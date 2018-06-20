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指标

KWAN_RDP - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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KWAN_RDP.mq5 (18.59 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款基于 iDemarker，iMFI 和 iMomentum 指标值的简单振荡器，其实现为两色直方图。

指标计算公式:

kwan = MA(100 * iDemarker[bar] * iMFI[bar] / iMomentum[bar])

金融资产的增长通常伴随着指标增长，且直方图的颜色为海蓝宝石。 如果指标下降且直方图呈红色和粉红色，则考虑资产下跌。 进行交易的最佳时间是直方图柱线的颜色发生变化时。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include)。 这些类在 无需使用额外的缓冲器进行中间计算的平均价格序列 这篇文章中进行了详述。

图例1. 指标 KWAN_RDP

图例1. 指标 KWAN_RDP

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20606

BSS 1_0 BSS 1_0

基于三条 iMA (移动平均，MA) 指标的智能交易系统。

十字星箭头 十字星箭头

一款基于十字星形态的 EA。 持仓尾随。

KWAN_RDP_HTF KWAN_RDP_HTF

KWAN_NRP 指标可以在输入参数中更改指标时间帧。

KWAN_CCC KWAN_CCC

一款基于 Chaikin 振荡器，商品通道指数和 iMomentum 指标值的简单振荡器，并实现为双色直方图。