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交易策略正面或反面 (Heads or Tails) - MetaTrader 5EA
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交易策略“鹰或硬币”属于高风险短期交易方法，主要用于股票市场和外汇市场。其名称源于决策的随机性，类似于抛硬币（“鹰” - 购买资产，“硬币” - 出售资产）。这种策略仅基于直觉决策或随机信号，并忽略市场分析的基本因素。
策略如何工作？
策略的构建方式如下：
- 选择工具：交易者选择金融工具（股票、货币、商品）。
- 做出决定：购买或出售的决定是随机的，例如，通过抛硬币或其他方式在两个动作选项之间进行选择。
- 关闭交易：交易在预先设定的时间或达到特定的盈利或损失水平后自动关闭。
这种策略不需要深入了解市场机制和分析，但也没有认真对待风险管理。
策略的缺点：
- 高风险水平：
- 仅依靠运气，损失的概率显著增加。策略忽略任何客观指标和建议，增加了资本损失的机会。
- 缺乏风险控制：
- 由于购买或出售是完全随机的，因此无法进行理性的资金管理、风险评估和资产分配。
- 无法实现长期成功：
- 即使个别交易由于运气而盈利，在长期内，这种策略更可能导致重大损失。
- 结果的短暂性：
- 只有在市场环境有利且存在大量小型成功交易的情况下，才可能出现积极的结果，但这种情况在实际中极为罕见。
策略的应用：
这种策略更适合初学者交易者，他们希望了解交易所的工作原理，并尝试在没有深入了解技术分析的情况下进行交易。然而，专业交易者极少使用这种策略，他们更喜欢以科学为基础的方法，考虑价格行为、交易量和公司的基本指标。
对于有经验的投资者来说，这种策略更像是验证假设的实验方法，而不是稳定的赚钱方式。
因此，尽管这种策略简单且每个初学者都可以使用，但它带来了显著的风险，并且几乎没有机会在长期内带来稳定的收益。
让我们看一下随机开仓信号的主要代码块：
if((b + s) == 0) // 如果没有活动头寸
这里检查是否存在开仓。变量b表示买入（"buy"）头寸的数量，变量s表示卖出（"sell"）头寸的数量。如果两者的总和为零（b + s = 0），则表示没有开仓。
if(::MathRand() % 2 == 0) // 随机选择开仓方向
在上述条件触发的块内，检查随机数。函数::MathRand()生成一个介于0到32767之间的伪随机数。然后，该数对2取模（% 2） - 如果余数为0，则执行下一个块。
{ if(trade.Buy(lt)) // 开仓买入（BUY） return; // 结束函数执行 }
如果随机数是偶数（对2取模的余数为0），交易机器人将以iLots的量开仓买入。成功开仓后，函数执行将被return语句中断。
else // 否则... if(trade.Sell(lt)) // 开仓卖出（SELL） return; // 结束函数执行
如果随机数是奇数（对2取模的余数不为0），则以iLots的量开仓卖出，并且函数的执行也将被中断。
代码块的工作逻辑总结：
- 检查交易者是否有开仓。
- 如果没有开仓，则随机选择交易方向：买入（long）或卖出（short）。
- 开仓后，函数的执行自动停止。
因此，此代码是最简单的算法示例，以随机方式决定在市场上开仓。
您可以在博客中详细阅读代码的逐行分析： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/766914
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11637
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