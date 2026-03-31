免費下載 - 供需區間指標

「供需區間指標」是 MetaTrader 5 的一項進階分析工具，能根據圖表的可見區域自動識別關鍵的供需區間。它不依賴固定的歷史計算，而是能即時適應交易者當前所查看的內容，因此對於積極的決策制定極具實用性。 該指標會標示預期將出現賣壓的供給區、買盤興趣顯現的需求區，以及代表市場平衡的均衡點。此結構能清晰且直觀地呈現價格互動，讓交易者能迅速評估潛在的市場反應。



