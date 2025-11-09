从趋势交易，看交易策略。从5万到2个亿

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从趋势交易，看交易策略。
新加坡散户之王林荣福：从5万到2个亿，从鱼摊到足坛豪门的逆袭
1954年出生的新加坡华裔林荣福，祖籍福建莆田，是鱼贩之子，曾与11人挤两居室，靠开出租、做厨师维生。偶然踏入股市后，他凭敏锐直觉成为“股票经纪王”，1996年押注全部身家于丰益国际，14年间资产暴涨70倍，缔造东南亚投资神话。
这位“散户之王”从不止步，5次冲击足坛豪门收购未果后，2014年豪掷1.5亿新元拿下西甲瓦伦西亚70.4%股权。他以鱼市练就的价格嗅觉驰骋资本场，从平民散户到身价200亿的富豪，用精准豪赌书写了跨界传奇。
心法：盯上家，卡下家，防对家。
English
Singapore's "Retail King" Lim Eng Hock: From SGD 50,000 to SGD 200 Million, a Rags-to-Riches Legend from Fish Stall to Football Giant
Born in 1954 to a Fujian Putian Chinese family in Singapore, Lim Eng Hock was the son of a fishmonger. He once lived in a cramped two-bedroom apartment with 11 people, making a living as a taxi driver and chef. Accidentally entering the stock market, he became the "King of Stockbrokers" with his sharp intuition. In 1996, he bet his entire fortune on Wilmar International, and his assets soared 70 times in 14 years, creating a Southeast Asian investment myth.
The "Retail King" never stopped. After five failed attempts to acquire top football clubs, he splashed SGD 150 million in 2014 to take over 70.4% of La Liga's Valencia CF. With the price sense honed at the fish market, he dominated the capital market. From an ordinary retail investor to a billionaire with a net worth of SGD 20 billion, he wrote a cross-border legend through precise bold bets.
Motto: Watch the upstream, seize the downstream, guard against competitors.
العربية
مليم إنج هوك "ملك المضاربين التجزئة" في سنغافورة: من 50 nghìn دولار سنغافوري إلى 200 مليون دولار، أسطورة النجاح من حصة السمك إلى جناح كرة القدم الكبير
ولد في عام 1954 لعائلة صينية من فوكين بوتين في سنغافورة، كان مليم إنج هوك ابناً لصيّم سمك. عاش يومًا في شقة ضيقة من غرفة نومين مع 11 شخصًا، كسب رزقه كسائق Такسي وطباخ. بعد دخوله الصادم لسوق الأوراق المالية، أصبح "ملك وكلاء الأوراق المالية" بفلسفته الحادة. في عام 1996، ركض بكل ثروته على شركة ويلمار إنتيرناشيونال، وارتفعت أصوله 70 مرة في 14 عامًا، مُنشئًا أسطورة استثمار في جنوب شرق آسيا.
"ملك المضاربين التجزئة" لم يتوقف أبدًا. بعد خمس محاولات فاشلة لشراء نوادي كرة القدم العليا، أنفق 150 مليون دولار سنغافوري في عام 2014 لالتقاط 70.4% من نادي فالنسيا في الدوري الإسباني甲级. بفلسفة السعر المحصلة من سوق السمك، سيطرة على السوق الرأسمالية. من مُضارب تجزئة عادي إلى مُلازم بقيمة أصول تصل إلى 20 مليار دولار سنغافوري، كتب أسطورة عبر الحدود من خلال رهانات جريئة دقيقة.
القاعدة: مراقبة المنبع، الاستيلاء على النهاية، الحفاظ على المنافسين.
Deutsch
Singapurs "Einzelhandelskönig" Lim Eng Hock: Von 50.000 SGD auf 200 Millionen SGD – eine Geschichte des Aufstiegs von der Fischbude zum Fußballriesen
Lim Eng Hock, 1954 in Singapur als Sohn eines Fischhändlers aus Fujian Putian geboren, lebte einst mit 11 Menschen in einer engen Zwei-Zimmer-Wohnung und verdiente seinen Lebensunterhalt als Taxifahrer und Koch. Durch einen Zufall gelangte er an die Börse und wurde mit seiner scharfen Intuition der "König der Stockbroker". 1996 setzte er sein gesamtes Vermögen auf Wilmar International – und seine Vermögenswerte stiegen in 14 Jahren um das 70-fache, eine Investitionslegende in Südostasien.
Der "Einzelhandelskönig" hielt nie inne. Nach fünf gescheiterten Versuchen, Spitzenfußballvereine zu erwerben, investierte er 2014 150 Millionen SGD, um 70,4 % von Valenca CF aus der Primera División zu übernehmen. Mit dem am Fischmarkt geschulten Preisgefühl dominierte er den Kapitalmarkt. Von einem einfachen Einzelinvestor zu einem Milliardär mit einem Nettovermögen von 20 Milliarden SGD schrieb er eine grenzüberschreitende Legende durch präzise, kluge Wetten.
Motto: Beobachte die Quelle, ergreife die Senke, hüte dich vor Konkurrenten.
Italiano
Lim Eng Hock, il "Re dei Piccoli Investitori" di Singapore: Da 50.000 SGD a 200 milioni di SGD, una leggenda dell'ascesa dal bancone di pesce al gigante calcistico
Nato nel 1954 a Singapore in una famiglia cinese di Fujian Putian, Lim Eng Hock era figlio di un pescivendolo. Viveva un tempo in un affollato appartamento di due camere con 11 persone, guadagnandosi da vivere come tassista e cuoco. Entrando per caso nel mercato azionario, divenne il "Re dei Broker" grazie alla sua acuta intuizione. Nel 1996, mise tutta la sua fortuna su Wilmar International, e i suoi asset saltarono di 70 volte in 14 anni, creando una leggenda degli investimenti nel Sud-Est asiatico.
Il "Re dei Piccoli Investitori" non si fermò mai. Dopo cinque tentativi falliti di acquisire club calcistici di prim'ordine, nel 2014 ha speso 150 milioni di SGD per acquistare il 70,4% del Valencia CF della La Liga. Con il senso del prezzo affinato nel mercato del pesce, ha dominato il mercato capitale. Da un semplice investitore individuale a un miliardario con un patrimonio netto di 20 miliardi di SGD, ha scritto una leggenda transfrontaliera attraverso scommesse audaci e precise.
Motto: Osserva l'alto flusso, afferra il basso flusso, difendi da concorrenti.
Français
Lim Eng Hock, le "Roi des Petits Investisseurs" de Singapour: De 50 000 SGD à 200 millions de SGD, une légende de l'ascension du marché de poisson au géant du football
Né en 1954 à Singapour dans une famille chinoise originaire de Fujian Putian, Lim Eng Hock était le fils d'un poissonnier. Il vivait autrefois dans un appartement de deux pièces exigu avec 11 personnes, gagnant sa vie en tant que chauffeur de taxi et chef de cuisine. Entrant par hasard à la bourse, il est devenu le "Roi des courtiers en actions" grâce à son intuition aiguë. En 1996, il a mis toute sa fortune sur Wilmar International, et ses actifs ont bondi de 70 fois en 14 ans, créant une légende d'investissement en Asie du Sud-Est.
Le "Roi des Petits Investisseurs" n'a jamais arrêté. Après cinq tentatives infructueuses d'acquérir des clubs de football de premier plan, il a déboursé 150 millions de SGD en 2014 pour prendre 70,4% du Valencia CF de la Liga. Avec le sens du prix affûté sur le marché de poisson, il a dominé le marché des capitaux. D'un simple investisseur individuel à un milliardaire d'une valeur nette de 20 milliards de SGD, il a écrit une légende transfrontalière par des paris audacieux et précis.
Motto: Surveiller l'amont, saisir l'aval, se protéger des concurrents.
Scots
Singapore's "Retail King" Lim Eng Hock: Frae 50,000 SGD tae 200 Million SGD, a Rags-tae-Riches Legend frae Fish Stall tae Fitba Giant
Born in 1954 tae a Fujian Putian Chinese faimily in Singapore, Lim Eng Hock wis the son o a fishmonger. He aince lived in a cramped twa-bedroom flat wi 11 fowk, makkin a livin as a taxi driver an chef. By chance enterin the stock market, he becam the "King o Stockbrokers" wi his sharp intuition. In 1996, he bet his entire fortune on Wilmar International, an his assets soared 70 times in 14 years, creatin a Sootheast Asian investment myth.
The "Retail King" never stopped.Efter five failed attempts tae acquire tap fitba clubs, he splashed 150 million SGD in 2014 tae tak ower 70.4% o La Liga's Valencia CF. Wi the price sense honed at the fish market, he dominated the capital market. Frae an ordinary retail investor tae a billionaire wi a net worth o 20 billion SGD, he wrote a cross-border legend throu precise bold bets.
Motto: Watch the upstream, seize the downstream, guard against competitors.
Cymraeg（威尔士文/苏文修正）
"Rhiwallt y Prentiswyr" Lim Eng Hock o Singapore: O 50,000 SGD i 200 Milion SGD, Chwedl Oesoedd o Stal Ffysh i Gig Ffotbôl
Genwyd ym 1954 i deulu Sîn o Fujian Putian yn Singapore, Lim Eng Hock oedd mab pysgodwr. Unwaith roedd e'n byw mewn fflat bach o ddau ystafell gynnes gyda 11 o bobl, gan wneud ei fyw fel gyrrwyr tacsi a ciwedydd. Gan ymwneud â'r farchnad stoc o gael ei gael, daeth e'n "Rhiwallt y Brocwyr Stoc" gyda'i ystyngiad llachar. Yn 1996, roddodd ei eiddo cyfan ar Wilmar International, a codiwyd ei asedau 70 gwaith yn 14 blynedd, gan greu chwedl fuddiannol yn Asia Dde-orllewin.
Ni stopiodd "Rhiwallt y Prentiswyr" erioed. Ar ôl pum ymdrech fawreddog i gael cymylau ffotbôl top, bu'n gwneud ei wariant o 150 Milion SGD ym 2014 i gymryd dros 70.4% o Valencia CF o'r La Liga. Gyda'r synnwyr pris a ddatblygwyd yn y farchnad pysgod, roedd e'n rheoli'r farchnad cyfalaf. O fuddiannwr cyffredin i filiwner â gwerth net o 20 Bilion SGD, ysgrifennodd e chwedl groesffordd trwy betiau cynnar ac union.
Motto: Gwylio'r nant uwchben, gael grâs ar y nant islaw, amddiffyn rhag cystadleuwyr.
ဗမာဘာသာ
ဆင်္ကာပူရဲ့ "လက်လီရောင်းချသူများဘုရား" လင်းအင်းဟော့က်- စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ ကနေ ၂၀၀ သန်းဒေါ်လာအထိ၊ ငါးကျင်းမှ ဘောလုံးအုပ်စုကြီးသို့ ကြီးထွားမှုဒဏ္ဍာရီ
၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် ဆင်္ကာပူတွင် ဖူကျင်းပူတျန်းမှ တရုတ်မိသားစုမှ မွေးဖွားလာသည့် လင်းအင်းဟော့က် သည် ငါးရောင်းသူ၏သားဖြစ်သည်။ သူသည် တစ်ချိန်က လူ ၁၁ ယောက်နှင့် တိုက်စားသော နှစ်ခန်းအိပ်ခန်းတစ်ခုတွင် နေထိုင်ပြီး တက္ကစီမောင်းနှင့် စားဖိုမှူးအဖြစ် ငန်းရှင်းခဲ့သည်။ တရားမရှိဘဲ စတော့ကျမ်းဈေးသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် သူ၏ စူးစမ်းသိမြင်မှုဖြင့် "စတော့ကျမ်းဘရိုက်ယာဘုရား" ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် သူသည် Wilmar International တွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုကိုအားလုံးထားရှားခဲ့ပြီး ၁၄ နှစ်အတွင်း ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ ၇၀ ဆတိုးတက်ခဲ့ပြီး အရှေ့တောင်အာရှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒဏ္ဍာရီတစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည်။
"လက်လီရောင်းချသူများဘုရား" သည်ဘယ်တော့မှရပ်တန့်မခဲ့ပါ။ ဘောလုံးအုပ်စုကြီးများကို ဝယ်ယူရန် ကြိုးပမ်းမှု ၅ ကြိမ်မအောင်မြင်ပြီးနောက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံ ဖြည့်ကားခဲ့ပြီး လာဂီလီဂ်၏ Valencia CF ၏ ၇၀.၄% ကို သိမ်းယူခဲ့သည်။ ငါးကျင်းမှ ကျွမ်းကျင်သော စျေးနှုန်းအာရုံကို အသုံးပြု၍ သူသည် အရင်းအနှီးဈေးကို ကြီးက wład်ခဲ့သည်။ သာမန်လက်လီရောင်းချသူမှ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀ ဘီလီယံ ပိုင်ဆိုင်မှုရှိသော ဘီလီယံနာအထိ သူသည် တိကျသော အားကြီးသော ထားရှားမှုများဖြင့် နယ်စွန်ကို ဖြတ်ကျော်သည့် ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုရေးသားခဲ့သည်။
နိယာမ: အထက်စီးကြောင်းကို စောင့်ကြည့်ပါ၊ အောက်စီးကြောင်းကို သိမ်းယူပါ၊ ပြိုင်ဘက်များကို ကာကွယ်ပါ။
Tiếng Việt
"Vua Nhà Đầu Tư Lẻ" Lim Eng Hock của Singapore: Từ 50.000 SGD đến 200 Triệu SGD, Huyền Thoại Phát Triển Từ Chợ Cá Đến Tập đoàn Bóng Đá
Sinh năm 1954 tại Singapore trong một gia đình người Hoa Fujian Putian, Lim Eng Hock là con trai của một người bán cá. Ông từng sống trong một căn hộ hai phòng ngủ chật chội với 11 người, kiếm sống làm tài xế taxi và đầu bếp. Vô tình bước vào thị trường chứng khoán, ông trở thành "Vua Nhà Đầu Tư Chứng Khoán" nhờ trực giác sắc bén. Năm 1996, ông đặt toàn bộ cơm áo vào Wilmar International, và tài sản của ông tăng 70 lần trong 14 năm, tạo ra huyền thoại đầu tư Đông Nam Á.
"Vua Nhà Đầu Tư Lẻ" không bao giờ ngừng bước. Sau năm nỗ lực mua lại các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu không thành công, năm 2014 ông đã chi 150 Triệu SGD để nắm giữ 70.4% cổ phần của Valencia CF trong Giải La Liga. Với khả năng cảm nhận giá cả rèn luyện từ chợ cá, ông đã thống trị thị trường vốn. Từ một nhà đầu tư lẻ bình thường đến tỷ phú có tổng tài sản 20 Tỷ SGD, ông đã viết nên huyền thoại xuyên biên giới qua những con cược táo bạo và chính xác.
Nguyên tắc: Theo dõi nguồn gốc, nắm bắt đích thù, phòng ngừa đối thủ.
新加坡散户之王林荣福：从5万到2个亿，从鱼摊到足坛豪门的逆袭
1954年出生的新加坡华裔林荣福，祖籍福建莆田，是鱼贩之子，曾与11人挤两居室，靠开出租、做厨师维生。偶然踏入股市后，他凭敏锐直觉成为“股票经纪王”，1996年押注全部身家于丰益国际，14年间资产暴涨70倍，缔造东南亚投资神话。
这位“散户之王”从不止步，5次冲击足坛豪门收购未果后，2014年豪掷1.5亿新元拿下西甲瓦伦西亚70.4%股权。他以鱼市练就的价格嗅觉驰骋资本场，从平民散户到身价200亿的富豪，用精准豪赌书写了跨界传奇。
心法：盯上家，卡下家，防对家。
English
Singapore's "Retail King" Lim Eng Hock: From SGD 50,000 to SGD 200 Million, a Rags-to-Riches Legend from Fish Stall to Football Giant
Born in 1954 to a Fujian Putian Chinese family in Singapore, Lim Eng Hock was the son of a fishmonger. He once lived in a cramped two-bedroom apartment with 11 people, making a living as a taxi driver and chef. Accidentally entering the stock market, he became the "King of Stockbrokers" with his sharp intuition. In 1996, he bet his entire fortune on Wilmar International, and his assets soared 70 times in 14 years, creating a Southeast Asian investment myth.
The "Retail King" never stopped. After five failed attempts to acquire top football clubs, he splashed SGD 150 million in 2014 to take over 70.4% of La Liga's Valencia CF. With the price sense honed at the fish market, he dominated the capital market. From an ordinary retail investor to a billionaire with a net worth of SGD 20 billion, he wrote a cross-border legend through precise bold bets.
Motto: Watch the upstream, seize the downstream, guard against competitors.
العربية
مليم إنج هوك "ملك المضاربين التجزئة" في سنغافورة: من 50 nghìn دولار سنغافوري إلى 200 مليون دولار، أسطورة النجاح من حصة السمك إلى جناح كرة القدم الكبير
ولد في عام 1954 لعائلة صينية من فوكين بوتين في سنغافورة، كان مليم إنج هوك ابناً لصيّم سمك. عاش يومًا في شقة ضيقة من غرفة نومين مع 11 شخصًا، كسب رزقه كسائق Такسي وطباخ. بعد دخوله الصادم لسوق الأوراق المالية، أصبح "ملك وكلاء الأوراق المالية" بفلسفته الحادة. في عام 1996، ركض بكل ثروته على شركة ويلمار إنتيرناشيونال، وارتفعت أصوله 70 مرة في 14 عامًا، مُنشئًا أسطورة استثمار في جنوب شرق آسيا.
"ملك المضاربين التجزئة" لم يتوقف أبدًا. بعد خمس محاولات فاشلة لشراء نوادي كرة القدم العليا، أنفق 150 مليون دولار سنغافوري في عام 2014 لالتقاط 70.4% من نادي فالنسيا في الدوري الإسباني甲级. بفلسفة السعر المحصلة من سوق السمك، سيطرة على السوق الرأسمالية. من مُضارب تجزئة عادي إلى مُلازم بقيمة أصول تصل إلى 20 مليار دولار سنغافوري، كتب أسطورة عبر الحدود من خلال رهانات جريئة دقيقة.
القاعدة: مراقبة المنبع، الاستيلاء على النهاية، الحفاظ على المنافسين.
Deutsch
Singapurs "Einzelhandelskönig" Lim Eng Hock: Von 50.000 SGD auf 200 Millionen SGD – eine Geschichte des Aufstiegs von der Fischbude zum Fußballriesen
Lim Eng Hock, 1954 in Singapur als Sohn eines Fischhändlers aus Fujian Putian geboren, lebte einst mit 11 Menschen in einer engen Zwei-Zimmer-Wohnung und verdiente seinen Lebensunterhalt als Taxifahrer und Koch. Durch einen Zufall gelangte er an die Börse und wurde mit seiner scharfen Intuition der "König der Stockbroker". 1996 setzte er sein gesamtes Vermögen auf Wilmar International – und seine Vermögenswerte stiegen in 14 Jahren um das 70-fache, eine Investitionslegende in Südostasien.
Der "Einzelhandelskönig" hielt nie inne. Nach fünf gescheiterten Versuchen, Spitzenfußballvereine zu erwerben, investierte er 2014 150 Millionen SGD, um 70,4 % von Valenca CF aus der Primera División zu übernehmen. Mit dem am Fischmarkt geschulten Preisgefühl dominierte er den Kapitalmarkt. Von einem einfachen Einzelinvestor zu einem Milliardär mit einem Nettovermögen von 20 Milliarden SGD schrieb er eine grenzüberschreitende Legende durch präzise, kluge Wetten.
Motto: Beobachte die Quelle, ergreife die Senke, hüte dich vor Konkurrenten.
Italiano
Lim Eng Hock, il "Re dei Piccoli Investitori" di Singapore: Da 50.000 SGD a 200 milioni di SGD, una leggenda dell'ascesa dal bancone di pesce al gigante calcistico
Nato nel 1954 a Singapore in una famiglia cinese di Fujian Putian, Lim Eng Hock era figlio di un pescivendolo. Viveva un tempo in un affollato appartamento di due camere con 11 persone, guadagnandosi da vivere come tassista e cuoco. Entrando per caso nel mercato azionario, divenne il "Re dei Broker" grazie alla sua acuta intuizione. Nel 1996, mise tutta la sua fortuna su Wilmar International, e i suoi asset saltarono di 70 volte in 14 anni, creando una leggenda degli investimenti nel Sud-Est asiatico.
Il "Re dei Piccoli Investitori" non si fermò mai. Dopo cinque tentativi falliti di acquisire club calcistici di prim'ordine, nel 2014 ha speso 150 milioni di SGD per acquistare il 70,4% del Valencia CF della La Liga. Con il senso del prezzo affinato nel mercato del pesce, ha dominato il mercato capitale. Da un semplice investitore individuale a un miliardario con un patrimonio netto di 20 miliardi di SGD, ha scritto una leggenda transfrontaliera attraverso scommesse audaci e precise.
Motto: Osserva l'alto flusso, afferra il basso flusso, difendi da concorrenti.
Français
Lim Eng Hock, le "Roi des Petits Investisseurs" de Singapour: De 50 000 SGD à 200 millions de SGD, une légende de l'ascension du marché de poisson au géant du football
Né en 1954 à Singapour dans une famille chinoise originaire de Fujian Putian, Lim Eng Hock était le fils d'un poissonnier. Il vivait autrefois dans un appartement de deux pièces exigu avec 11 personnes, gagnant sa vie en tant que chauffeur de taxi et chef de cuisine. Entrant par hasard à la bourse, il est devenu le "Roi des courtiers en actions" grâce à son intuition aiguë. En 1996, il a mis toute sa fortune sur Wilmar International, et ses actifs ont bondi de 70 fois en 14 ans, créant une légende d'investissement en Asie du Sud-Est.
Le "Roi des Petits Investisseurs" n'a jamais arrêté. Après cinq tentatives infructueuses d'acquérir des clubs de football de premier plan, il a déboursé 150 millions de SGD en 2014 pour prendre 70,4% du Valencia CF de la Liga. Avec le sens du prix affûté sur le marché de poisson, il a dominé le marché des capitaux. D'un simple investisseur individuel à un milliardaire d'une valeur nette de 20 milliards de SGD, il a écrit une légende transfrontalière par des paris audacieux et précis.
Motto: Surveiller l'amont, saisir l'aval, se protéger des concurrents.
Scots
Singapore's "Retail King" Lim Eng Hock: Frae 50,000 SGD tae 200 Million SGD, a Rags-tae-Riches Legend frae Fish Stall tae Fitba Giant
Born in 1954 tae a Fujian Putian Chinese faimily in Singapore, Lim Eng Hock wis the son o a fishmonger. He aince lived in a cramped twa-bedroom flat wi 11 fowk, makkin a livin as a taxi driver an chef. By chance enterin the stock market, he becam the "King o Stockbrokers" wi his sharp intuition. In 1996, he bet his entire fortune on Wilmar International, an his assets soared 70 times in 14 years, creatin a Sootheast Asian investment myth.
The "Retail King" never stopped.Efter five failed attempts tae acquire tap fitba clubs, he splashed 150 million SGD in 2014 tae tak ower 70.4% o La Liga's Valencia CF. Wi the price sense honed at the fish market, he dominated the capital market. Frae an ordinary retail investor tae a billionaire wi a net worth o 20 billion SGD, he wrote a cross-border legend throu precise bold bets.
Motto: Watch the upstream, seize the downstream, guard against competitors.
Cymraeg（威尔士文/苏文修正）
"Rhiwallt y Prentiswyr" Lim Eng Hock o Singapore: O 50,000 SGD i 200 Milion SGD, Chwedl Oesoedd o Stal Ffysh i Gig Ffotbôl
Genwyd ym 1954 i deulu Sîn o Fujian Putian yn Singapore, Lim Eng Hock oedd mab pysgodwr. Unwaith roedd e'n byw mewn fflat bach o ddau ystafell gynnes gyda 11 o bobl, gan wneud ei fyw fel gyrrwyr tacsi a ciwedydd. Gan ymwneud â'r farchnad stoc o gael ei gael, daeth e'n "Rhiwallt y Brocwyr Stoc" gyda'i ystyngiad llachar. Yn 1996, roddodd ei eiddo cyfan ar Wilmar International, a codiwyd ei asedau 70 gwaith yn 14 blynedd, gan greu chwedl fuddiannol yn Asia Dde-orllewin.
Ni stopiodd "Rhiwallt y Prentiswyr" erioed. Ar ôl pum ymdrech fawreddog i gael cymylau ffotbôl top, bu'n gwneud ei wariant o 150 Milion SGD ym 2014 i gymryd dros 70.4% o Valencia CF o'r La Liga. Gyda'r synnwyr pris a ddatblygwyd yn y farchnad pysgod, roedd e'n rheoli'r farchnad cyfalaf. O fuddiannwr cyffredin i filiwner â gwerth net o 20 Bilion SGD, ysgrifennodd e chwedl groesffordd trwy betiau cynnar ac union.
Motto: Gwylio'r nant uwchben, gael grâs ar y nant islaw, amddiffyn rhag cystadleuwyr.
ဗမာဘာသာ
ဆင်္ကာပူရဲ့ "လက်လီရောင်းချသူများဘုရား" လင်းအင်းဟော့က်- စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ ကနေ ၂၀၀ သန်းဒေါ်လာအထိ၊ ငါးကျင်းမှ ဘောလုံးအုပ်စုကြီးသို့ ကြီးထွားမှုဒဏ္ဍာရီ
၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် ဆင်္ကာပူတွင် ဖူကျင်းပူတျန်းမှ တရုတ်မိသားစုမှ မွေးဖွားလာသည့် လင်းအင်းဟော့က် သည် ငါးရောင်းသူ၏သားဖြစ်သည်။ သူသည် တစ်ချိန်က လူ ၁၁ ယောက်နှင့် တိုက်စားသော နှစ်ခန်းအိပ်ခန်းတစ်ခုတွင် နေထိုင်ပြီး တက္ကစီမောင်းနှင့် စားဖိုမှူးအဖြစ် ငန်းရှင်းခဲ့သည်။ တရားမရှိဘဲ စတော့ကျမ်းဈေးသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် သူ၏ စူးစမ်းသိမြင်မှုဖြင့် "စတော့ကျမ်းဘရိုက်ယာဘုရား" ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် သူသည် Wilmar International တွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုကိုအားလုံးထားရှားခဲ့ပြီး ၁၄ နှစ်အတွင်း ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ ၇၀ ဆတိုးတက်ခဲ့ပြီး အရှေ့တောင်အာရှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒဏ္ဍာရီတစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည်။
"လက်လီရောင်းချသူများဘုရား" သည်ဘယ်တော့မှရပ်တန့်မခဲ့ပါ။ ဘောလုံးအုပ်စုကြီးများကို ဝယ်ယူရန် ကြိုးပမ်းမှု ၅ ကြိမ်မအောင်မြင်ပြီးနောက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံ ဖြည့်ကားခဲ့ပြီး လာဂီလီဂ်၏ Valencia CF ၏ ၇၀.၄% ကို သိမ်းယူခဲ့သည်။ ငါးကျင်းမှ ကျွမ်းကျင်သော စျေးနှုန်းအာရုံကို အသုံးပြု၍ သူသည် အရင်းအနှီးဈေးကို ကြီးက wład်ခဲ့သည်။ သာမန်လက်လီရောင်းချသူမှ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀ ဘီလီယံ ပိုင်ဆိုင်မှုရှိသော ဘီလီယံနာအထိ သူသည် တိကျသော အားကြီးသော ထားရှားမှုများဖြင့် နယ်စွန်ကို ဖြတ်ကျော်သည့် ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုရေးသားခဲ့သည်။
နိယာမ: အထက်စီးကြောင်းကို စောင့်ကြည့်ပါ၊ အောက်စီးကြောင်းကို သိမ်းယူပါ၊ ပြိုင်ဘက်များကို ကာကွယ်ပါ။
Tiếng Việt
"Vua Nhà Đầu Tư Lẻ" Lim Eng Hock của Singapore: Từ 50.000 SGD đến 200 Triệu SGD, Huyền Thoại Phát Triển Từ Chợ Cá Đến Tập đoàn Bóng Đá
Sinh năm 1954 tại Singapore trong một gia đình người Hoa Fujian Putian, Lim Eng Hock là con trai của một người bán cá. Ông từng sống trong một căn hộ hai phòng ngủ chật chội với 11 người, kiếm sống làm tài xế taxi và đầu bếp. Vô tình bước vào thị trường chứng khoán, ông trở thành "Vua Nhà Đầu Tư Chứng Khoán" nhờ trực giác sắc bén. Năm 1996, ông đặt toàn bộ cơm áo vào Wilmar International, và tài sản của ông tăng 70 lần trong 14 năm, tạo ra huyền thoại đầu tư Đông Nam Á.
"Vua Nhà Đầu Tư Lẻ" không bao giờ ngừng bước. Sau năm nỗ lực mua lại các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu không thành công, năm 2014 ông đã chi 150 Triệu SGD để nắm giữ 70.4% cổ phần của Valencia CF trong Giải La Liga. Với khả năng cảm nhận giá cả rèn luyện từ chợ cá, ông đã thống trị thị trường vốn. Từ một nhà đầu tư lẻ bình thường đến tỷ phú có tổng tài sản 20 Tỷ SGD, ông đã viết nên huyền thoại xuyên biên giới qua những con cược táo bạo và chính xác.
Nguyên tắc: Theo dõi nguồn gốc, nắm bắt đích thù, phòng ngừa đối thủ.