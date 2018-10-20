



MACD在应用上应先行计算出快速（一般选12日）移动平均值与慢速（一般选26日）移动平均值。以这两个数值作为测量两者（快速与慢速线）间的“差离值”依据。所谓“差离值”（DIF），即12日EMA数值减去26日EMA数值。因此，在持续的涨势中，12日EMA在26日EMA之上。其间的正差离值（+DIF）会愈来愈大。反之在跌势中，差离值可能变负（-DIF），也愈来愈大。至于行情开始回转，正或负差离值要缩小到一定的程度，才真正是行情反转的信号。MACD的反转信号界定为“差离值”的9日移动平均值（9日EMA）。 在MACD的异同移动平均线计算公式中，都分别加T+1交易日的份量权值，以现在流行的参数12和26为例，其公式如下：

首先计算出快速移动平均线（即EMA1）和慢速移动平均线（即EMA2），以此两个数值，来作为测量两者（快慢速线）间的离差值（DIF）的依据，然后再求DIF的N周期的平滑移动平均线DEA（也叫MACD、DEM）线。

以EMA1的参数为12日EMA2的参数为26日，DIF的参数为9日为例来看看MACD的计算过程

1、计算移动平均值（EMA）

12日EMA的算式为

EMA（12）=前一日EMA（12）×11/13+今日收盘价×2/13

26日EMA的算式为

EMA（26）=前一日EMA（26）×25/27+今日收盘价×2/27

2、计算离差值（DIF）

DIF=今日EMA（12）－今日EMA（26）

3、计算DIF的9日EMA

根据离差值计算其9日的EMA，即离差平均值，是所求的MACD值。为了不与指标原名相混淆，此值又名

DEA或DEM。

今日DEA（MACD）=前一日DEA×8/10+今日DIF×2/10。

计算出的DIF和DEA的数值均为正值或负值。

用（DIF-DEA）×2即为MACD柱状图。

故MACD指标是由两线一柱组合起来形成，快速线为DIF，慢速线为DEA，柱状图为MACD。在各类投资中，有以下方法供投资者参考：

1.当DIF和DEA均大于0(即在图形上表示为它们处于零线以上)并向上移动时，一般表示为行情处于多头行情中，可以买入开仓或多头持仓；

2.当DIF和DEA均小于0(即在图形上表示为它们处于零线以下)并向下移动时，一般表示为行情处于空头行情中，可以卖出开仓或观望。

3.当DIF和DEA均大于0(即在图形上表示为它们处于零线以上)但都向下移动时，一般表示为行情处于下跌阶段，可以卖出开仓和观望；

4.当DIF和DEA均小于0时(即在图形上表示为它们处于零线以下)但向上移动时，一般表示为行情即将上涨，股票将上涨，可以买入开仓或多头持仓。

指数平滑异同移动平均线，简称MACD，它是一项利用短期指数平均数指标与长期指数平均数指标之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作出研判的技术指标。





根据移动平均线原理所发展出来的MACD，一来克服了移动平均线假信号频繁的缺陷，二来能确保移动平均线最大的战果。

其买卖原则为：

1.DIF、DEA均为正，DIF向上突破DEA，买入信号参考。

2.DIF、DEA均为负，DIF向下跌破DEA，卖出信号参考。

3.DIF线与K线发生背离，行情可能出现反转信号。

4.DIF、DEA的值从正数变成负数，或者从负数变成正数并不是交易信号，因为它们落后于市场。

基本用法

1. MACD金叉：DIFF 由下向上突破 DEA，为买入信号。

2. MACD死叉：DIFF 由上向下突破 DEA，为卖出信号。

3. MACD 绿转红：MACD 值由负变正，市场由空头转为多头。

4. MACD 红转绿：MACD 值由正变负，市场由多头转为空头。

5. DIFF 与 DEA 均为正值,即都在零轴线以上时，大势属多头市场，DIFF 向上突破 DEA，可作买入信号。

6. DIFF 与 DEA 均为负值,即都在零轴线以下时，大势属空头市场，DIFF 向下跌破 DEA，可作卖出信号。

7. 当 DEA 线与 K 线趋势发生背离时为反转信号。

8. DEA 在盘整局面时失误率较高,但如果配合RSI 及KDj指标可适当弥补缺点。