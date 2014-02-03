代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

gpfTCPivotStop - MetaTrader 5EA

Dmitry Fedoseev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1602
等级:
(30)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该 EA 重写自 MQL4 版本, 原版本发表在 https://www.mql5.com/en/code/8165 它的作者是 George-on-Don。  

它如何工作

轴点和三条支撑/阻力位的计算基于日线柱线。当价格触及轴点 (收盘柱线的 '收盘' 价), 开仓。该 EA 应使用在时间帧小于 D1。 

止损和止盈设置在支撑/阻力位。如果止损和止盈过于接近, 则不可能开仓, 再次尝试以第二条支撑/阻力位作为止损, 第三条支撑/阻力位作为止盈开仓。

当第一条支撑/阻力位到达 (如果止盈更远), 仓位的止损移动到开仓价+点差 (此功能可以禁止)。 

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。

 

参数

  • Lots - 订单交易量; 当为 0, 使用 MaxrR 参数。
  • SndMl - 当 EA 开、平仓, 通过 email 发送消息。
  • DcF - 若亏损, 降低手数因子。如果值为 0, 不再减低。最低值, 最大的手数降低如果手数不能再降低, 使用最小手数。
  • MaxR - 最大风险从 0-1 (共享可用资金)。当 Lots 值为 0, 使用它。
  • TgtProfit - 目标 (盈利): 1 - Support1 或 Resist1, 2 - Support2 或 Resist2, 3 - Support3 或 Resist3。
  • isTradeDay - 仅日内交易 (在 23:00 平仓)。
  • ModSL - 当第一目标位到达, 修改止损。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1053

GetExtremums GetExtremums

该函数标识整个给定历史周期的极值。

IncGUI_BitPic IncGUI_BitPic

像素绘画图形控件。

gpfTCPivotLimit gpfTCPivotLimit

该交易系统的操作基于在轴点指标的支撑/阻力位的反弹

Trade_Time Trade_Time

该指标绘制一段操作周期, 指定交易的开始时间和停止时间。