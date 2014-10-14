谁打败了芬兰的经济？





评级机构标准普尔上周五将芬兰的主权信用评级从“AAA”下调至“AA+”，原因包括经济发展疲软等因素。在过去十几年，诺基亚几乎就是芬兰的代名词，短短几年，诺基亚日薄西山被收购，真是苹果的错吗？





一、诺基亚的没落





诺基亚历史悠久，涉足行业众多。但是手机是崛起于90年代之后。由于欧洲抢先规范了GSM标准，诺基亚、爱立信纷纷崛起。





在2004、2005年前后，诺基亚曾经遇到过一次挑战，以日系、韩系为代表的手机厂商结合自己在微电子方面的优势，推出彩屏、拍照、音乐手机，打击了诺基亚。、而诺基亚迅速应变，找到卡尔蔡司进行合作，在N95上拍照逆袭日韩。2007年也成为诺基亚的巅峰。





苹果在2007年涉足移动互联网推出iPhone，之后谷歌的安卓跟进，诺基亚的没落开始。有人认为是诺基亚后知后觉，没有看到移动互联网的时代。其实这是天大的冤枉，诺基亚早在2005年，就推出过移动互联网终端，诺基亚770。而且当时诺基亚就看对了移动互联网的趋势。





传统手机屏幕太小无法舒服浏览，大屏幕彩屏才谈得上体验，传统手机操作系统太低级，要把桌面操作系统移植过来才行。处理器要快才有体验。





诺基亚770做对了方向，但是做错了时间，2005年的微处理器技术还不能提供良好的体验。诺基亚虽然推出了后续产品，但是浅尝则止。2007年，iPhone横空出世，2008年安卓诞生，2010年，安卓和iPhone手机开始大肆入侵诺基亚把持的市场。而诺基亚在危急关头求变，很不幸的被微软所算，上了Windows Phone的贼船，最终没落。









二、造纸业的衰退





芬兰总理把造纸业归咎于iPad非常牵强，无纸化办公在Windows时代已经开始。iPad和智能手机只是把电脑上解决的问题搬到了平板和手机上而已。早在10多年前，没有平板，没有智能手机的时候，人们已经开始用PDA阅读电子书。人们已经开始使用电子邮箱传输文件。





最近几年无纸化办公更加普及，并不是iPad的原因，而是通讯和互联网技术让网络无处不在，分享更加方便而已。没有iPad，还有上网本，有安卓平板，无论什么流行，造纸业衰退都是必然的。这个吐槽有些无厘头了。





三、小国的问题





芬兰是一个自然资源比较丰富，福利非常好，民风纯朴的国家，诺基亚中国公司的员工非常怀念在诺基亚的生活。但是太舒服的日子容易温水煮青蛙。





微软的阴谋几乎是阳谋，全世界都看到了爱罗普的不地道，唯独芬兰人相信他。明明是很拙劣的手法，但是芬兰偏偏没有任何反击的措施。美国人可以安排法国的世界银行行长和宾馆女服务员的桃色新闻，天朝有令人闻风丧胆的十轮大卡，俄罗斯有阴险狠毒的放射性毒物。芬兰没有这些。





造纸行业没落的趋势十多年前就很明显，芬兰人到现在才吐槽iPad，舒服日子过久了，敏感度就下降了。不是苹果打败了芬兰，而是芬兰人自己打败了自己。









昨日，芬兰总理亚历山大·斯图布在发言中吐槽，苹果摧毁了芬兰两大支柱产业，并导致该国经济滑坡，评级遭到下调。斯图布称：“我们已经有两个冠军倒下。(他指的是科技公司诺基亚和芬兰造纸业)听起来可能有点荒谬，但我想说iPhone杀死了诺基亚，iPad杀死了芬兰造纸业，但我们会卷土重来。”