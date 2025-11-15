从趋势交易，看交易策略。年化70%的交易鬼才

保罗·都铎·琼斯：华尔街宏观交易传奇



一、传奇起点：从棉花交易员到对冲基金之王



保罗·都铎·琼斯二世（Paul Tudor Jones II），1954年9月28日生于美国田纳西州孟菲斯，是现代对冲基金行业的先驱之一。



• 早期生涯：1976年，22岁的琼斯在金融市场一年内赚到100多万美元佣金，展现出非凡交易天赋



• 职业转型：1980年，25岁的他创立都铎投资公司（Tudor Investment Corporation），从棉花期货交易起步



• 初始资本：1984年，以150万美元创立都铎期货基金，开启传奇投资之旅



二、惊人业绩：连续35年无亏损的不败神话



琼斯创造了华尔街罕见的**"连续35年无亏损"**纪录，投资业绩令人瞠目结舌：



• 1984-1988年：都铎基金从150万美元增长至3.3亿美元，每1000美元投资增值至17,482美元，年化回报率超100%



• 1980-2016年：旗舰基金BVIGlobal实现17.25%的年化收益率，远超市场平均水平



• 1987年：在"黑色星期一"股灾中，都铎基金当月收益62%，全年净回报125.9%，个人获利约1亿美元



• 1992年：欧洲货币体系危机中，一个月内赚取数亿美元，成为与索罗斯齐名的外汇交易大师



• 截至2023年：个人净资产约73亿美元，在福布斯富豪榜排名第346位



三、经典战役：在市场崩溃中逆势获利



1️⃣ 1987年"黑色星期一"：精准预测崩盘



• 预测依据：通过艾略特波浪理论和市场情绪分析，琼斯早在崩盘前就断言："股灾马上来了，这次暴跌将是地动山摇，血肉横飞"



• 交易策略：



◦ 提前做空美股，同时做多债券



◦ 在市场上涨过程中多次做空，累积小额亏损，等待大崩盘时获得巨额收益



◦ 崩盘当天，道琼斯指数暴跌22.6%，琼斯的基金却获得62%的单月收益，全年回报率接近200%



2️⃣ 1992年欧洲货币危机：英镑狙击战



• 战略判断：认为美国减息已到尽头，欧洲利率将下降，欧美利差缩小将扭转美元弱势



• 交易行动：



◦ 大规模买入美元，同时抛售英镑、意大利里拉等弱势货币



◦ 欧洲货币体系崩溃时，一个月内获利数亿美元，与索罗斯"击溃英格兰银行"的壮举齐名



3️⃣ 2020年疫情危机：比特币对冲通胀



• 前瞻性布局：2020年5月，在疫情引发全球货币宽松之际，将2%管理资金投入比特币，对抗"货币大通胀"



四、投资哲学："大钱都是在市场转折点赚的"



琼斯的投资理念融合了技术分析与宏观洞察，形成独特交易体系：



核心投资原则：



1. 风险管理至上："风险控制是交易中最重要的事。如果有让你不舒服的亏钱仓位，解决办法很简单——卖出。因为你总有机会再买回来"



2. 逆势思维："市场看起来最美好的时候，往往是最佳卖出时机。要成为好交易员，必须是个逆向投资者"



3. 技术分析为本："尽管我花很多时间分析数据，但最终还是要看走势图，我以此为荣"



4. 把握转折点："大钱都是在市场转折点赚的。过去十二年，我都是靠在市场顶部和底部赚钱"



5. 市场情绪洞察：琼斯精通解读"盘感"(tape reading)，通过价格走势和交易量变化判断市场情绪，把握趋势转折点



五、交易策略：技术与宏观的完美融合



1️⃣ 技术分析框架



• 艾略特波浪理论：琼斯认为自己成功很大程度归功于这一周期理论，能精准判断市场转折点



• 康德拉季耶夫长波理论：关注24年经济长周期，把握宏观趋势变化



• 趋势跟踪+反转策略：在趋势确立时跟进，在极端情绪时反向操作



2️⃣ 宏观交易艺术



• 多资产布局：在股票、债券、外汇、大宗商品等多市场灵活配置，捕捉全球机会



• 央行政策解读：精准把握美联储等央行政策变化，预判市场走向



• 危机中把握机会：擅长在市场恐慌时冷静入场，如2008年金融危机期间，琼斯的基金获得60%的单月收益率



六、成功秘诀：严格纪律与风险控制



琼斯的不败神话源于**"风险管理者第一，交易员第二"**的核心理念：



• 资金管理铁律：单笔交易风险不超过总资金2%，确保即使连续亏损也能东山再起



• 止损策略：每笔交易预设止损位，"当交易不顺时减仓；当交易顺利时加仓"



• 情绪控制：操盘时如"凶悍长官"，决策果断；社交场合则是"谦谦君子"，保持心态平衡



七、投资智慧：改变华尔街的经典名言



• "市场不会创造财富，它只是转移财富——从没有耐心的人口袋里转移到有耐心的人口袋里"



• "整个世界不过是资本流动的流程图"，揭示全球化金融市场本质



• "交易非常竞争，你必须能够承受被踢屁股"（Trading is very competitive and you have to be able to handle getting your butt kicked），强调心理韧性的重要性



八、传奇启示：超越市场的投资智慧



琼斯的投资传奇告诉我们：



1. 真正的大师既懂技术分析，又通宏观大局，能在市场极端时刻保持冷静



2. 长期不败的关键不是高收益，而是严格的风险控制和资金管理，确保在市场动荡中生存并获利



3. 市场危机是检验投资能力的试金石，也是获取超额收益的黄金时机



4. 投资真谛在于把握人性：在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧，这正是琼斯在1987、1992和2020年市场危机中制胜的关键



总结：保罗·都铎·琼斯不仅是交易大师，更是风险控制艺术家，他用连续35年无亏损的战绩证明，在金融市场，稳健与持久才是真正的王者之道。



English Translation



Paul Tudor Jones: A Legend of Macro Trading on Wall Street



I. Legendary Start: From Cotton Trader to Hedge Fund King



Paul Tudor Jones II, born on September 28, 1954, in Memphis, Tennessee, USA, is one of the pioneers of the modern hedge fund industry.



• Early Career: In 1976, at the age of 22, Jones earned over $1 million in commissions in the financial markets within a year, demonstrating extraordinary trading talent.



• Career Transition: In 1980, at 25, he founded Tudor Investment Corporation, starting with cotton futures trading.



• Initial Capital: In 1984, he launched the Tudor Futures Fund with $1.5 million, embarking on his legendary investment journey.



II. Astonishing Performance: The Undefeated Myth of 35 Consecutive Years of No Losses



Jones has created a rare record of "35 consecutive years of no losses" on Wall Street, with staggering investment performance:



• 1984-1988: The Tudor Fund grew from $1.5 million to $330 million, with every $1,000 investment appreciating to $17,482, achieving an annualized return rate exceeding 100%.



• 1980-2016: The flagship fund BVI Global achieved an annualized return rate of 17.25%, far exceeding the market average.



• 1987: During the "Black Monday" stock market crash, the Tudor Fund gained 62% in that month and a net return of 125.9% for the whole year, with Jones personally profiting about $100 million.



• 1992: During the European Monetary System crisis, he earned hundreds of millions of dollars in one month, becoming a renowned foreign exchange trading master alongside George Soros.



• As of 2023: His personal net worth is approximately $7.3 billion, ranking 346th on the Forbes Rich List.



III. Classic Battles: Profiting Against the Trend Amid Market Collapses



1. 1987 "Black Monday": Accurately Predicting the Crash



• Basis for Prediction: Through Elliott Wave Theory and market sentiment analysis, Jones asserted long before the crash: "A stock market crash is coming soon; this plunge will be earth-shaking and bloody."



• Trading Strategy:



◦ Short U.S. stocks in advance while going long on bonds.



◦ Short multiple times during the market rally, accumulating small losses to wait for huge gains during the major crash.



◦ On the day of the crash, the Dow Jones Industrial Average plummeted 22.6%, yet Jones' fund achieved a 62% monthly return and a nearly 200% annual return.



2. 1992 European Monetary Crisis: The Pound Sterling Snipe



• Strategic Judgment: He believed that U.S. interest rate cuts had reached an end, European interest rates would decline, and the narrowing of U.S.-European interest rate differentials would reverse the weakness of the U.S. dollar.



• Trading Actions:



◦ Massively buy U.S. dollars while selling weak currencies such as the British pound and Italian lira.



◦ When the European Monetary System collapsed, he profited hundreds of millions of dollars in one month, on a par with Soros' feat of "crushing the Bank of England."



3. 2020 Pandemic Crisis: Bitcoin as Inflation Hedge



• Forward-looking Layout: In May 2020, amid the global monetary easing triggered by the pandemic, he allocated 2% of the managed funds to Bitcoin to combat "monetary hyperinflation."



IV. Investment Philosophy: "Big Money is Made at Market Turning Points"



Jones' investment philosophy integrates technical analysis and macro insights, forming a unique trading system:

Core Investment Principles:



1. Risk Management First: "Risk control is the most important thing in trading. If you have a losing position that makes you uncomfortable, the solution is simple—sell it, because you can always buy it back later."



2. Contrarian Thinking: "When the market looks the best, it is often the best time to sell. To be a good trader, you must be a contrarian investor."



3. Technical Analysis as Foundation: "Although I spend a lot of time analyzing data, I ultimately rely on charts, and I am proud of that."



4. Seize Turning Points: "Big money is made at market turning points. Over the past twelve years, I have made money by being at the tops and bottoms of the market."



5. Insight into Market Sentiment: Jones is proficient in reading "tape reading," judging market sentiment through price trends and trading volume changes to grasp trend turning points.



V. Trading Strategy: The Perfect Integration of Technology and Macro



1. Technical Analysis Framework



• Elliott Wave Theory: Jones believes his success is largely attributed to this cycle theory, which can accurately judge market turning points.



• Kondratieff Wave Theory: Focus on the 24-year long economic cycle to grasp changes in macro trends.



• Trend Following + Reversal Strategy: Follow the trend when it is established and operate in the opposite direction during extreme sentiment.



2. The Art of Macro Trading



• Multi-Asset Allocation: Flexibly allocate in multiple markets such as stocks, bonds, foreign exchange, and commodities to capture global opportunities.



• Interpretation of Central Bank Policies: Accurately grasp policy changes of central banks such as the Federal Reserve to predict market trends.



• Seize Opportunities in Crises: Excel at entering the market calmly during market panics, such as during the 2008 financial crisis, when Jones' fund achieved a 60% monthly return rate.



VI. Secret to Success: Strict Discipline and Risk Control



Jones' undefeated myth stems from the core concept of "Risk Manager First, Trader Second":



• Fund Management Iron Law: The risk of a single transaction shall not exceed 2% of the total funds, ensuring the ability to make a comeback even after consecutive losses.



• Stop-Loss Strategy: Set a preset stop-loss level for each transaction: "Reduce positions when the transaction is unfavorable; increase positions when the transaction is smooth."



• Emotional Control: Act as a "ferocious officer" when trading, making decisive decisions; be a "gentleman" in social occasions, maintaining a balanced mindset.



VII. Investment Wisdom: Classic Quotes That Changed Wall Street



• "The market does not create wealth; it only transfers wealth—from the pockets of the impatient to the pockets of the patient."



• "The entire world is nothing but a flow chart of capital movement," revealing the nature of the globalized financial market.



• "Trading is very competitive, and you have to be able to handle getting your butt kicked," emphasizing the importance of psychological resilience.



VIII. Legendary Insights: Investment Wisdom Beyond the Market



Jones' investment legend tells us:



1. A true master understands both technical analysis and macro trends, and can remain calm in extreme market moments.



2. The key to long-term undefeated performance is not high returns, but strict risk control and fund management, ensuring survival and profit in market volatility.



3. Market crises are a touchstone for investment capabilities and a golden opportunity to obtain excess returns.



4. The essence of investment lies in grasping human nature: being greedy when others are fearful and fearful when others are greedy, which is the key to Jones' success in the market crises of 1987, 1992, and 2020.



Conclusion: Paul Tudor Jones is not only a trading master but also an artist of risk control. With his record of 35 consecutive years of no losses, he has proven that in the financial market, stability and durability are the true path to kingship.



Traduction en Français



Paul Tudor Jones : Une Légende du Trading Macro sur Wall Street



I. Début Légendaire : Du Marchand de Coton au Roi des Hedge Funds



Paul Tudor Jones II, né le 28 septembre 1954 à Memphis, Tennessee, États-Unis, est l'un des pionniers de l'industrie moderne des hedge funds.



• Carrière Précoce : En 1976, à l'âge de 22 ans, Jones a gagné plus de 1 million de dollars de commissions sur les marchés financiers en un an, démontrant un talent de trading extraordinaire.



• Transition de Carrière : En 1980, à 25 ans, il a fondé Tudor Investment Corporation, commençant par le trading de contrats à terme sur le coton.



• Capital Initial : En 1984, il a lancé le Tudor Futures Fund avec 1,5 million de dollars, entamant son parcours d'investissement légendaire.



II. Performance Étonnante : Le Mythe Invaincu de 35 Années Consécutives Sans Perte



Jones a créé un record rare de "35 années consécutives sans perte" sur Wall Street, avec des performances d'investissement stupéfiantes :



• 1984-1988 : Le Tudor Fund est passé de 1,5 million de dollars à 330 millions de dollars, chaque investissement de 1 000 dollars s'étant apprécié à 17 482 dollars, avec un taux de rendement annualisé dépassant 100 %.



• 1980-2016 : Le fonds phare BVI Global a réalisé un taux de rendement annualisé de 17,25 %, bien supérieur à la moyenne du marché.



• 1987 : Lors du krach boursier du "Lundi Noir", le Tudor Fund a gagné 62 % ce mois-ci et un rendement net de 125,9 % pour toute l'année, Jones ayant personnellement bénéficié d'environ 100 millions de dollars.



• 1992 : Lors de la crise du Système Monétaire Européen, il a gagné des centaines de millions de dollars en un mois, devenant un maître du trading de devises réputé aux côtés de George Soros.



• À ce jour (2023) : Sa fortune personnelle est d'environ 7,3 milliards de dollars, se classant au 346e rang du classement Forbes des riches.



III. Batailles Classiques : Profiter à Contre-Courant Pendant les Effondrements du Marché



1. 1987 "Lundi Noir" : Prédire Accurément le Krach



• Base de la Prédiction : Grâce à la Théorie des Ondes d'Elliott et à l'analyse de la sentiment du marché, Jones a affirmé bien avant le krach : "Un krach boursier arrive bientôt ; cette chute sera dévastatrice et sanglante."



• Stratégie de Trading :



◦ Vendre à découvert les actions américaines à l'avance tout en allant long sur les obligations.



◦ Vendre à découvert à plusieurs reprises pendant la hausse du marché, accumulant de petites pertes pour attendre de grands gains lors du krach majeur.



◦ Le jour du krach, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 22,6 %, mais le fonds de Jones a réalisé un rendement mensuel de 62 % et un rendement annuel de près de 200 %.



2. 1992 Crise du Système Monétaire Européen : Le Sniper sur la Livre Sterling



• Jugement Stratégique : Il pensait que les baisses de taux d'intérêt américains avaient atteint leur fin, que les taux d'intérêt européens allaient baisser et que l'amenuisement de l'écart de taux d'intérêt américano-européen allait inverser la faiblesse du dollar américain.



• Actions de Trading :



◦ Acheter massivement des dollars américains tout en vendant des devises faibles telles que la livre sterling et la lire italienne.



◦ Lors de l'effondrement du Système Monétaire Européen, il a gagné des centaines de millions de dollars en un mois, au même niveau que l'exploit de Soros de "écraser la Banque d'Angleterre".



3. 2020 Crise de la Pandémie : Le Bitcoin comme Couverture Contre l'Inflation



• Planification Prospective : En mai 2020, au milieu de l'assouplissement monétaire mondial déclenché par la pandémie, il a alloué 2 % des fonds gérés au Bitcoin pour lutter contre l'"hyperinflation monétaire".



IV. Philosophie d'Investissement : "L'Argent Gros est Gagné aux Points de Virage du Marché"



La philosophie d'investissement de Jones intègre l'analyse technique et les perspectives macroéconomiques, formant un système de trading unique :

Principes d'Investissement Fondamentaux :



1. Gestion des Risques en Premier : "La gestion des risques est la chose la plus importante dans le trading. Si vous avez une position perdante qui vous rend mal à l'aise, la solution est simple — vendez-la, parce que vous pourrez toujours la racheter plus tard."



2. Pensée Contrariée : "Quand le marché semble le meilleur, c'est souvent le meilleur moment pour vendre. Pour être un bon trader, vous devez être un investisseur contrariant."



3. Analyse Technique comme Fondement : "Bien que je passe beaucoup de temps à analyser les données, je m'en remets finalement aux graphiques, et j'en suis fier."



4. Saisir les Points de Virage : "L'argent gros est gagné aux points de virage du marché. Au cours des douze dernières années, j'ai gagné de l'argent en étant aux sommets et aux fonds du marché."



5. Insight sur le Sentiment du Marché : Jones maîtrise la "lecture du ruban" (tape reading), jugeant le sentiment du marché à travers les tendances de prix et les changements de volume de négociation pour saisir les points de virage des tendances.



V. Stratégie de Trading : L'Intégration Parfaite de la Technologie et du Macro



1. Cadre d'Analyse Technique



• Théorie des Ondes d'Elliott : Jones croit que son succès est largement attribuable à cette théorie cyclique, qui peut juger avec précision les points de virage du marché.



• Théorie de la Vague de Kondratieff : Se concentrer sur le cycle économique long de 24 ans pour saisir les changements des tendances macroéconomiques.



• Stratégie de Suivi de Tendance + Inversion : Suivre la tendance lorsqu'elle est établie et opérer en sens inverse pendant le sentiment extrême.



2. L'Art du Trading Macro



• Allocation Multi-Assets : Allouer flexiblement dans de multiples marchés tels que les actions, les obligations, les devises et les matières premières pour capturer des opportunités mondiales.



• Interprétation des Politiques des Banques Centrales : Saisir avec précision les changements de politiques des banques centrales telles que la Réserve Fédérale pour prédire les tendances du marché.



• Saisir les Opportunités dans les Crises : Exceller à entrer calmement sur le marché pendant les paniques du marché, comme lors de la crise financière de 2008, où le fonds de Jones a réalisé un taux de rendement mensuel de 60 %.



VI. Secret du Succès : Discipline Stricte et Gestion des Risques



Le mythe invaincu de Jones découle du concept fondamental de "Gestionnaire de Risques en Premier, Trader en Deuxième" :



• Loi de Fer de la Gestion de Fonds : Le risque d'une seule transaction ne doit pas dépasser 2 % des fonds totaux, garantissant la capacité de faire un retour même après des pertes consécutives.



• Stratégie de Stop-Loss : Définir un niveau de stop-loss prédéfini pour chaque transaction : "Réduire les positions lorsque la transaction est défavorable ; augmenter les positions lorsque la transaction est fluide."



• Contrôle Émotionnel : Agir en tant qu'"officier féroce" lors du trading, prenant des décisions énergiques ; être un "gentleman" dans les occasions sociales, maintenant une mentalité équilibrée.



VII. Sagesse d'Investissement : Citations Classiques qui ont Changé Wall Street



• "Le marché ne crée pas de richesse ; il ne fait que transférer la richesse — des poches des impatients aux poches des patients."



• "Le monde entier n'est rien d'autre qu'un organigramme de flux de capitaux", révélant la nature du marché financier globalisé.



• "Le trading est très compétitif, et vous devez être capable de supporter de prendre des coups", soulignant l'importance de la résilience psychologique.



VIII. Insights Légendaires : Sagesse d'Investissement au-Delà du Marché



La légende d'investissement de Jones nous apprend :



1. Un véritable maître comprend à la fois l'analyse technique et les tendances macroéconomiques, et peut rester calme dans les moments extrêmes du marché.



2. La clé d'une performance invaincue à long terme n'est pas les rendements élevés, mais une gestion stricte des risques et des fonds, garantissant la survie et le profit dans la volatilité du marché.



3. Les crises du marché sont un test pour les capacités d'investissement et une occasion dorée d'obtenir des rendements excessifs.



4. L'essence de l'investissement réside dans la compréhension de la nature humaine : être avide lorsque les autres ont peur et avoir peur lorsque les autres sont avides, qui est la clé du succès de Jones dans les crises du marché de 1987, 1992 et 2020.



Conclusion : Paul Tudor Jones est non seulement un maître du trading, mais aussi un artiste de la gestion des risques. Avec son record de 35 années consécutives sans perte, il a prouvé qu'en marché financier, la stabilité et la durabilité sont le véritable chemin vers la royauté.



德文译文（Deutsche Übersetzung）



Paul Tudor Jones: Eine Legende des Makrotradings an der Wall Street



I. Legendärer Anfang: Vom Baumwollhändler zum König der Hedgefonds



Paul Tudor Jones II, am 28. September 1954 in Memphis, Tennessee, USA, geboren, ist einer der Pioniere der modernen Hedgefonds-Industrie.



• Frühe Karriere: Im Jahr 1976, mit 22 Jahren, earned Jones innerhalb eines Jahres mehr als 1 Million Dollar Provisionen an den Finanzmärkten und zeigte ein außergewöhnliches Trading-Talent.



• Karrierewechsel: Im Jahr 1980, mit 25 Jahren, gründete er die Tudor Investment Corporation und startete mit dem Handel mit Baumwollfutures.



• Anfangskapital: Im Jahr 1984 gründete er den Tudor Futures Fund mit 1,5 Millionen Dollar und begann seine legendäre Investitionsreise.



II. Erstaunliche Leistung: Der unbesiegte Mythos von 35 aufeinanderfolgenden Jahren ohne Verluste



Jones hat an der Wall Street ein seltenes Rekord von "35 aufeinanderfolgenden Jahren ohne Verluste" geschaffen, mit atemberaubenden Investitionsleistungen:



• 1984-1988: Der Tudor Fund wuchs von 1,5 Millionen Dollar auf 330 Millionen Dollar an, wobei jede 1.000-Dollar-Investition auf 17.482 Dollar anstieg und eine annualisierte Rendite von über 100 % erzielte.



• 1980-2016: Der Flaggschiff-Fonds BVI Global erzielte eine annualisierte Rendite von 17,25 %, weit über dem Markt Durchschnitt.



• 1987: Während des "Schwarzen Montags" Börsenkrachs gewann der Tudor Fund in diesem Monat 62 % und eine Nettrendite von 125,9 % für das gesamte Jahr, wobei Jones persönlich etwa 100 Millionen Dollar Gewinn erzielte.



• 1992: Während der Krise des Europäischen Währungssystems gewann er in einem Monat Hunderttausende von Millionen Dollar und wurde zu einem renommierten Währungshandelsmeister neben George Soros.



• Bis heute (2023): Sein persönliches Nettovermögen beträgt etwa 7,3 Milliarden Dollar, was ihn auf Platz 346 der Forbes-Reichenliste platziert.



III. Klassische Schlachten: Gewinnung gegen den Trend bei Marktzerstörungen



1. 1987 "Schwarzer Montag": Genaues Vorhersagen des Krachs



• Grundlage der Vorhersage: Durch die Elliott-Wellen-Theorie und die Analyse der Marktsstimmung behauptete Jones lange vor dem Krach: "Ein Börsenkrach kommt bald; dieser Einbruch wird erdbebenend und blutig sein."



• Trading-Strategie:



◦ Voraussetzungsvolle Leerverkauf von US-Aktien und gleichzeitiges Long-Gehen auf Anleihen.



◦ Mehrfache Leerverkäufe während der Markterhöhung, Ansammlung kleiner Verluste, um große Gewinne bei dem Hauptkrach abzuwarten.



◦ Am Tag des Krachs stürzte der Dow Jones Industrial Average um 22,6 %, aber der Fonds von Jones erzielte eine monatliche Rendite von 62 % und eine jährliche Rendite von nahezu 200 %.



2. 1992 Krise des Europäischen Währungssystems: Die Pfund-Sniper-Aktion



• Strategische Einschätzung: Er glaubte, dass die US-Zinssenkungen zu Ende gegangen waren, die europäischen Zinsen fallen würden und die Verengung der US-europäischen Zinsdifferenz die Schwäche des US-Dollars umkehren würde.



• Trading-Aktionen:



◦ Massenkäufe von US-Dollar und gleichzeitiges Verkauf von schwachen Währungen wie dem britischen Pfund und der italienischen Lira.



◦ Bei dem Zusammenbruch des Europäischen Währungssystems gewann er in einem Monat Hunderttausende von Millionen Dollar, auf Augenhöhe mit Soros' Heldentat, die "Bank von England zu zerstören".



3. 2020 Pandemie-Krise: Bitcoin als Inflationsschutz



• Vorausschauende Planung: Im Mai 2020, inmitten der globalen geldpolitischen Lockerung durch die Pandemie, allokierte er 2 % der verwalteten Fonds an Bitcoin, um der "geldpolitischen Hyperinflation" entgegenzuwirken.



IV. Investitionsphilosophie: "Großes Geld wird an Markt Wendepunkten verdient"



Jones' Investitionsphilosophie kombiniert technische Analyse und makroökonomische Einsichten und bildet ein einzigartiges Trading-System:

Kern-Investitionsprinzipien:



1. Risikomanagement an erster Stelle: "Risikomanagement ist das Wichtigste im Trading. Wenn du eine verlustbringende Position hast, die dich unbehaglich macht, ist die Lösung einfach — verkaufe sie, weil du sie jederzeit wieder kaufen kannst."



2. Conträrisches Denken: "Wenn der Markt am besten aussieht, ist es oft der beste Zeitpunkt zu verkaufen. Um ein guter Trader zu sein, muss du ein conträrer Investor sein."



3. Technische Analyse als Grundlage: "Obwohl ich viel Zeit damit verbringe, Daten zu analysieren, vertraue ich letztendlich auf Charts, und das bin ich stolz darauf."



4. Wendepunkte erfassen: "Großes Geld wird an Markt Wendepunkten verdient. In den letzten zwölf Jahren habe ich Geld verdient, indem ich an den Spitzen und Tiefpunkten des Marktes war."



5. Einblick in die Marktsstimmung: Jones beherrscht das "Tape Reading", beurteilt die Marktsstimmung anhand von Preisentwicklungen und Handelsvolumensänderungen, um Wendepunkte der Trends zu erfassen.



V. Trading-Strategie: Die perfekte Integration von Technik und Makro



1. Rahmen der technischen Analyse



• Elliott-Wellen-Theorie: Jones glaubt, dass sein Erfolg weitgehend auf diese zyklische Theorie zurückgeht, die Markt Wendepunkte genau beurteilen kann.



• Kondratieff-Welle-Theorie: Fokus auf den 24-jährigen langen Wirtschaftszyklus, um Änderungen der makroökonomischen Trends zu erfassen.



• Trendfolge + Umkehrstrategie: Folgen des Trends, wenn er etabliert ist, und entgegengesetzte Operationen bei extremer Stimmung.



2. Die Kunst des Makrotradings



• Multi-Asset-Allokation: Flexible Allokation in多个 Märkten wie Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe, um globale Chancen zu nutzen.



• Interpretation von Zentralbankpolitiken: Genaues Erfassen von Politikänderungen von Zentralbanken wie der Federal Reserve, um Markttrends vorherzusagen.



• Chancen in Krisen nutzen: Ausgezeichnet darin, in Zeiten von Marktpaniiken ruhig in den Markt einzusteigen, wie während der Finanzkrise 2008, als der Fonds von Jones eine monatliche Rendite von 60 % erzielte.



VI. Erfolgsgeheimnis: Strenge Disziplin und Risikomanagement



Jones' unbesiegter Mythos stammt aus dem Kernkonzept von "Risikomanager zuerst, Trader zweitens":



• Eisenes Gesetz des Fondsmanagements: Das Risiko einer einzelnen Transaktion darf 2 % des Gesamtfonds nicht übersteigen, um die Fähigkeit zu gewährleisten, auch nach aufeinanderfolgenden Verlusten wiederaufzustehen.



• Stop-Loss-Strategie: Festlegung eines vordefinierten Stop-Loss-Niveaus für jede Transaktion: "Positionen reduzieren, wenn die Transaktion ungünstig ist; Positionen erhöhen, wenn die Transaktion reibungslos verläuft."



• Emotionskontrolle: Als "wütender Offizier" beim Trading handeln, entschlossen entscheiden; als "Gentleman" bei gesellschaftlichen Anlässen, eine ausgewogene Geisteshaltung beibehalten.



VII. Investitionswisdom: Klassische Zitate, die Wall Street verändert haben



• "Der Markt schafft keine Wohlstand; er transferiert nur Wohlstand — von den Taschen der Ungeduldigen zu den Taschen der Geduldigen."



• "Die ganze Welt ist nichts weiter als ein Flussdiagramm der Kapitalströme", das das Wesen des globalisierten Finanzmarktes offenbart.



• "Trading ist sehr wettbewerbsintensiv, und du musst in der Lage sein, Schläge einstecken zu können", unterstreichend die Wichtigkeit von psychologischer Widerstandsfähigkeit.



VIII. Legendäre Einsichten: Investitionswisdom jenseits des Marktes



Jones' Investitionslegende lehrt uns:



1. Ein wahrer Meister versteht sowohl technische Analyse als auch makroökonomische Trends und kann in extremen Marktmomenten ruhig bleiben.



2. Der Schlüssel zu langfristig unbesiegten Leistungen liegt nicht in hohen Renditen, sondern in strengem Risikomanagement und Fondsmanagement, um Überleben und Gewinn in der Marktvolatilität zu gewährleisten.



3. Marktkrise sind ein Test für Investitionskompetenzen und eine goldene Gelegenheit, Überschussrenditen zu erzielen.



4. Die Essenz der Investition liegt im Verständnis der menschlichen Natur: Gierig sein, wenn andere Angst haben, und Angst haben, wenn andere gierig sind — das ist der Schlüssel zu Jones' Erfolg in den Marktkrise von 1987, 1992 und 2020.



Schlussfolgerung: Paul Tudor Jones ist nicht nur ein Trading-Meister, sondern auch ein Künstler des Risikomanagements. Mit seinem Rekord von 35 aufeinanderfolgenden Jahren ohne Verluste hat er bewiesen, dass auf dem Finanzmarkt Stabilität und Dauerhaftigkeit der wahre Weg zur Herrschaft sind.



日本語訳



ポール・チューダー・ジョーンズ：ウォール街のマクロトレーディングの伝説



I. 伝説の始まり：コットントレーダーからヘッジファンドの王へ



ポール・チューダー・ジョーンズ二世は、1954年9月28日にアメリカ合衆国テネシー州メンフィスで生まれ、現代ヘッジファンド業界のパイオニアの一人である。



• 初期キャリア：1976年、22歳のジョーンズは1年で金融市場で100万ドル以上のコミッションを稼ぎ、非凡なトレーディングの才能を発揮した。



• キャリアの転換：1980年、25歳でチューダー・インベストメント・コーポレーションを設立し、コットン先物取引からスタートした。



• 初期資本：1984年、150万ドルでチューダー・フューチャーズ・ファンドを立ち上げ、伝説的な投資の旅を開始した。



II. 驚異的な実績：連続35年損失がない無敗の神話



ジョーンズはウォール街で稀な「連続35年損失なし」の記録を打ち立て、衝撃的な投資実績を叩き出した：



• 1984-1988年：チューダー・ファンドは150万ドルから3億3000万ドルに成長し、1000ドルの投資ごとに1万7482ドルに増値し、年間純利益率は100％を超えた。



• 1980-2016年：主力ファンドBVIグローバルは17.25％の年間純利益率を達成し、市場平均を大幅に上回った。



• 1987年：「ブラックマンデー」の株価暴落の中、チューダー・ファンドはその月に62％の利益を得、年間純利益率は125.9％、ジョーンズ個人の利益は約1億ドルだった。



• 1992年：欧州通貨制度危機の中、1ヶ月で数億ドルを稼ぎ、ジョージ・ソロスと並ぶ有名な外国為替トレーディングの達人となった。



• 2023年現在：個人の純資産は約73億ドルで、フォーブス富豪ランキングで346位にランクインしている。



III. 名作バトル：市場崩壊の中で逆張りで利益を得る



1. 1987年「ブラックマンデー」：暴落を的中させる



• 予測の根拠：エリオット波理論と市場心理分析を通じて、ジョーンズは暴落のずっと前に「株価暴落がすぐに来る。今回の暴落は激しく、血なまぐさいものになる」と断言した。



• トレーディング戦略：



◦ 事前に米国株を空売りし、同時に債券を買い占める。



◦ 市場上昇中に複数回空売りし、小口の損失を積み重ね、大暴落時に巨額の利益を得るのを待つ。



◦ 暴落当日、ダウ・ジョーンズ平均株価は22.6％暴落したが、ジョーンズのファンドは62％の月間利益を達成し、年間利益率は200％に近かった。



2. 1992年欧州通貨制度危機：英ポンドのスナイプ作戦



• 戦略的判断：米国の利下げは終わりに近づき、欧州の金利は低下し、米欧の金利差の縮小がドルの弱気を逆転させると考えた。



• トレーディング行動：



◦ 大量にドルを購入し、同時に英ポンド、イタリアリラなどの弱気通貨を売却する。



◦ 欧州通貨制度が崩壊した時、1ヶ月で数億ドルの利益を得、ソロスの「イギリス銀行を打ち破る」偉業と並ぶことになった。



3. 2020年パンデミック危機：インフレ対策としてビットコイン



• 先見的な配置：2020年5月、パンデミックによって引き起こされた世界的な金融緩和の中で、運用資金の2％をビットコインに投資し、「貨幣ハイパーインフレ」に対抗した。



IV. 投資哲学：「大きなお金は市場の転換点で稼ぐ」



ジョーンズの投資哲学は技術分析とマクロ洞察を融合し、独特のトレーディングシステムを形成している：

核心的な投資原則：



1. リスク管理至上：「リスク管理はトレーディングで最も重要なことだ。もし不快な損失ポジションがあるなら、解決策は簡単だ——売ること。後で再び買い戻せるから」



2. 逆張り思考：「市場が一番良く見える時が、一番売る時だ。優れたトレーダーになるには、逆張り投資家でなければならない」



3. 技術分析を基盤とする：「データ分析に多くの時間を費やすが、最終的にはチャートを見る。それを誇りに思う」



4. 転換点を捉える：「大きなお金は市場の転換点で稼ぐ。過去12年間、私は市場の頂点と底辺でお金を稼いできた」



5. 市場心理の洞察：ジョーンズは「テープリーディング」を精通し、価格動向と取引量の変化を通じて市場心理を判断し、トレンドの転換点を捉える。



V. トレーディング戦略：技術とマクロの完璧な融合



1. 技術分析フレームワーク



• エリオット波理論：ジョーンズは自身の成功はこのサイクル理論に大きく起因すると考え、市場の転換点を正確に判断できる。



• コンドラチエフ長波理論：24年の経済長周期に注目し、マクロトレンドの変化を把握する。



• トレンド追従＋反転戦略：トレンド確立時に追従し、極端な心理時に逆操作を行う。



2. マクロトレーディングの芸術



• マルチアセット配置：株式、債券、外国為替、商品などの多市場で柔軟に配置し、グローバルな機会を捉える。



• 中央銀行政策の解釈：連邦準備制度理事会などの中央銀行の政策変化を正確に把握し、市場の方向性を予測する。



• 危機の中で機会を捉える：市場パニック時に冷静に市場に参入するのが得意で、例えば2008年の金融危機の間、ジョーンズのファンドは60％の月間利益率を達成した。



VI. 成功の秘訣：厳しい規律とリスク管理



ジョーンズの無敗の神話は「リスクマネージャー第一、トレーダー第二」の核心コンセプトに由来する：



• 資金管理の鉄則：単一取引のリスクは総資金の2％を超えず、連続した損失があっても再起できるようにする。



• ストップロス戦略：各取引に事前のストップロスレベルを設定し、「取引が順調でない場合はポジションを減らす；取引が順調な場合はポジションを増やす」



• 感情統制：トレーディング時は「凶暴な将校」のように決断力がある；社交場では「紳士」のように心のバランスを保つ。



VII. 投資の知恵：ウォール街を変えた名言



• 「市場は富を創造するのではなく、富を移動するだけだ——せっかちな人のポケットから忍耐強い人のポケットへ」



• 「全世界は資本の流れ図に過ぎない」——グローバル化された金融市場の本質を明らかにする



• 「トレーディングは非常に競争が激しく、けがをする準備がなければならない」（Trading is very competitive and you have to be able to handle getting your butt kicked）——心理的な強靭さの重要性を強調する



VIII. 伝説の啓示：市場を超えた投資の知恵



ジョーンズの投資伝説は私たちに教えてくれる：



1. 真の達人は技術分析とマクロ大局の両方を理解し、市場の極端な瞬間に冷静を保てる。



2. 長期的な無敗の鍵は高収益ではなく、厳しいリスク管理と資金管理で、市場の変動の中で生き残り利益を得ることだ。



3. 市場危機は投資能力の試金石であり、超過収益を得る黄金の機会でもある。



4. 投資の真髄は人間性を把握することにある：他人が恐れている時に貪欲に、他人が貪欲な時に恐れる——これが1987年、1992年、2020年の市場危機でジョーンズが勝利した鍵だ。



結論：ポール・チューダー・ジョーンズはトレーディングの達人だけでなく、リスク管理の芸術家でもある。連続35年損失がない実績で、金融市場では安定と持続性が真の王者の道であることを証明した。



한국어 번역



폴 튜더 존스: 월스트리트 매크로 트레이딩의 전설



I. 전설의 시작: 목화 트레이더에서 헤지펀드 왕으로



폴 튜더 존스 2세는 1954년 9월 28일 미국 텐네시 주 멤피스에서 태어났으며, 현대 헤지펀드 산업의 선구자 중 한 사람이다.



• 초기 경력: 1976년 22세의 존스는 1년 만에 금융 시장에서 100만 달러 이상의 수수료를 번다며 비범한 트레이딩 재능을 발휘했다.



• 경력 전환: 1980년 25세에 튜더 인베스트먼트 코포레이션을 설립하고 목화 선물 거래로 시작했다.



• 초기 자본: 1984년 150만 달러로 튜더 퓨처스 펀드를 출범시켜 전설적인 투자 여정을 시작했다.



II. 경이로운 실적: 연속 35년 손실 없는 무패 신화



존스는 월스트리트에서 드문 "연속 35년 손실 없음" 기록을 세우며 경이로운 투자 실적을 자랑한다:



• 1984-1988년: 튜더 펀드는 150만 달러에서 3억 3000만 달러로 성장했으며, 1000달러 투자마다 1만 7482달러로 증가하여 연간 수익률이 100%를 초과했다.



• 1980-2016년: 주력 펀드 BVI 글로벌은 17.25%의 연간 수익률을 달성하며 시장 평균을 크게 상회했다.



• 1987년: "블랙 먼데이" 주가 폭락 당시 튜더 펀드는 그 달 62%의 수익을 얻었고 연간 순수익률은 125.9%이며, 존스 개인의 이익은 약 1억 달러였다.



• 1992년: 유럽 통화 시스템 위기 당시 1달러 만에 수억 달러를 번다며 조지 소로스와 견줄 수 있는 유명한 외환 트레이딩 마스터가 되었다.



• 2023년 현재: 개인 순자산은 약 73억 달러로 포브스 부자 순위에서 346위에 랭크되었다.



III. 클래식 배틀: 시장 붕괴 속에서 역행하며 수익 얻기



1. 1987년 "블랙 먼데이": 폭락 정확 예측



• 예측 근거: 엘리엇 웨이브 이론과 시장 심리 분석을 통해 존스는 폭락 훨씬 전에 "주가 폭락이 곧 올 것이다. 이번 폭락은 지진처럼 격렬하고 피범벅일 것이다"라고 단언했다.



• 트레이딩 전략:



◦ 미리 미국 주식을 공매도하고 동시에 채권을 매수한다.



◦ 시장 상승 기간에 여러 차례 공매도하여 소액 손실을 누적시키고 대폭락 시 거대한 수익을 얻기 위해 기다린다.



◦ 폭락 당일 다우 존스 평균 주가는 22.6% 폭락했지만 존스의 펀드는 62%의 월간 수익을 달성했고 연간 수익률은 200%에 근접했다.



2. 1992년 유럽 통화 시스템 위기: 영국 파운드 스나이핑 작전



• 전략적 판단: 미국의 금리 인하는 끝에 도달했고 유럽 금리는 하락할 것이며, 미유 금리차 축소가 달러 약세를 역전시킬 것이라고 판단했다.



• 트레이딩 행동:



◦ 대량으로 달러를 매수하고 동시에 영국 파운드, 이탈리아 리라 등 약세 통화를 매도한다.



◦ 유럽 통화 시스템이 붕괴했을 때 1달에 수억 달러의 수익을 얻어 소로스의 "영국 은행을 격파하다"는 위업과 어깨를 나란히 했다.



3. 2020년 팬데믹 위기: 인플레이션 대응으로 비트코인



• 선견적인 배치: 2020년 5월 팬데믹으로 인해 촉발된 세계적인 금융 완화 속에서 운용 자금의 2%를 비트코인에 투자하여 "통화 초인플레이션"에 대응했다.



IV. 투자 철학: "큰 돈은 시장 전환점에서 번다"



존스의 투자 철학은 기술 분석과 매크로 통찰력을 융합하여 독특한 트레이딩 시스템을 형성했다:

핵심 투자 원칙:



1. 리스크 관리 최우선: "리스크 관리는 트레이딩에서 가장 중요한 일이다. 만약 불편한 손실 포지션이 있다면 해결책은 간단하다——매도하는 것이다. 나중에 다시 살 수 있기 때문이다"



2. 역행적 사고: "시장이 가장 좋아 보일 때가 가장 좋은 매도 시점이다. 우수한 트레이더가 되려면 역행적 투자자여야 한다"



3. 기술 분석을 기반으로: "데이터 분석에 많은 시간을 할애하지만 최종적으로는 차트를 본다. 그것을 자랑스럽게 생각한다"



4. 전환점 포착: "큰 돈은 시장 전환점에서 번다. 지난 12년간 나는 시장의 정점과 저점에서 돈을 벌어왔다"



5. 시장 심리 통찰: 존스는 "테이프 리딩"을 정통하며 가격 변동과 거래량 변화를 통해 시장 심리를 판단하고 트렌드 전환점을 포착한다.



V. 트레이딩 전략: 기술과 매크로의 완벽한 융합



1. 기술 분석 프레임워크



• 엘리엇 웨이브 이론: 존스는 자신의 성공이 이 주기 이론에 크게 기인한다고 생각하며 시장 전환점을 정확히 판단할 수 있다.



• 콘드라티에프 장기파 이론: 24년 경제 장주기에 주목하여 매크로 트렌드 변화를 파악한다.



• 트렌드 추종＋역전 전략: 트렌드 확립 시 추종하고 극단적 심리 시 역조작을 수행한다.



2. 매크로 트레이딩의 예술



• 멀티 자산 배치: 주식, 채권, 외환, 상품 등 다중 시장에서 유연하게 배치하여 글로벌 기회를 포착한다.



• 중앙은행 정책 해석: 연방 준비제도이사회 등 중앙은행의 정책 변화를 정확히 파악하여 시장 방향성을 예측한다.



• 위기 속 기회 포착: 시장 공황 시 차분히 시장에 진입하는 데 능숙하며, 예를 들어 2008년 금융 위기 기간 동안 존스의 펀드는 60%의 월간 수익률을 달성했다.



VI. 성공 비결: 엄격한 규율과 리스크 관리



존스의 무패 신화는 "리스크 관리자 우선, 트레이더 차순"이라는 핵심 개념에서 비롯된다:



• 자금 관리 철칙: 단일 거래 리스크는 총 자금의 2%를 초과하지 않아 연속 손실이 있어도 재기할 수 있도록 한다.



• 스탑 로스 전략: 각 거래에 미리 설정된 스탑 로스 레벨을 정하고 "거래가 순조롭지 않을 때는 포지션을 줄이고; 거래가 순조롭을 때는 포지션을 늘린다"



• 감정 통제: 트레이딩 시 "흉악한 장교"처럼 결단력 있게 의사결정하며; 사교 모임에서는 "신사"처럼 마음의 균형을 유지한다.



VII. 투자 지혜: 월스트리트를 바꾼 명언



• "시장은 부를 창조하지 않고 단지 부를 이동시킬 뿐이다——성급한 사람의 주머니에서 인내심 있는 사람의 주머니로"



• "전 세계는 자본 흐름도에 불과하다"——세계화된 금융 시장의 본질을 밝힌다



• "트레이딩은 매우 경쟁이 치열하며, 상처를 입을 준비가 되어 있어야 한다" (Trading is very competitive and you have to be able to handle getting your butt kicked)——심리적 강인함의 중요성을 강조한다



VIII. 전설의 계시: 시장을 넘어선 투자 지혜



존스의 투자 전설은 우리에게 다음과 같은 교훈을 준다:



1. 진정한 마스터는 기술 분석과 매크로 대국 모두를 이해하고 시장의 극단적인 순간에 침착을 유지할 수 있다.



2. 장기적인 무패의 열쇠는 높은 수익이 아니라 엄격한 리스크 관리와 자금 관리로 시장 변동 속에서 생존하고 수익을 얻는 것이다.



3. 시장 위기는 투자 능력의 시험대이자 초과 수익을 얻는 황금 기회이기도 하다.



4. 투자의 진수는 인간성을 파악하는 데 있다: 남들이 두려워할 때 탐욕스럽고, 남들이 탐욕스러울 때 두려워하는——이것이 1987년, 1992년, 2020년 시장 위기에서 존스가 승리한 열쇠다.



결론: 폴 튜더 존스는 트레이딩 마스터일 뿐만 아니라 리스크 관리 예술가이기도 하다. 연속 35년 손실 없는 실적으로 금융 시장에서 안정성과 지속성이 진정한 왕의 길임을 증명했다.



Svenska Översättning



Paul Tudor Jones: En Legend om Makrohandel på Wall Street



I. Legendär Start: Från Bomullshandlare till Hedgefondskung



Paul Tudor Jones II, född den 28 september 1954 i Memphis, Tennessee, USA, är en av pionjärerna inom den moderna hedgefondbranschen.



• Tidiga Karriär: År 1976, vid 22 års ålder, tjänade Jones över 1 miljon dollar i provision på de finansiella marknaderna inom ett år, vilket visade ett extraordinärt handelstalang.



• Karriärbyte: År 1980, vid 25 års ålder, grundade han Tudor Investment Corporation och började med handel med bomullsfutures.



• Initialt Kapital: År 1984 grundade han Tudor Futures Fund med 1,5 miljoner dollar och började sin legendära investeringsresa.



II. Förbluffande Prestation: Den Oövervinnliga Myten om 35 Konsekutiva År Utan Förluster



Jones har skapat en sällsynt post "35 konsekutiva år utan förluster" på Wall Street, med förbluffande investeringsprestanda:



• 1984-1988: Tudor Fund växte från 1,5 miljoner dollar till 33 miljoner dollar, varvid varje investering på 1 000 dollar ökade till 17 482 dollar, med en årlig avkastning på över 100%.



• 1980-2016: Flaggskeppsfonden BVI Global uppnådde en årlig avkastning på 17,25%, långt över marknadens genomsnitt.



• 1987: Under "svarta måndagen" börskrasch fick Tudor Fund 62% i vinst den månaden och en nättoavkastning på 125,9% för hela året, med Jones som personligen tjänade cirka 100 miljoner dollar.



• 1992: Under den europeiska valutakrisen tjänade han hundratals miljoner dollar inom en månad och blev en känd valutahandlarmästare tillsammans med George Soros.



• År 2023: Hans personliga nettovärde är cirka 7,3 miljarder dollar, vilket placerar honom på plats 346 på Forbes lista över rika.



III. Klassiska Strider: Vinst mot Strömmen Under Marknadskollaps



1. 1987 "Svarta Måndagen": Exakt Förutsägelse av Krach



• Grund för Förutsägelse: Genom Elliottvågsteorin och analys av marknadssentiment påstod Jones länge innan kraschen: "En börskrasch kommer snart; denna fallning kommer att vara jordskälvande och blodig."



• Handelsstrategi:



◦ Sälja short amerikanska aktier i förväg samt gå long på obligationer.



◦ Sälja short flera gånger under marknadens uppgång, ackumulera små förluster för att vänta på stora vinster under den stora kraschen.



◦ På kraschdagen stupade Dow Jones Industrial Average med 22,6%, men Jones' fond uppnådde en månadlig avkastning på 62% och en årlig avkastning på nära 200%.



2. 1992 Europeisk Valutakris: Sterlingens Sniperattack



• Strategisk Bedömning: Han trodde att amerikanska räntesänkningar hade nått sitt slut, europeiska räntor skulle falla och förminskningen av amerikansko-europeiska ränteskillnader skulle vända dollarns svaghet.



• Handelsåtgärder:



◦ Köpa stora mängder amerikanska dollar samt sälja svaga valutor som brittisk sterling och italiensk lira.



◦ När det europeiska valutansystemet kollapsade tjänade han hundratals miljoner dollar inom en månad, på jämn nivå med Soros' storslagna bedrift att "krossa Bank of England".



3. 2020 Pandemikris: Bitcoin som Inflationsskydd



• Framåtblickande Allokering: I maj 2020, mitt i den globala monetära lättnaden utlöst av pandemin, allokerade han 2% av de hanterade fonderna till Bitcoin för att bekämpa "monetär hyperinflation".



IV. Investeringsphilosophi: "Stort Pengar Tjänas vid Marknadsvändpunkter"



Jones' investeringsphilosophi integrerar teknisk analys och makroinsikter, vilket bildar ett unikt handelssystem:

Kärn-investeringsprinciper:



1. Riskhantering Först: "Riskhantering är det viktigaste i handel. Om du har en förlustbringande position som gör dig obekväm är lösningen enkel — sälj den, eftersom du alltid kan köpa den tillbaka senare."



2. Kontrarisk Tankande: "När marknaden ser bäst ut är det ofta bästa tillfället att sälja. För att vara en bra handlare måste du vara en kontrarisk investerare."



3. Teknisk Analys som Grund: "Även om jag spenderar mycket tid på att analysera data, litar jag slutligen på diagram, och jag är stolt över det."



4. Fånga Vändpunkter: "Stort pengar tjänas vid marknadsvändpunkter. Under de senaste tolv åren har jag tjänat pengar genom att vara vid marknadens toppar och botten."



5. Insikt i Marknadssentiment: Jones behärskar "tape reading", bedömer marknadssentiment genom prisutveckling och handelsvolymförändringar för att fånga trendvändpunkter.



V. Handelsstrategi: Perfekt Integration av Teknik och Makro



1. Ramverk för Teknisk Analys



• Elliottvågsteori: Jones tror att hans framgång till stor del är tillskrivbar denna cykliska teori, som kan exakt bedöma marknadsvändpunkter.



• Kondratieffvågsteori: Fokusera på den 24-åriga långa ekonomiska cykeln för att fånga förändringar i makrotrender.



• Trendföljning + Reversalsstrategi: Följ trenden när den är etablerad och agera i motsatt riktning under extremt sentiment.



2. Konsten att Makrohandel



• Multi-asset Allokering: Flexibelt allokera i flera marknader som aktier, obligationer, valutor och råvaror för att fånga globala möjligheter.



• Tolkning av Centralbanks Politik: Exakt fånga policyförändringar hos centralbanker som Federal Reserve för att förutsäga marknadstrender.



• Fånga Möjligheter i Kriser: Utmärkt på att entre marknaden lugnt under marknadspaniker, som under finanskrisen 2008 när Jones' fond uppnådde en månadlig avkastning på 60%.



VI. Nyckeln till Framgång: Sträng Disciplin och Riskhantering



Jones' oövervinnliga myt härrör från kärnkonceptet "Riskhanterare Först, Handlare Andra":



• Järnlag om Fondsförvaltning: Risken för en enda transaktion får inte överstiga 2% av det totala kapitalet, vilket säkerställer förmågan att återhämta sig även efter konsekutiva förluster.



• Stop-loss Strategi: Ställ in ett fördefinierat stop-loss-nivå för varje transaktion: "Minska positioner när handeln är olämplig; öka positioner när handeln är jämn."



• Emotionell Kontroll: Agera som en "fälig officer" vid handel, fatta beslut bestämt; vara en "gentleman" på sociala tillfällen, behålla en balanserad sinnestillstånd.



VII. Investeringsvisdom: Klassiska Citat som Förändrade Wall Street



• "Marknaden skapar inte rikedom; den överför bara rikedom — från fickorna hos de otåliga till fickorna hos de tålmodiga."



• "Hela världen är inget annat än ett flödesschema för kapitalrörelser", vilket avslöjar karaktären av den globaliserade finansiella marknaden.



• "Handel är mycket konkurrenskraftig, och du måste kunna hantera att få en kick i ryggen", vilket understryker vikten av psykologisk motståndskraft.



VIII. Legendära Insikter: Investeringsvisdom Utöver Marknaden



Jones' investeringslegend berättar oss:



1. En sann mästare förstår både teknisk analys och makrotrender och kan förbli lugn i extrema marknadsmoment.



2. Nyckeln till långsiktig oövervinnlig prestanda är inte höga avkastningar, utan sträng riskhantering och fondsförvaltning, vilket säkerställer överlevnad och vinst i marknadens volatilitet.



3. Marknadskriser är en prövning för investeringsförmågor och en gyllene möjlighet att få överskottsavkastning.



4. Kärnan i investering ligger i att förstå mänsklig natur: vara girig när andra är rädda och rädd när andra är giriga — detta är nyckeln till Jones' framgång i marknadskriserna 1987, 1992 och 2020.



Slutsats: Paul Tudor Jones är inte bara en handelmäster utan också en konstnär inom riskhantering. Med sin post om 35 konsekutiva år utan förluster har han bevisat att stabilitet och hållbarhet är den sanna vägen till kungadömet på den finansiella marknaden.



Dịch sang Tiếng Việt



Paul Tudor Jones: Một Huyền Thoại Giao Dịch Đại Kinh Tế trên Phố Wall



I. Khởi Điểm Huyền Thoại: Từ Người Giao Dịch Cà Phông Thành Vua Quỹ Đầu Tư Phá Quyền



Paul Tudor Jones II, sinh ngày 28 tháng 9 năm 1954 tại Memphis, bang Tennessee, Hoa Kỳ, là một trong những người tiên phong của ngành quỹ đầu tư phá quyền hiện đại.



• Sự Nghiệp Ban Đầu: Năm 1976, khi 22 tuổi, Jones kiếm được hơn 1 triệu đô la hoa Kỳ tiền hoa hồng trên thị trường tài chính chỉ trong một năm, thể hiện tài năng giao dịch phi thường.



• Chuyển Nghiệp: Năm 1980, khi 25 tuổi, ông thành lập Công ty Đầu tư Tudor (Tudor Investment Corporation), bắt đầu với giao dịch hợp đồng tương lai cà phông.



• Vốn Ban Đầu: Năm 1984, ông thành lập Quỹ Tương Lai Tudor (Tudor Futures Fund) với 1,5 triệu đô la, khởi động hành trình đầu tư huyền thoại.



II. Thành Tích Ngạc Nhiên: Thần Thoại Bất Bại 35 Năm Liên Tiếp Không Lỗ



Jones đã tạo ra một kỷ lục hiếm có trên Phố Wall là "35 năm liên tiếp không lỗ", với thành tích đầu tư đáng kinh ngạc:



• 1984-1988: Quỹ Tudor tăng từ 1,5 triệu đô la lên 33 triệu đô la, mỗi khoản đầu tư 1.000 đô la tăng lên 17.482 đô la, với tỷ suất sinh lời hàng năm vượt quá 100%.



• 1980-2016: Quỹ cờ đốm BVI Global đạt tỷ suất sinh lời hàng năm 17,25%, cao hơn đáng kể mức trung bình thị trường.



• 1987: Trong cuộc sụp đổ thị trường chứng khoán "Thứ Hai Đen", Quỹ Tudor kiếm được 62% lợi nhuận trong tháng đó và lợi nhuận ròng 125,9% cả năm, với Jones cá nhân kiếm được khoảng 100 triệu đô la.



• 1992: Trong cuộc khủng hoảng hệ thống tiền tệ châu Âu, ông kiếm được hàng trăm triệu đô la chỉ trong một tháng, trở thành một chuyên gia giao dịch ngoại tệ nổi tiếng cùng với George Soros.



• Đến nay (2023): Tài sản ròng cá nhân của ông khoảng 7,3 tỷ đô la, xếp thứ 346 trong danh sách tỷ phú Forbes.



III. Trận Đấu Kinh Điển: Kiếm Lợi Nhuận Ngược Dòng Trong Sụp Đổ Thị Trường



1. 1987 "Thứ Hai Đen": Dự Đoán Chính Xác Sụp Đổ



• Cơ Sở Dự Đoán: Thông qua Lý thuyết Sóng Elliott và phân tích tình cảm thị trường, Jones đã khẳng định lâu trước cuộc sụp đổ: "Một cuộc sụp đổ thị trường sắp đến; cú sụt giảm này sẽ震 động và đẫm máu."



• Chiến Lược Giao Dịch:



◦ Bán ngắn cổ phiếu Mỹ trước thời hạn và đồng thời mua dài trái phiếu.



◦ Bán ngắn nhiều lần trong quá trình thị trường tăng, tích lũy tổn thất nhỏ để chờ đợi lợi nhuận lớn trong cuộc sụp đổ lớn.



◦ Vào ngày sụp đổ, Chỉ số Dow Jones giảm 22,6%, nhưng quỹ của Jones đạt lợi nhuận hàng tháng 62% và tỷ suất sinh lời hàng năm gần 200%.



2. 1992 Khủng Hoảng Hệ Thống Tiền Tệ Châu Âu: Chiến Đấu Bắn Trúng Bảng Anh



• Phán Định Chiến Lược: Ông tin rằng việc cắt lãi suất của Mỹ đã đến hồi kết, lãi suất châu Âu sẽ giảm, và sự thu hẹp chênh lệch lãi suất Mỹ-Châu Âu sẽ đảo ngược sự yếu thế của đồng đô la Mỹ.



• Hành Động Giao Dịch:



◦ Mua một lượng lớn đồng đô la Mỹ và đồng thời bán các đồng tiền yếu như bảng Anh, lira Ý.



◦ Khi hệ thống tiền tệ châu Âu sụp đổ, ông kiếm được hàng trăm triệu đô la trong một tháng, ngang hàng với chiến công vĩ đại của Soros "đánh bại Ngân hàng Anh".



3. 2020 Khủng Hoảng Dịch COVID-19: Bitcoin Đối Chống Lạm Phát



• Cấu Trúc Trước Tầm: Vào tháng 5 năm 2020, trong bối cảnh nới lỏng tiền tệ toàn cầu do dịch bệnh gây ra, ông phân bổ 2% vốn quản lý vào Bitcoin để chống lại "lạm phát siêu mức tiền tệ".



IV. Triết Lý Đầu Tư: "Tiền Lớn Được Kiếm Tại Các Điểm Chuyển Pha Của Thị Trường"



Triết lý đầu tư của Jones kết hợp phân tích kỹ thuật và cái nhìn đại kinh tế, hình thành một hệ thống giao dịch duy nhất:

Nguyên Tắc Cốt Lõi Của Đầu Tư:



1. Quản Lý Rủi Ro Là Trên Đầu: "Quản lý rủi ro là điều quan trọng nhất trong giao dịch. Nếu bạn có một vị thế lỗ khiến bạn không thoải mái, giải pháp rất đơn giản — bán nó, bởi vì bạn luôn có thể mua lại sau."



2. Tư Duy Ngược Dòng: "Khi thị trường trông đẹp nhất, đó thường là thời điểm bán tốt nhất. Để trở thành một nhà giao dịch giỏi, bạn phải là một nhà đầu tư ngược dòng."



3. Phân Tích Kỹ Thuật Là Cơ Bản: "Mặc dù tôi dành nhiều thời gian phân tích dữ liệu, cuối cùng tôi vẫn nhìn vào biểu đồ, và tôi tự hào về điều đó."



4. Nắm Đầu Tư Các Điểm Chuyển Pha: "Tiền lớn được kiếm tại các điểm