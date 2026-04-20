🚀 GRABBER BOT — no more missed trades 20 April 2026, 15:52
我的交易

🚀 GRABBER BOT — no more missed trades 20 April 2026, 15:52

20 四月 2026, 16:47
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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🚀 GRABBER BOT — 再也不錯過交易機會 許多使用 Grabber 系統的交易者都面臨一個關鍵問題：

👉 交易訊號往往在你不在螢幕前時出現

👉 多達 50% 的交易機會因此錯失

🤖 解決方案 GRABBER BOT（我將於 3 月 22 日星期三發布）能讓策略完全自動化

✔️ 絕不錯過訊號

✔️ 不受情緒影響

✔️ 執行一貫穩定


🔧 功能內容 自適應止損與獲利了結 時間、點差及波動率篩選器 單筆或多筆交易選項

💡 成效 同樣經過驗證的策略 —— 但現在：

👉 更穩定

👉 更一致

👉 實戰中獲利更高

重要提示：
首批購買者（發佈後 3 小時內）將享有 50% 折扣，這意味著他們可以 149 美元的價格購入 GRABBER BOT。 3 小時後，此折扣優惠將結束，該交易機器人的價格將上調至 300 美元！因此，千萬不要錯過以超值折扣購入 GRABBER BOT 的機會！



🌍 GrabberBot Global Release Time

GrabberBot will be published at 13:00 UTC - Wednesday 22 March

The 50% discount window will remain open for 3 hours.

Region / Country Major City Local Release Time
United States (East Coast) New York 09:00
United States (West Coast) Los Angeles 06:00
Canada Toronto 09:00
Brazil São Paulo 10:00
United Kingdom London 14:00
European Union (CET) Berlin / Prague / Bratislava 15:00
Finland / Greece / Romania Helsinki / Athens / Bucharest 16:00
Turkey Istanbul 16:00
UAE Dubai 17:00
India New Delhi 18:30
China Beijing 21:00
South-East Asia Singapore / Kuala Lumpur 21:00
South Korea Seoul 22:00
Japan Tokyo 22:00
Australia (East Coast) Sydney 23:00
Discount Window: 13:00 – 16:00 UTC
During this 3-hour release window, GrabberBot will be available with a 50% discount.

Check the backtests:

AUDCAD

AUDUSD

EURAUD

EURCAD

EURCHF

EURGBP

GBPAUD

GBPCAD

NZDUSD

USDCAD




#GRABBER, BOT