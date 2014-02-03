该 EA 重写自 MQL4 版本, 原版本发表在 https://www.mql5.com/en/code/8165 它的作者是 George-on-Don。

它如何工作



轴点和三条支撑/阻力位的计算基于日线柱线。当价格触及轴点 (收盘柱线的 '收盘' 价), 开仓。该 EA 应使用在时间帧小于 D1。

止损和止盈设置在支撑/阻力位。如果止损和止盈过于接近, 则不可能开仓, 再次尝试以第二条支撑/阻力位作为止损, 第三条支撑/阻力位作为止盈开仓。

当第一条支撑/阻力位到达 (如果止盈更远), 仓位的止损移动到开仓价+点差 (此功能可以禁止)。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。

参数

