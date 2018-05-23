Denis Meyers发明了多色动量，将其描述为：

动量被定义为当前栏和酒吧之间的差异或百分比变化。使用基于动量的指标的主要问题是，最佳回望期随着时间的推移而改变，用当前选择的回溯期产生损失。

为了避免由于单个回望期而产生的错误，我们创建了一个指示符，该指标采取可交易的所有重要回望期的加权平均值。我们把这个指标命名为多色，因为聚意味着多和色的颜色。因此，这个指标的多色动量转化为许多动量指标的和。