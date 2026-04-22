Published today!! GRABBER BOT

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GRABBER BOT 今天正式发布！！千万别错过以五折优惠购买这款超棒系统的机会！！
此优惠限时有效，仅在产品发布后的前 3 小时内有效！
🌍 GrabberBot 全球发布时间 - 今天！！
GrabberBot 将于 4 月 22 日星期三 13:00 UTC 发布。
五折优惠窗口将持续开放3小时。
|地区/国家
|大城市
|本地发布时间
|美国（东海岸）
|纽约
|09:00
|美国（西海岸）
|洛杉矶
|06:00
|加拿大
|多伦多
|09:00
|巴西
|圣保罗
|10:00
|英国
|伦敦
|14:00
|欧盟（CET）
|柏林/布拉格/布拉迪斯拉发
|15:00
|芬兰/希腊/罗马尼亚
|赫尔辛基/雅典/布加勒斯特
|16:00
|火鸡
|伊斯坦布尔
|16:00
|阿联酋
|迪拜
|17:00
|印度
|新德里
|18:30
|中国
|北京
|21:00
|东南亚
|新加坡/吉隆坡
|21:00
|韩国
|汉城
|22:00
|日本
|东京
|22:00
|澳大利亚（东海岸）
|悉尼
|23:00
折扣时段： 13:00 – 16:00 UTC
在3小时的限时发售窗口期内，GrabberBot 将以50%的折扣出售。
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