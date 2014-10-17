全部博客 / 公司新闻 / 交易商 全部博客 分析与预测每周趋势预测交易系统我的交易图表交易策略统计交易想法倒卖神经网络波数市场新闻货币金属原油公司新闻事件银行交易商法律/法规其他 规则 交易商 日本拟出台优惠政策鼓励企业将总部迁出东京 17 十月 2014, 08:39 alfred-china 0 353 针对将总部职能从东京迁往地方的企业，日本总务省已就从下一年度起对其实施税制优惠展开讨论。这将作为日本“地方创生”（搞活地方经济）的一个环节，矫正企业过分向东京集中的现象。 日本全国知事会于本月7日提出一项试行方案，包括对将总部迁出东京的企业实施税制优惠、对迁往人口稀少地区的企业实施支援等。预计日本总务省今后将在此基础上制定相关政策。 #日本 迁出东京 源 要添加评论，请登录或注册 日本拟出台优惠政策鼓励企业将总部迁出东京 交易商 353 0 《超级超级大抽奖》活动——2023年NordFX为交易员朋友们再奉送$100,000 公司新闻 310 0 中秋节首次入金活动 交易商 312 0 1 IC Markets Global 中秋回馈活动 交易商 347 0 3 怎样申请IC Markets打折账户 交易商 1169 0 1 交易面板 - 风险经理 其他 6 0 1 同一个EA、同样的日期、两家经纪商:一个数据源盈利,另一个亏损 交易系统 7 0 Extra Report Pad - 专业的交易账户分析解决方案 统计 8 0 余额回撤与净值回撤:决定你的账户能否活下来的那个数字 交易系统 8 0 59 2026年8月10日至14日外汇与加密货币预测 6 交易面板 - 风险经理 28 如何为订单或仓位设置额外的止盈和止损级别 市场 经济 黄金 货币 原油 黄金外汇 分析 股市 投资 交易 美元 汇率 美联储 油价 银行 外汇 白银 预测 汇市 操盘日记 欧元 加息 人民币 金价 汇价 李凝桦V信lnh673 欧美 希腊 程炜彤 镑美