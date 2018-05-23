代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

综合指数 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1325
等级:
(17)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Constance Brown 的对于综合指数指标的描述:

综合指数（Composite Index）是为了解决RSI中的发散失效问题而开发的，但是它在指标内提供特定水平支撑的能力增加了它的价值。综合指数采用RSI的归一化公式，并去除归一化范围限制。复合指数的公式使用嵌入的动量计算与短期的RSI平滑。

这是指标的 MetaTrader 5 版本，正是完全按照最初所描述的综合指数那样制作的。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20466

多色动量 - 扩展版 多色动量 - 扩展版

这个版本的多色动量指标使用了双重平滑的EMA来进行平滑。DSEMA 已经被证明可以生成很好的平滑效果，而延迟几乎不存在，所以，多色动量指标和它组合使用的时候，生成信号的可用性就很高。

多色动量 多色动量

多色动量对可交易的所有重要回望期进行加权平均。

合成RSI 合成RSI

合成 RSI (Synthetic RSI ) 指标不是使用了一个RSI, 而是使用了3个RSI的实例。 这3个实例的RSI然后被用来计算“合成”值（这不是3的平均值，因为计算不同于平均值）。

合成平滑 RSI 合成平滑 RSI

这个版本的合成 RSI 在计算中使用了 Ehlers 的平滑 RSI，而不是“常规”的RSI，而这样可以使得到的合成RSI更加平滑。