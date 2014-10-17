日本拟出台优惠政策鼓励企业将总部迁出东京

针对将总部职能从东京迁往地方的企业，日本总务省已就从下一年度起对其实施税制优惠展开讨论。这将作为日本“地方创生”（搞活地方经济）的一个环节，矫正企业过分向东京集中的现象。

日本全国知事会于本月7日提出一项试行方案，包括对将总部迁出东京的企业实施税制优惠、对迁往人口稀少地区的企业实施支援等。预计日本总务省今后将在此基础上制定相关政策。

