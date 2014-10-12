迪拜将于10月底主办世界伊斯兰经济论坛

10月9日报道，第10届世界伊斯兰经济论坛（WIEF）将于10月28-30日在迪拜举行。迪拜工商会表示，马来西亚伊斯兰银行、迪拜伊斯兰银行、阿布扎比伊斯兰银行、阿布扎比商业银行将作为战略伙伴，其他赞助商还包括普华永道等。WIEF是伊斯兰经济最大的国际盛会，参加者包括政府首脑、专家、企业家等。