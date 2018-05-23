Constance Brown 的对于综合指数指标的描述:

综合指数（Composite Index）是为了解决RSI中的发散失效问题而开发的，但是它在指标内提供特定水平支撑的能力增加了它的价值。综合指数采用RSI的归一化公式，并去除归一化范围限制。复合指数的公式使用嵌入的动量计算与短期的RSI平滑。

这是指标的 MetaTrader 5 版本，正是完全按照最初所描述的综合指数那样制作的。