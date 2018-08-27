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Exp_ColorJFatl_Digit_NN3_MMRec - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在单一 EA 中集成三个运用 ColorJFatl_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量 如果趋势已经改变 (当三个指标中的任何一个改变其显示颜色时)，则当柱线收盘时形成交易信号。
添加 EA 的输入变量块以便管理已开仓位的交易量。 例如，对于第一个系统:
input uint A_BuyLossMMTriger=2; //系统A 亏损的买入交易减少 MM input uint A_SellLossMMTriger=2; //系统A 亏损的卖出交易减少 MM input double A_SmallMM=0.01; //系统A 在亏损情况下交易可用的存款资源份额 input double A_MM=0.1; //系统A 在正常情况下交易可用的存款资源份额
按照这样的输入，如果最后两笔交易在一个方向上是亏损的，那么 EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01 手。 如果最后两笔交易中至少有一笔没有亏损，则开仓量为 0.1。
类似的输入可用于第二个交易系统:
input uint B_BuyLossMMTriger=2; //系统B 亏损的买入交易减少 MM input uint B_SellLossMMTriger=2; //系统B 亏损的卖出交易减少 MM input double B_SmallMM=0.01; //系统B 在亏损情况下交易可用的存款资源份额 input double B_MM=0.1; //系统B 在正常情况下交易可用的存款资源份额
在输入中前缀 C_ 用于第三套系统
设置此类 EA 的最佳选择是在每个交易系统上单独配置，并应用以下参数开关禁用其它两个:
input bool B_BuyPosOpen=true; //B 允许多头入场 input bool B_SellPosOpen=true; //B 允许空头入场
将它们设置为 false。
为使生成的 EA 正常运行，已编译的 ColorJFatl_Digit.ex5 指标文件应位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
下面显示的测试期间，EA 交易使用默认的带停止的输入参数。
图例 1. 图表上的交易示例
2016 年 GBPJPY H3，H8 和日线的测试结果。
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21409
Fibo_Average
菲波纳奇平均ATR_Volatility
ATR 波动率指标
Exp_ColorX2MA_Digit_NN3_MMRec
在单一 EA 中集成三个运用 ColorX2MA_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量OverHedgeV2
仓位对冲。 在新柱线出现时工作。