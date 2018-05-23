Denis Meyers发明了多色动量，将其描述为：

动量被定义为当前栏和酒吧之间的差异或百分比变化。使用基于动量的指标的主要问题是，最佳回望期随着时间的推移而改变，用当前选择的回溯期产生损失。 为了避免由于单个回望期而产生的错误，我们创建了一个指示符，该指标采取可交易的所有重要回望期的加权平均值。我们把这个指标命名为多色，因为聚意味着多和色的颜色。因此，这个指标的多色动量转化为许多动量指标的和。

多色动量是一种很有用的指标，但是，正如许多“原始”动量指标所做的那样，当没有任何形式的平滑使用时，它的有用性在某种程度上受限于它在某些情况下对“小变化”的“过度反应”，这使得它很难被用于信号。

这个版本使用了双重平滑的EMA 来做平滑，DSEMA 已经被证明可以生成很好的平滑效果，而延迟几乎不存在，所以，多色动量指标和它组合使用的时候，生成信号的可用性就很高。