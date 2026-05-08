

这是如何运作的：





10种货币对的总交易结果：







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澳元

澳元/美元





欧奥迪





欧元/美元





欧元/瑞士法郎







欧元区







英镑澳元







英镑加元







纽元/美元







美元加元





