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EA

Exp_XPeriodCandle - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_XPeriodCandle.mq5 (14.72 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (223.62 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XPeriodCandle.mq5 (16.76 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一套基于 XPeriodCandle 指标信号的交易系统。 判断指标烛条颜色，如果趋势方向改变，则在柱线收盘时形成开仓信号。

若要使生成的 EA 正常运行，已编译的 XPeriodCandle.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件可令智能交易系统在提供 nonzero spread 以及 开仓同时 设置止损和止盈的经纪商平台上使用。 您可以通过以下链接下载该函数库的更多变体: 交易算法

智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。 测试期间没有使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的成交示例

图例 1. 图表上的成交示例

2016 全年 GBPUSD H4 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21119

Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus

基于 CaudateXPeriodCandle 指标信号的交易系统，可以在一段固定时间段内维护您的持仓。

Vortex_Difference Vortex_Difference

指表显示 Vortex 指标线的差值。

CaudateCandle_HTF CaudateCandle_HTF

CaudateCandle 指标，输入参数中有时间帧选项

XPeriodCandle_HTF XPeriodCandle_HTF

XPeriodCandle 指标，其输入参数中有时间帧选项。