15日海外大宗商品交易市场综述

能源方面：亚洲和欧洲经济增长放缓令国际能源署(IEA)下调了全球原油需求预期，美国原油暴跌近5%。

周二(10月14日)纽交所美国原油基准西德克萨斯中质原油(WTI)十一月合约下跌3.9美元，收于81.84美元/桶，跌幅4.5%。

欧洲原油基准布伦特原油十一月合约下跌3.85美元，跌幅4.3%，收于85.04美元/桶，这是布伦特自2010年11月以来最低收盘价。

六月中旬以来，WTI已下跌24%，布伦特原油下跌27%。

IEA周二在其月度石油市场报告中连续第三个月下调全球原油需求。

贵金属方面：昨天黄金价格创四周新高，投资者因欧洲和亚洲黯淡经济数据以及股市混乱而涌进黄金市场寻求避险。

纽交所Comex数据显示，黄金期货十二月主力合约周二收涨4.3美元，涨幅0.3%，收于1234.3美元/盎司。在美盘早盘时段黄金价格最高触及1238.6美元/盎司，是自9月17日以来的最高收盘价。

欧元区8月工业产出月率下滑1.8%，而德国10月ZEW经济景气指数下滑3.6，表明欧元区经济增长滞缓。

德国ZEW机构称德国第二季度GDP缩水0.6%。

另外美股经历了三天暴跌之后回升，欧股Stoxx600指数下跌0.3%至320.59，日经指数下跌2.38%至14936.51。

其他贵金属随黄金一同上涨，白银上涨0.3%至17.403美元/盎司，铂金上涨0.9%至1272.30美元/盎司，钯金上涨1.2%收于795.10美元/盎司。

基础金属方面：受中国积极数据支撑，伦敦金属交易所(LME)期铜(48270, 370.00, 0.77%)价格收涨。

LME三个月铜价合约上涨1.4%，收于6801美元/吨。

“最新消息显示，中国央行[微博]将进一步削减14天逆回购利率，这温和支撑大多数基础金属合约价格。” Sucden金融公司Liz Grant说。

以下为其他基础金属收盘情况：

铝价(13795, -5.00, -0.04%)上涨0.3%，收于1950美元/吨

锌价(16710, -100.00, -0.59%)上涨0.5%，收于2348美元/吨

镍价上涨0.6%，收于16350美元/吨

铅价下跌1.6%，收于2055.50美元/吨锡价下跌2.1%，收于19725美元/吨。

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