一套基于 XPeriodCandle 指标信号的交易系统。 判断指标烛条颜色，如果趋势方向改变，则在柱线收盘时形成开仓信号。

若要使生成的 EA 正常运行，已编译的 XPeriodCandle.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件可令智能交易系统在提供 nonzero spread 以及 开仓同时 设置止损和止盈的经纪商平台上使用。 您可以通过以下链接下载该函数库的更多变体: 交易算法。

智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。 测试期间没有使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的成交示例

2016 全年 GBPUSD H4 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表