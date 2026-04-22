Published today!! GRABBER BOT

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22 四月 2026, 11:17
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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GRABBER BOT 今天正式发布！！千万别错过以五折优惠购买这款超棒系统的机会！！

此优惠限时有效，仅在产品发布后的前 3 小时内有效！





🌍 GrabberBot 全球发布时间 - 今天！！

GrabberBot 将于 4 月 22 日星期三 13:00 UTC 发布。

五折优惠窗口将持续开放3小时

地区/国家 大城市 本地发布时间
美国（东海岸） 纽约 09:00
美国（西海岸） 洛杉矶 06:00
加拿大 多伦多 09:00
巴西 圣保罗 10:00
英国 伦敦 14:00
欧盟（CET） 柏林/布拉格/布拉迪斯拉发 15:00
芬兰/希腊/罗马尼亚 赫尔辛基/雅典/布加勒斯特 16:00
火鸡 伊斯坦布尔 16:00
阿联酋 迪拜 17:00
印度 新德里 18:30
中国 北京 21:00
东南亚 新加坡/吉隆坡 21:00
韩国 汉城 22:00
日本 东京 22:00
澳大利亚（东海岸） 悉尼 23:00
折扣时段： 13:00 – 16:00 UTC
在3小时的限时发售窗口期内，GrabberBot 将以50%的折扣出售。


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