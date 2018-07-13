基于 CaudateXPeriodCandle 指标信号的交易系统，可以在一段固定时间段内维护您的持仓。 如果出现尾状烛条，当柱线收盘时会形成信号。 一旦持仓时间超过预设的固定限制，立即平仓:

input bool TimeTrade= true ; input uint nTime= 240 ;

若要使生成的 EA 正常运行，已编译的 CaudateXPeriodCandle.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件可令智能交易系统在提供 nonzero spread 以及 开仓同时 设置止损和止盈的经纪商平台上使用。 您可以通过以下链接下载该函数库的更多变体: 交易算法。

智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。 测试期间没有使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的成交示例

2016 年 GBPUSD H4 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表