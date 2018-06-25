一套基于 AbsolutelyNoLagLwma 指标信号的交易系统。 如果指标方向发生变化，则在柱线收盘时会形成信号。

为令生成的 EA 正常运行，已编译的 AbsolutelyNoLagwma.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

请注意，库文件 TradeAlgorithms.mqh 设计用于 EA，且需与提供 非零点差，并能够在 开仓同时 设置止损和止盈的经纪商一起使用。 您可以在 Trade Algorithms 下载该库的其它版本。

在以下测试中 EA 用到的默认输入参数。 测试中未使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的示例交易

测试结果 GBPUSD H4 2016 全年:

图例 2. 测试结果图表