交易面板 - 虚拟止损和止盈

虚拟止损和止盈：如何向经纪商隐藏止损和止盈

虚拟止损和止盈是与订单（仓位）关联的价格水平。当价格触及这些水平时，仓位将被平仓。虚拟止损和止盈的功能与常规止损和止盈相同，可帮助您锁定亏损和盈利。

虚拟止损和虚拟止盈有什么用？

虚拟止损和止盈订单的目的是对经纪商隐藏它们。经纪商看不到这些虚拟止损和止盈订单，因此无法通过操纵价格来激活它们。

为什么经纪人看不到虚拟止损和止盈？

持仓的止损和止盈（我们称之为实际止损和止盈）存储在经纪商的交易服务器上，并由交易服务器执行。因此，经纪商可以确定止损和止盈的位置。虚拟止损和止盈则存储在交易面板（TradePanel）中，并由交易面板执行。交易面板会监控当前价格，如果价格触及虚拟止损和止盈，交易面板将平仓。

如何开设带有虚拟止损和止盈的订单或仓位？

1️⃣ 勾选“虚拟止损”和“虚拟止盈”复选框。

2️⃣ 开仓（建立订单）。

如何编辑虚拟止损和止盈？

1️⃣ 使用指示虚拟止损和止盈的线条：

✅ 移动线条以更改虚拟止损或止盈价格，

✅ 删除线条以移除虚拟止损或止盈，

2️⃣ 或者使用订单控制面板：

如何为所有持仓设置相同价格水平的虚拟止损和止盈？

1️⃣ 勾选“Virtual SL and TP”复选框。

2️⃣ 点击“Sell SL TP”、“Buy SL TP”或“All SL TP”按钮（取决于您要应用此功能的仓位类型）。

3️⃣ 将图表上出现的标记移动到所需价格。

4️⃣ 点击“编辑”按钮。

✅ 要移除所有仓位的虚拟止损和止盈，请点击“All SL TP = 0”按钮。

如何将虚拟止损位设置在每笔交易的盈亏平衡点？

1️⃣ 勾选“Virtual SL and TP”复选框。

2️⃣ 输入开仓价格与虚拟止损价之间的距离，或将其保留为 0。

3️⃣ 点击“Breakeven”按钮。