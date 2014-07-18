美经济快速回升 金银将会下行



在昨日凌晨美联储公布的经济褐皮 书，显示了美国经济复苏的全面加速，美国所有州的制造业都在增长，地区个人消费支持也在持续增长；大部分地区零售业维持稳健甚至更强劲的增长，全美贷款资 金有所上升，大部分投资者看好美国经济前景。褐皮书显示美国经济好转，但金银价格维稳于昨日反弹高点附近。从趋势上看，短期市场趋势依旧维持下行，投资者 仍可维持逢高沽空思路。



技术面：



现货黄金：



黄金：在亚欧盘间，金价开始一定小 幅反弹，收复千三关口，目前在1305震荡休整。Boll轨张口运行，黄金价格自boll下轨线向上反弹。均线方面，5日均线向下运行，金价运行在5日均 线下方。指标方面，MACD指标向下运行，多头能量柱逐渐缩减；stoch指标双线在低位粘合。综合来看，隔夜现货黄金价格向上小幅反弹，对市场前期跌幅 进行小幅修正，从趋势上看投资者仍可维持逢高沽空思路。张津镭建议日内操作上上方1308附近空单，止损1311，下看1295附近；下方1295附近做 多，止损1290，目标看1303。



现货白银：



白银：现货白银继续显弱，日线上下探后回升，收出上下影 线等长的小阳，同样处于调整，但力度偏弱；同时，均线指标5，10日均线继续下移形成较强阻力，MACD指标双线向下，绿柱动能持续处于放量状态，显示下 行动能较足，短期内暂留意调整情况，整体下行走势料将延续；张津镭建议日内操作上4140附近做空，止损4190，下看4060一线。