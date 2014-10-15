商业银行（Commercial Bank），英文缩写为CB，CB是商业银行（Commercial Bank）的缩写，其网络通俗谐音是“存吧”，意为存储银行。商业银行的概念是区分于中央银行和投资银行的，是一个以营利为目的，以多种金融负债筹集资金，多种金融资产为经营对象，具有信用创造功能的金融机构。 一般的商业银行没有货币的发行权，传统的商业银行的业务主要集中在经营存款和贷款（放款）业务，即以较低的利率借入存款，以较高的利率放出贷款，存贷款之间的利差就是商业银行的主要利润。商业银行的主要业务范围包括吸收公众、企业及机构的存款、发放贷款、票据贴现及中间业务等。它是储蓄机构而不是投资机构。

商业银行市场风险有哪些

市场风险是由于市场因素，如利率、汇率、股指和商品价格导致被用于交易资产或可交易资产的价值发生变化，而给银行造成损失的可能性。以下分别介绍利率风险、汇率风险、股指风险和商品价格风险的定义：

一、利率风险

利率风险是指商业银行的财务状况在利率出现不利的波动时所面临的风险，它不仅影响银行的盈利水平，也影响其资产、负债和表外金融工具的经济价值[10]。利率风险是现代商业银行面临的基本风险之一。

商业银行资产和负债的类型、数量及期限不一致，利率的变动就会对其资产、负债产生影响，使资产的收益，负债的成本发生变动。对于某个时期内被重新定价的资产来说，将面临着到期日利率下降，利息收入减少的风险；而对于某个时期内被重新定价的负债来说，将面临着到期日利率上升，利息支出增加的风险。对于支付固定利率的资产或负债来说，尽管资金流量确定，利率的升降也可能带来一些间接的损失，如按固定利率收取利息的投资者将会面临市场利率可能高于原先确定的固定利率的风险。此外，利率的变动还会引起资产的市场价格和汇率的变动，进而给金融活动的当事人造成不利的影响。

二、汇率风险

汇率风险是指汇率变动特别是汇率出现与预测方向相反的大幅波动，而给商业银行造成损失的可能性[11]。汇率风险也是一种典型的市场风险。汇率的波动受到多方面因素的影响，主要有：国际收支状况、通货膨胀率、利率政策、关税政策、对外贸易政策、外汇管理措施、各国政治经济局势以及外汇市场的投机活动等等。银行承担的汇率风险主要来自两个方面。一是库存外汇价格下降产生的风险。二是外汇买卖风险。银行在外汇市场上进行外汇买卖有两种情况，一种是代客进行外汇买卖，赚取买卖差价和手续费。另一种是自行外汇买卖。银行在外汇买卖中，在某种货币上买进和卖出可能出现金额和期限不匹配，产生敞口头寸，这部分就会受到汇率波动的影响。

三、股指风险

股指风险是指证券市场价格变动造成证券投资收益不确定的风险。随着银行业务的不断创新，银行更多地参与国内外证券市场，这种风险将日益突出。

股指的升高和降低受多种因素影响。首先，投机行为会影响股票的价格。当经济繁荣推动股价上升时，投资者涌入股市，股价继续上升，到股价上升到完全无法用其基础经济因素来解释的水平上，市场预期发生逆转，价格下跌。其次，宏观经济因素。股市的波动很大程度上来自宏观经济波动的影响。因为，股价代表的是对一个未来收益的贴现值，因此一旦发生影响对这一收益的预期或影响贴现率的事件，都将引发股市的波动。再次，市场操纵机制也导致股票价格的波动，使投资者受损。某些人或某些组织背离自由供求关系确定证券价格，造成虚假交易繁荣和虚假价格，牟取利益或减少损失，但却损害了其他广大投资者的利益。最后，交易和市场结构的某些技术性特征也会加剧股市的波动。如股票交易中的信用交易和保证金交易机制都会使股市的波动性加大。各种衍生金融工具的发展和计算机技术的应用都可能造成股市的不稳定。

四、商品价格风险

商品的广义定义是可以在有组织市场上进行交易的实物产品，如农产品（行情，问诊）、石油、天然气、电力和贵金属（黄金除外，黄金视同外汇）。这些实物产品价格的变动造成银行资产面临损失的风险称为商品价格风险。商品风险通常比其他金融工具的风险更难测量，因为该市场缺乏流动性，商品价格受季节性供需变化影响较大。在确定均衡价格时，存货通常起着决定性作用。商品价格的变化直接影响着企业的收益，也就关系到商业银行的贷款能否按期收回，影响存款和贷款的规模。而且还改变了银行固定资产和贷款抵押品的价值，影响利率和股指的变化及商业银行的营业成本，进而影响商业银行的收益。