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Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于 CaudateXPeriodCandle 指标信号的交易系统，可以在一段固定时间段内维护您的持仓。 如果出现尾状烛条，当柱线收盘时会形成信号。 一旦持仓时间超过预设的固定限制，立即平仓:
input bool TimeTrade=true; //启用按时间持仓离场 input uint nTime=240; //持仓时间以分钟为单位
若要使生成的 EA 正常运行，已编译的 CaudateXPeriodCandle.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件可令智能交易系统在提供 nonzero spread 以及 开仓同时 设置止损和止盈的经纪商平台上使用。 您可以通过以下链接下载该函数库的更多变体: 交易算法。
智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。 测试期间没有使用止损和止盈。
图例 1. 图表上的成交示例
2016 年 GBPUSD H4 的测试结果:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21118
Vortex_Difference
指表显示 Vortex 指标线的差值。Vortex
趋势跟踪指标 Vortex。
Exp_XPeriodCandle
一套基于 XPeriodCandle 指标信号的交易系统。CaudateCandle_HTF
CaudateCandle 指标，输入参数中有时间帧选项