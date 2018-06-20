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一款基于 iDemarker，iMFI 和 iMomentum 指标值的简单振荡器，其实现为两色直方图。
指标计算公式:
kwan = MA(100 * iDemarker[bar] * iMFI[bar] / iMomentum[bar])
金融资产的增长通常伴随着指标增长，且直方图的颜色为海蓝宝石。 如果指标下降且直方图呈红色和粉红色，则考虑资产下跌。 进行交易的最佳时间是直方图柱线的颜色发生变化时。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include)。 这些类在 无需使用额外的缓冲器进行中间计算的平均价格序列 这篇文章中进行了详述。
图例1. 指标 KWAN_RDP
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20606
KWAN_RDP_HTF
KWAN_NRP 指标可以在输入参数中更改指标时间帧。KWAN_CCC
一款基于 Chaikin 振荡器，商品通道指数和 iMomentum 指标值的简单振荡器，并实现为双色直方图。