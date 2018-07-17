CI (拥塞标识符) 指标。 它显示有多少根以前的柱线价格处于当前柱线收盘价 +/- Delta 点数所形成的通道内。 它还显示计数器值阈值级别，并标记计数器高于或低于该级别的位置。

DI_Cluster 指标表示三个不同参数的 ADX 指标。 与标准 ADX 不同，DI Cluster 的阈值水平不是固定的，而是由三条指标线的交叉点决定的。 您可以选择要显示的三行标准 ADX 中的任何一条: ADX 趋势强度线本身，以及 +DI 或 -DI 线。