断续 (Choppiness) 指数: 另一种计算分形维数的方法。





断续 (Choppiness)

断续是一个现代指标，基于混沌理论和分形几何的思想。 Benoit Mandelbrot 是对分形几何学主题非常感兴趣的人之一。 他展示了在数学和其他地方的自然界中，分形如何发生在许多不同的地方。 它们可以在云层，波浪，树叶，指纹和向日葵的基础上找到它们，他的想法在数学和自然之间提供了一些令人兴奋的粘合剂。 使用计算机图形并在 IBM 的帮助下，Mandelbrot 能够展示如何使用计算机图形表达分形几何。

虽然我们大多数人认为只有整数维度，如 1D，2D 和 3D，但在分形几何中，整数维度之间存在分数维度。 因此，在 1D 线和 2D 平面之间存在许多分形维度。 分形基本上是系统维数的度量; 它们能够根据维度的分数性质表达不同的图像。

E. 总部位于澳大利亚的交易员 W. Dreiss 提出了使用分形几何作为衡量证券价格变动方法的创意。 他巧妙地为价格变动图标指定了 "维度"。 一个趋势性和线性的图表可以整体归纳为一个维度，而一个完全不稳定且不具有趋势的图表可以说具有两个维度。 在这两个数值之间的某处表示为分形状态，和不同程度的断续。

与 断续指数 指标相比，该版本使用 JMA 进行平滑 (以便更容易发现波动指数的斜率方向变化)，并令数值更不容易变化。