在单一 EA 中集成三个运用 ColorJFatl_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量 如果趋势已经改变 (当三个指标中的任何一个改变其显示颜色时)，则当柱线收盘时形成交易信号。

添加 EA 的输入变量块以便管理已开仓位的交易量。 例如，对于第一个系统:

input uint A_BuyLossMMTriger= 2 ; input uint A_SellLossMMTriger= 2 ; input double A_SmallMM= 0.01 ; input double A_MM= 0.1 ;

按照这样的输入，如果最后两笔交易在一个方向上是亏损的，那么 EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01 手。 如果最后两笔交易中至少有一笔没有亏损，则开仓量为 0.1。

类似的输入可用于第二个交易系统:

input uint B_BuyLossMMTriger= 2 ; input uint B_SellLossMMTriger= 2 ; input double B_SmallMM= 0.01 ; input double B_MM= 0.1 ;

在输入中前缀 C_ 用于第三套系统

设置此类 EA 的最佳选择是在每个交易系统上单独配置，并应用以下参数开关禁用其它两个:

input bool B_BuyPosOpen= true ; input bool B_SellPosOpen= true ;

将它们设置为 false。

为使生成的 EA 正常运行，已编译的 ColorJFatl_Digit.ex5 指标文件应位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

下面显示的测试期间，EA 交易使用默认的带停止的输入参数。

图例 1. 图表上的交易示例

2016 年 GBPJPY H3，H8 和日线的测试结果。

图例 2. 测试结果图表