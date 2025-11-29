为什么 SQUIDGRID_AI 是一个稳健且盈利的网格策略？
为什么 SQUIDGRID_AI 是一个稳健且盈利的网格策略？

29 十一月 2025, 19:21
Christophe Pa Trouillas
Christophe Pa Trouillas
SQUID GRID AI 是一个复杂的网格交易系统，利用6种非相关资产的均值回归机会，优化投资组合权重以最大化利润，同时通过AI驱动的市场监控来管理风险。

📌 概念



📌 为什么选择这个专家顾问？

多资产分散投资

  • 交易6种非相关工具：XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • 优化权重分配以最大化盈利能力
  • 核心采用先进的结构性风险管理

复杂的网格策略

  • 利用均值回归机会
  • 识别超买和超卖条件以寻找最佳入场点
  • 在价格回调期间加仓以提高盈利能力
  • 重要：不使用马丁格尔策略

AI赋能的网格风险与资金管理

  • 集成Grok4 AI用于实时市场监控
  • 分析每日宏观经济状况和市场波动性
  • 在市场异常事件期间自动平仓或阻止交易
  • 基于风险承受能力的可定制盈利提取阈值
  • 可配置的最大可容忍回撤和手数设置
  • 定期盈利提取建议（在10-30%回报后）



📌 非相关货币对和资产





📌 非相关资产的优化权重




📌 规格和信号

  • EA启动资产和时间框架： EURUSD | M5
  • 交易资产： XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • 时间框架： M5-H1，取决于资产波动特性
  • 回测历史： ICMarkets的CAD货币对历史数据有限，仅到2025年，因此回测在EasyForex上进行
  • 测试周期： 2020 – 2025, OHLC
  • 最低/推荐存款： $500 / $2000

如果您是mql5的新手，请按照以下步骤进行购买 https://www.mql5.com/en/articles/498


📌 实施




在此处获取用户手册： 

⚙️ https://bit.ly/3KdwpDx


重要：

  • 确保交易资产符号已添加/显示在您的MetaTrader终端的市场报价窗口中

  • 这将使您的专家顾问(EA)能够在所有选定的符号上同时运行。


📌我们的承诺和回测规格


我们的系统遵循严格的反向测试协议，包括

🔹  100%高质量数据，无遗漏

🔹  零删除或操纵历史止损或止盈。

🔹  零过拟合

🔹  经过验证的前向行走模拟

🔹  经过验证的蒙特卡洛模拟

🔹  持续监控实时指标与回测指标



在此处查看我们的承诺和回测规格 和 购买算法时如何避免受骗





