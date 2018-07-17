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RoundPrice-Ext 指标，其输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表时间帧
若要指标运行，指标 RoundPrice-Ext.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. 指标 RoundPrice-Ext_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21217
Exp_BykovTrend_ColorX2MA
在一个 EA 内使用 BykovTrend_V2 和 ColorX2MA 指标的两套独立交易系统。Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit
在一个 EA 内使用 SilverTrend_V2 和 ColorJFatl_Digit 指标的两套独立交易系统。
CI
CI (拥塞标识符) 指标。 它显示有多少根以前的柱线价格处于当前柱线收盘价 +/- Delta 点数所形成的通道内。 它还显示计数器值阈值级别，并标记计数器高于或低于该级别的位置。DI_Cluster
DI_Cluster 指标表示三个不同参数的 ADX 指标。 与标准 ADX 不同，DI Cluster 的阈值水平不是固定的，而是由三条指标线的交叉点决定的。 您可以选择要显示的三行标准 ADX 中的任何一条: ADX 趋势强度线本身，以及 +DI 或 -DI 线。