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Exp_BrainTrend2_V2_Duplex - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
两套基于 BrainTrend2_V2 信号的相同交易系统，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。 为此，所有输入参数可以分为两大组:
- 名称以 L开头的名称是用于管理多头仓位的输入参数
- 以 S 开头的是用于管理空头仓位的输入参数。
//+----------------------------------------------+ //| 用于多头交易的 EA 输入参数 | //+----------------------------------------------+ magic numberinput uint L_Magic=777; //L 魔幻数字 input double L_MM=0.1; //L 每笔交易占存款份额 input MarginMode L_MMMode=LOT; //L 手数设置模式 //+----------------------------------------------+ //| 用于空头交易的 EA 输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //S 魔幻数字 input double S_MM=0.1; //S 每笔交易占存款份额 input MarginMode S_MMMode=LOT; //S 手数设置模式
这两套交易系统使用不同的魔幻数字，所以它们是两套独立的系统。 真正的金融市场很少是对称的。 在上涨和下跌的市场中，相同交易系统在交易时通常需要绝对不同的参数。 若要正确配置 EA，您应该首先测试一套交易系统，并使用相关开关禁用第二套交易系统。
input bool L_PosOpen=true; //L 允许多头仓位入场 input bool L_PosClose=true; //L 允许多头仓位离场
之后，对第二套系统执行相同的操作。
为了智能交易系统能正确操作，您应该将 BrainTrend2_V2.ex5 编译指标文件保存到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。
在以下测试中 EA 用到的默认输入参数。 测试中未使用止损和止盈。
图例1. 图表中的成交示例是对称设置。
测试结果 GBPJPY H6 2016 全年:
图例2. 测试结果图表。
图例3. 图表中的成交示例是非对称设置。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20866
AnalysisOnBars_HTF
指标 AnalysisOnBars 在输入参数中提供了时间帧选择选项。AnalysisOnBars
AnalysisOnBars 信息指标显示柱线且不考虑价格。 柱线以点数为单位显示。
TATR
TATR (逐笔报价平均真实范围) 振荡器。Volatility_Ratio
Volatility_Ratio 指标。