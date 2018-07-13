代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1063
等级:
(7)
已发布:
已更新:
\MQL5\Experts\
Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus.mq5 (17.18 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (223.62 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
CaudateXPeriodCandle.mq5 (21.42 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

基于 CaudateXPeriodCandle 指标信号的交易系统，可以在一段固定时间段内维护您的持仓。 如果出现尾状烛条，当柱线收盘时会形成信号。 一旦持仓时间超过预设的固定限制，立即平仓:

input bool   TimeTrade=true;      //启用按时间持仓离场
input uint   nTime=240;           //持仓时间以分钟为单位

若要使生成的 EA 正常运行，已编译的 CaudateXPeriodCandle.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件可令智能交易系统在提供 nonzero spread 以及 开仓同时 设置止损和止盈的经纪商平台上使用。 您可以通过以下链接下载该函数库的更多变体: 交易算法

智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。 测试期间没有使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的成交示例

图例 1. 图表上的成交示例

2016 年 GBPUSD H4 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21118

Vortex_Difference Vortex_Difference

指表显示 Vortex 指标线的差值。

Vortex Vortex

趋势跟踪指标 Vortex。

Exp_XPeriodCandle Exp_XPeriodCandle

一套基于 XPeriodCandle 指标信号的交易系统。

CaudateCandle_HTF CaudateCandle_HTF

CaudateCandle 指标，输入参数中有时间帧选项