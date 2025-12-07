基于两个移动平均线数据的深度神经网络

您可以将其自定义为任何符号和时间范围。

根据上述条件编写了一个自动交易系统，并使用英镑/美元 H1 图表对其进行了训练。以下是其结果：

您可以尝试自行重新训练智能交易系统，或者使用英镑/美元 H1 图表的默认参数： 下载免费的智能交易系统

要使用智能交易系统，您需要从MQL Market下载免费的“移动平均线交叉信号”指标，并将其保存在MQL Market中。该指标文件应位于“Indicators/Market”文件夹中。

该智能交易系统已配置为在 H1（1 小时）时间框架下交易英镑（GBPUSD）。但是，您可以通过自行调整参数，将该智能交易系统应用于任何交易品种和时间框架。