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Exp_AbsolutelyNoLagLwma - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一套基于 AbsolutelyNoLagLwma 指标信号的交易系统。 如果指标方向发生变化，则在柱线收盘时会形成信号。
为令生成的 EA 正常运行，已编译的 AbsolutelyNoLagwma.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
请注意，库文件 TradeAlgorithms.mqh 设计用于 EA，且需与提供 非零点差，并能够在 开仓同时 设置止损和止盈的经纪商一起使用。 您可以在 Trade Algorithms 下载该库的其它版本。
在以下测试中 EA 用到的默认输入参数。 测试中未使用止损和止盈。
图例 1. 图表上的示例交易
测试结果 GBPUSD H4 2016 全年:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20794
AnchoredMomentum_HTF
指标 AnchoredMomentum 在输入参数中提供了时间帧选择选项。InvertCandle
当前金融产品的倒挂图表。
Advance_Decline_Line
指标 ADL (进展/衰退线) 显示指定时间间隔内正负价格增量的比率。ESM
指标 ESM (Elsig's Shifting Mean) 显示指定时间间隔 (柱线) 内价格的平均偏移。