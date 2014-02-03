请观看如何免费下载自动交易
该 EA 重写自 MQL4 版本, 原版本发表在 https://www.mql5.com/en/code/8165 它的作者是 George-on-Don。
它如何工作
轴点和三条支撑/阻力位的计算基于日线柱线。当价格触及轴点 (收盘柱线的 '收盘' 价), 开仓。该 EA 应使用在时间帧小于 D1。
止损和止盈设置在支撑/阻力位。如果止损和止盈过于接近, 则不可能开仓, 再次尝试以第二条支撑/阻力位作为止损, 第三条支撑/阻力位作为止盈开仓。
当第一条支撑/阻力位到达 (如果止盈更远), 仓位的止损移动到开仓价+点差 (此功能可以禁止)。
下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。
参数
- Lots - 订单交易量; 当为 0, 使用 MaxrR 参数。
- SndMl - 当 EA 开、平仓, 通过 email 发送消息。
- DcF - 若亏损, 降低手数因子。如果值为 0, 不再减低。最低值, 最大的手数降低如果手数不能再降低, 使用最小手数。
- MaxR - 最大风险从 0-1 (共享可用资金)。当 Lots 值为 0, 使用它。
- TgtProfit - 目标 (盈利): 1 - Support1 或 Resist1, 2 - Support2 或 Resist2, 3 - Support3 或 Resist3。
- isTradeDay - 仅日内交易 (在 23:00 平仓)。
- ModSL - 当第一目标位到达, 修改止损。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1053
