请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
DonchianChannelsCloud_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1240
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
DonchianChannelsCloud 指标在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 DonchianChannelsCloud.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. DonchianChannelsCloud_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15489
XDPOCandle
指标 XDPO 以蜡烛条序列的形式实现。DonchianChannelsCloud_Digit_Grid
Donchian Channel 指标可在通道内部填充颜色, 如同云彩, 显示最后的数值作为价格标签, 并可将通道价位截取到需要的位数, 这些截取的数值就是价格网格。
XTRIX_HTF
指标 XTRIX 在输入参数中有时间帧选项。Exp_ColorXTRIX_Histogram
基于 ColorXTRIX_Histogram 指标信号的交易系统。