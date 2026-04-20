🚀 GRABBER BOT — no more missed trades 20 April 2026, 15:52

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🚀 GRABBER BOT — 再也不錯過交易機會 許多使用 Grabber 系統的交易者都面臨一個關鍵問題：
👉 交易訊號往往在你不在螢幕前時出現
👉 多達 50% 的交易機會因此錯失
🤖 解決方案 GRABBER BOT（我將於 3 月 22 日星期三發布）能讓策略完全自動化
✔️ 絕不錯過訊號
✔️ 不受情緒影響
✔️ 執行一貫穩定
🔧 功能內容 自適應止損與獲利了結 時間、點差及波動率篩選器 單筆或多筆交易選項
💡 成效 同樣經過驗證的策略 —— 但現在：
👉 更穩定
👉 更一致
👉 實戰中獲利更高
重要提示：
首批購買者（發佈後 3 小時內）將享有 50% 折扣，這意味著他們可以 149 美元的價格購入 GRABBER BOT。 3 小時後，此折扣優惠將結束，該交易機器人的價格將上調至 300 美元！因此，千萬不要錯過以超值折扣購入 GRABBER BOT 的機會！
🌍 GrabberBot Global Release Time
GrabberBot will be published at 13:00 UTC - Wednesday 22 March
The 50% discount window will remain open for 3 hours.
|Region / Country
|Major City
|Local Release Time
|United States (East Coast)
|New York
|09:00
|United States (West Coast)
|Los Angeles
|06:00
|Canada
|Toronto
|09:00
|Brazil
|São Paulo
|10:00
|United Kingdom
|London
|14:00
|European Union (CET)
|Berlin / Prague / Bratislava
|15:00
|Finland / Greece / Romania
|Helsinki / Athens / Bucharest
|16:00
|Turkey
|Istanbul
|16:00
|UAE
|Dubai
|17:00
|India
|New Delhi
|18:30
|China
|Beijing
|21:00
|South-East Asia
|Singapore / Kuala Lumpur
|21:00
|South Korea
|Seoul
|22:00
|Japan
|Tokyo
|22:00
|Australia (East Coast)
|Sydney
|23:00
Discount Window: 13:00 – 16:00 UTC
During this 3-hour release window, GrabberBot will be available with a 50% discount.
During this 3-hour release window, GrabberBot will be available with a 50% discount.
Check the backtests: