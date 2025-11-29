为什么 SQUIDGRID_AI 是一个稳健且盈利的网格策略？

0
58
SQUID GRID AI 是一个复杂的网格交易系统，利用6种非相关资产的均值回归机会，优化投资组合权重以最大化利润，同时通过AI驱动的市场监控来管理风险。
[ 实时信号 ] - [ 专属群组 | 版本 MT5 - MT4 ]
📌 概念
📌 为什么选择这个专家顾问？
多资产分散投资
- 交易6种非相关工具：XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- 优化权重分配以最大化盈利能力
- 核心采用先进的结构性风险管理
复杂的网格策略
- 利用均值回归机会
- 识别超买和超卖条件以寻找最佳入场点
- 在价格回调期间加仓以提高盈利能力
- 重要：不使用马丁格尔策略
AI赋能的网格风险与资金管理
- 集成Grok4 AI用于实时市场监控
- 分析每日宏观经济状况和市场波动性
- 在市场异常事件期间自动平仓或阻止交易
- 基于风险承受能力的可定制盈利提取阈值
- 可配置的最大可容忍回撤和手数设置
- 定期盈利提取建议（在10-30%回报后）
📌 非相关货币对和资产
📌 非相关资产的优化权重
📌 规格和信号
- EA启动资产和时间框架： EURUSD | M5
- 交易资产： XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- 时间框架： M5-H1，取决于资产波动特性
- 回测历史： ICMarkets的CAD货币对历史数据有限，仅到2025年，因此回测在EasyForex上进行
- 测试周期： 2020 – 2025, OHLC
- 最低/推荐存款： $500 / $2000
如果您是mql5的新手，请按照以下步骤进行购买 https://www.mql5.com/en/articles/498
📌 实施
在此处获取用户手册：
重要：
-
确保交易资产符号已添加/显示在您的MetaTrader终端的市场报价窗口中
-
这将使您的专家顾问(EA)能够在所有选定的符号上同时运行。
📌我们的承诺和回测规格
我们的系统遵循严格的反向测试协议，包括
🔹 100%高质量数据，无遗漏
🔹 零删除或操纵历史止损或止盈。
🔹 零过拟合
🔹 经过验证的前向行走模拟
🔹 经过验证的蒙特卡洛模拟
🔹 持续监控实时指标与回测指标
在此处查看我们的承诺和回测规格 和 购买算法时如何避免受骗