GRABBER BOT 開始印鈔了
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GRABBER BOT 開始印鈔了

5 五月 2026, 11:02
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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这是如何运作的：


10种货币对的总交易结果：


下载   抓取机器人来了


测试结果：

澳元

AUDCAD

澳元/美元


欧奥迪


欧元/美元


欧元/瑞士法郎


欧元区


英镑澳元


英镑加元


纽元/美元


美元加元


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