颜色表示)，当柱线收盘时，将形成交易信号。
添加输入 EA 变量块以便管理已开仓的数量:
input uint BuyLossMMTriger=2; // 亏损的买入交易减少 MM input uint SellLossMMTriger=2; // 亏损的卖出交易减少 MM input double SmallMM_=0.01; // 在亏损情况下交易可用的存款资源份额 input double MM=0.1; // 在正常情况下交易可用的存款资源份额 input MarginMode MMMode=LOT; // 手数计算方法
按照这样的输入，如果最后两笔交易在一个方向上是亏损的，那么 EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01 手。 如果最后两笔交易中至少有一笔没有亏损，则开仓量为 0.1。
为使生成的 EA 正常运行，已编译的 Open_Oscillator_Cloud.ex5 指标文件应位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
下面显示的测试期间，EA 交易使用默认的带停止的输入参数。
图例 1. 图表上的交易示例
2017 年 AUDUSD H2 的测试结果。
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21610
GBP9AM
使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单操作。Wajdyss_Ichimoku_Candle
一款信号量指标，基于价格突破 Kijun Sen 指示线，并显示为蜡烛。
Slope_Direction_Line
斜率方向线指标显示为彩色移动平均线，表示平均市场移动方向。Trading_Channel_Index
交易通道索引振荡器显示为颜色直方图。