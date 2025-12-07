基于两个移动平均线数据的深度神经网络

如果采用简单的波动率突破策略，并以两条移动平均线的数据以及相对于这两条移动平均线的价格位置作为过滤器输入神经网络，会发生什么情况？
- 您可以将其自定义为任何符号和时间范围。
- 信号精度高。
- 使用终端内置的优化标准时，过拟合现象较为严重。
根据上述条件编写了一个自动交易系统，并使用英镑/美元 H1 图表对其进行了训练。以下是其结果：
您可以尝试自行重新训练智能交易系统，或者使用英镑/美元 H1 图表的默认参数： 下载免费的智能交易系统
要使用智能交易系统，您需要从MQL Market下载免费的“移动平均线交叉信号”指标，并将其保存在MQL Market中。该指标文件应位于“Indicators/Market”文件夹中。
该智能交易系统已配置为在 H1（1 小时）时间框架下交易英镑（GBPUSD）。但是，您可以通过自行调整参数，将该智能交易系统应用于任何交易品种和时间框架。
这就是顾问的交易记录。
结论：
-
该策略的潜在灵活性。 结合简单的波动率突破策略、两条移动平均线的数据以及价格相对于这两条平均线的位置，该交易系统可以根据不同的交易品种和时间周期进行定制。这使得该方法非常灵活，并有可能适用于各种市场。
-
信号精度高的可能性。 将移动平均线和价格数据输入神经网络可以提高交易信号的质量。移动平均线有助于平滑噪声并突出趋势，将其与波动率分析相结合可以提高交易成功的概率。
-
过拟合问题。 使用终端内置优化准则时，模型过拟合程度过高可能是一个显著的缺点。这意味着，虽然模型在历史数据上表现良好，但在新数据上可能表现得不太稳定，这会在实际交易中带来风险。
-
还需要进行额外的配置和测试。 尽管该智能交易系统声称可以处理任何交易品种和时间周期，但要成功使用该系统，需要仔细调整参数并在目标市场进行测试。在英镑/美元 H1 周期上取得的成果并不能保证在其他交易品种上也同样有效。
-
对市场状况的依赖。 即使是精心调校的模型，在不利的市场环境下（例如，低波动性、横盘整理或趋势突变）也无法避免亏损。因此，将算法交易与健全的风险管理相结合至关重要。
-
外部组件的重要性。 该投资顾问需要一个额外的指标（“移动平均线交叉信号”），这对于其正常运行至关重要。务必确保所使用的指标是最新的且运行正常。
-
自动交易存在风险。 自动交易系统可能在不考虑外部因素和新闻的情况下执行交易，这可能导致亏损。因此，建议将算法交易与基本面分析和市场监控相结合。
-
需要进行个体风险评估。 在真实账户上使用投资顾问之前，您应该仔细评估其有效性，并考虑您自己的交易目标、风险承受能力和市场特点。