说明和描述 AW_Turtles_EA

AW_Turtles_EA 是一个完全自动化的交易系统，根据“AW_Turtles”指标策略运行。建仓信号 在支撑位或阻力位被击穿时。顾问具有平均能力、关闭篮子首单和尾单的功能以及自动手数计算功能。使用多个止损、追踪和止盈选项退出仓位有不同的场景。





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注意力！仅当免费的AW Turtles指示器运行时，指示器元素才可见。 AW 海龟 EA 使用交易功能并访问内置指标获取数据进行交易，产品不显示指标元素。如果您想查看指标标签，则需要单独将指标加载到图表上。 当使用顾问程序和指标时，您必须分别配置顾问程序内置的指标和外部指标。

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1) 开仓订单



该产品允许您使用多个平均选项打开订单或在不平均的情况下工作。 可用的工作选项：

Without_averaging - 选择此选项时，顾问将不使用平均策略。也就是说，只会打开一个订单。 固定步长- 此选项将允许您在未平仓订单之间使用固定步长，顾问将使用平均策略。 可用的工作选项： 当选择“Fixed_Step”选项时，在“Step_strategy”变量中，输入一个方向上已开订单之间的距离值，在“Fixed_step_(if_used)”变量中，步长以点为单位计算。 您可以调整订单之间的步骤。音高以点为单位测量。这使您可以使网格策略或多或少具有侵略性。步幅越小，顾问的订单打开的频率就越高。

Step_by_ATR - 选择此选项时，顾问将根据 ATR 指标计算的波动性来计算篮子中订单之间的距离。该选项使用平均策略。 选择“ Step_by_ATR ”时，在变量“ Step_ATR_K ”中输入 ATR 指标的系数值。 建议的距离值至少为每 0.5 ATR。 例如，所选ATR周期的值为600，当“ Step_ATR_K”等于0.5时，距离将计算如下： 600 × 0.5 = 300，订单之间的步长将为300点。该值是动态的，并根据当前的波动性而变化。 为了选择所描述的工作选项之一，请使用“AVERAGING_SETTINGS”部分中的变量“ Step_strategy ” 可以用相同大小的订单打开一个订单篮，也可以对篮子中的订单使用乘法功能。 如果“Multiplier”= 1.00，则不要使用乘数。如果“乘数”> 1.00，则使用乘数策略，即增加篮子中每个后续订单的数量。 使用乘数将按您在输入变量中设置的系数增加每个后续订单的交易量。该变量允许您调整已开订单的数量。

“ Multiplier_for_volume ”变量位于“AVERAGING SETTINGS”部分的输入设置中。

注意力！如果您使用高波动性的工具，则不要在订单和大交易量乘数之间设置较小的步长，因为如果出现长期的单向市场波动，这可能会导致您的存款遭受重大损失。

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2) 平仓订单

该顾问程序有不同的选项来处理止盈、止损和追踪函数。

TakeProfit - 顾问有一个内置的虚拟类型 TakeProfit，此 TakeProfit 不用于每个单独的订单，而是用于与盈亏平衡价格相同方向的一篮子订单。虚拟止盈对经纪商来说是不可见的。

止盈以点数衡量，确保止盈大小大于所用工具的点差。该值越低，顾问平仓的速度就越快，但每次平仓的利润就越小。

从图表中删除顾问时，虚拟止盈会与顾问一起删除，因为它是顾问的一部分。虚拟止盈仅在顾问所附加的图表上可见，也就是说，它不会显示在移动终端或在其他位置运行的终端中。

从中受益 使用订单篮时，将从整个篮子的盈亏平衡价格计算，而不是针对每个单独的订单。

变量“Size_of_Virtual_TakeProfit_(In_points) ”位于“TakeProfit_settings”部分的输入设置中。

设置止损策略。您可以从以下选项中选择您的策略：

Without_StopLoss - 选择此选项时，顾问将不使用 StopLoss。也就是说，只有达到止盈时才会平仓。

Fixed_StopLoss_ (From_first_order) - 如果您选择“ Fixed_StopLoss”选项，请输入止损点值。 “Fixed_StopLoss”操作选项使用第一个订单开盘价的虚拟止损 ，适用于同一方向的整组订单。虚拟 止损 对经纪商来说是不可见的。

从图表中删除顾问时，虚拟止损会与顾问一起删除，因为它是顾问的一部分。虚拟止损仅在顾问所附加的图表上可见，也就是说，它不会显示在移动终端或在其他位置运行的终端中。 选择“Fixed_StopLoss”选项时，在“StopLoss_strategy”变量中，输入每个订单的开盘价和止损价之间的距离值（以点为单位计算）。

StopLoss_by_ATR - 根据指标信号使用止损。使用平均功能时此选项不可用，这意味着它仅适用于每个单独的订单。

这种类型的止损是在为每个订单开立订单后立即设置的。该止损选项是物理的而不是虚拟的。也就是说，当顾问从图表中删除时，止损线将保留在图表上，并对未平仓头寸有效。

当使用变量“ Stop_Loss_ATR_K ”中的“ StopLoss_by_ATR ”策略时，您需要根据ATR设置距离。

建议距离值不小于1 ATR。

例如，所选周期ATR的值为600，当使用“ Stop_Loss_ATR_K ”等于2时，距离将计算如下：600 × 2 = 1200，这意味着止损值将等于1200点。该值是动态的，并根据当前的波动性而变化。

Trailing_by_Turtles_middle_line - 沿指标的中线使用 尾随 。开单时，物理止损设置在中线上。该止损是为每个单独的订单设置的。

接下来，将使用“Trailing_Step_in_points”变量中指定的步长来拉起尾随。 “ Trailing_by_Turtles_middle_line”与标准跟踪之间的区别在于，在此 EA 中，当价格进入亏损时，跟踪不是从盈亏平衡价格设置，而是在订单开仓时立即从中线价格设置。

也就是说，在打开市价订单的那一刻，将立即为此订单设置追踪。当价格开始向利润移动时，追踪止损会跟随价格移动。移动以点为单位的步距发生，由变量“Trailing_Step_in_points”确定。只要单向趋势持续下去，追踪就会无限次地跟随价格。每次通过指定的步长值后，Trailing 就会被拉高。

价格反转后，跟踪将平仓并获利。

变量“StopLoss_strategy ”位于“StopLoss_settings”部分的输入设置中。

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3) 设置内置指示器



该指标根据海龟系统工作；在突破支撑位或阻力位时进场。

设置顾问程序操作的指标是在顾问程序的输入设置中进行的。

最大条数海龟数 - 用于计算指标统计数据的柱数。 在给定时间间隔内监视趋势。在突破指定数量的柱线的支撑位或阻力位时进场。

period_Donchian - 设置信号最重要的参数是通道周期。基于上一点，指定数量的蜡烛，从较低的价格水平到较高的价格水平。在通道突破时，内置指标会接收有关趋势反转的信号。

值越低，指示信号越多，但信号的准确性会降低。值越高，过滤越严格，信号越少，但精度越高。

要进行配置，您需要在“Signals_Settings”部分中设置“Period_Donchian”和“Maximum_bars_Turtles”变量的值。

period_ATR - 仅当使用“ StopLoss_by_ATR”或“ Step_by_ATR”函数时才需要设置变量。 周期调整（平均真实范围），默认值为 24。

随着该指标的增加，顾问将变得不那么敏感，步长或止损的距离将增加，这对于波动性增加的工具非常重要。当指标下降时，顾问的反应会更加敏感，步幅或止损的距离会更小，这对于更激进的剥头皮交易很重要。

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4) 附加功能



自动手数计算：

自动抽签功能由两个变量配置：

第一个变量是“Enable_Autolot_calculation” - 启用或禁用自动计算未平仓头寸的功能。

第二个变量是“Autolot_deposit_per_0.01_lots”。这意味着对于此变量中指定的每个交易量，第一笔订单的开仓交易量将为 0.01 手。

例如：您的存款为 1000 美元，在变量“Autolot_deposit_per_0.01_lots”中您指定为 1000。这意味着，一旦您的存款增加并变为，则一篮子订单中的第一个订单将以 0.01 手的交易量开立。 2000 美元，那么篮子里第一笔订单的交易量就已经是 0.02 手，以此类推，存款量为 3,000 美元，第一笔订单的交易量将为 0.03 手。

如果您在变量“Autolot_deposit_per_0.01_lots”中指定 500，并且您的当前余额为 1000 美元，则第一个订单将以 0.02 的交易量开立。另外，如果您的存款随后减少，则第一笔订单的数量也会根据设置减少。

！当启用自动投注功能时，“Size_of_the_order”变量将不起作用，因为第一笔订单的数量将根据存款量进行灵活调整。

重叠：

这是将第一个订单与最后一个订单重叠的函数。这是单向的一篮子订单的部分关闭。使用重叠功能时，并不是关闭整个网格，而是仅关闭第一个无利可图的订单。第一个和最后一个订单使用网格中最近订单的利润来关闭。这减少了订单总数，也减少了未平仓的数量。这种类型的闭合允许您部分闭合网格，同时覆盖更小的点距离。

当整个头寸无利可图时，用最后一个订单覆盖第一个订单是有效的。如果当达到第一个 + 最后一个订单的止盈水平时，整个头寸处于正值区域，则顾问将不会重叠，因为可以关闭整个头寸。

如果当达到第一个 + 最后一个订单的止盈水平时，整个头寸处于亏损状态，顾问将关闭第一个和最后一个订单。

要激活该功能，请在“Use_overlap_last_and_first_orders”变量中使用“True”模式，并在“TakeProfit_settings”部分的“Use_overlap_after_that_number_of_orders”变量中输入所需值。

最后一圈功能： 如果交易日结束，交易者可以禁用开立新订单的功能。在这种情况下，完成本轮订单后，顾问将只能关闭订单，而无法打开新订单。 当您在中选择“True”时 使用“Allow_to_open_new_orders_after_close”变量，顾问将在关闭之前的订单后打开订单。如果您选择“false”，顾问在关闭之前的订单后将无法打开新订单。

该功能由变量“Allow_to_open_new_orders_after_close”控制。

当前蜡烛的开仓订单限制：

根据交易者的积极性，可以使用变量“Maximum_1_order_per_candle”调整每根蜡烛开立多个订单的可能性。

当在变量“ Maximum_1_order_per_candle ”选项中选择“false”时，顾问将打开新订单，一旦出现开仓信号，将打开更多订单。如果车间波动剧烈，此选项可能很危险，因为可以在短时间内打开大量订单。

或者为了更安全的工作，顾问只能为每根蜡烛开一个订单。这样，订单数量就会受到限制；在价格剧烈波动的情况下，此选项更安全。对于变量“ Maximum_1_order_per_candle ”中的此选项，您需要选择“true”选项。

此限制在“Protection_settings”部分的“Maximum_1_order_per_candle”变量中设置。

限制订单数量：

顾问能够向一个方向调整篮子中的最大订单数量。您可以设置购物篮中的最大订单数。例如，如果您输入值 4，则顾问程序将无法在一个方向上将网格拉伸超过 4 阶。这在长期的单向市场波动期间可能是相关的。

要进行配置，请转到“Protection_settings”部分并调整“Maximum_number_of_orders”变量” 。

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5) 图形元素



图形元素由面板、包含当前余额和净值信息的文本标签以及表示利润的开仓和平仓订单时的文本标签组成。





1)顾问面板 - 位于屏幕的左上方。如果您有顾问并且“AW_Turtles”指示器正在运行，这种安排是最方便的，因为指示器面板将位于顾问面板下方。

该面板的右上角有一个用于最小化面板的按钮。单击它将最小化面板，如上图所示。

面板的上半部分显示当前货币头寸的利润数据。

该面板还包含有关掉期、利差和回撤百分比的信息。

底部有用于关闭卖出和买入订单的按钮。他们的工作如上图所示。

如果不允许交易或市场休市，面板框架将变成红色，并且底部会出现“Trades_are_not_allowed”字样。如上图所示。

2） 屏幕右上角显示当前余额和净值信息。测试产品时，该部分也会出现有关起始余额的信息。 3)另外，在图表上，在顾问操作过程中，会显示开仓和平仓时的盈利标记，以及盈亏平衡、止盈、止损等位置的标记。

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6) 输入设置

MAIN_SETTINGS - 设置开仓量。

Size_of_the_first_order - 打开第一个订单的数量。如果“Enable_Autolot_calculation”被禁用，则使用。

Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。如果您使用自动手数，则不使用“ Size_of_the_first_order” 。

Autolot_deposit_per_0.01_lots - 使用自动抽签时每 0.01 的存款量。

SIGNALS_SETTINGS - 内置指标的设置。 period_Donchian - 通道周期。根据之前指定的蜡烛数量，从价格水平的下限到上限。在通道突破时，内置指标会接收有关趋势反转的信号。值越低，指示信号越多。 Maximum_bars_Turtles - 要计算的柱数 指标统计。 period_ATR - 周期调整（平均真实范围）。默认值为24。仅用于根据ATR计算步长和止损。 AVERAGING_SETTINGS - 设置平均和动画功能。

Step_strategy - 选择已建订单之间距离的策略。可供选择的选项： 固定步长 - 在已建订单之间使用固定步长，使用平均策略。

Step_by_ATR - 根据 ATR 指标计算的波动性在订单之间使用步骤。

Without_averaging - 不使用平均策略。 Fixed_step_(if_used) - 当选择“ Fixed_Step”选项时，在“ Step_strategy ”变量中，输入一个方向上已开订单之间的距离值。 Step_ATR_K - 在“ Step_strategy ”变量中使用“ Step_by_ATR ”策略时，必须根据ATR 设置距离。建议的距离值至少为每 0.5 ATR。 Multiplier_for_volume - 订单乘数。顾问在订单网格中打开的每个后续订单将比前一个订单大一个给定的系数。在使用平均策略时相关。 TAKE_PROFIT_SETTINGS - 设置止盈并重叠以平仓。 Size_of_Virtual_TakeProfit_(In_points) - 根据盈亏平衡价格计算当前订单组。 Use_overlap_last_and_first_orders - 使用第一个订单与最后一个订单的重叠。 Use_overlap_after_that_number_of_orders - 在该数量的未结订单之后使用重叠。 STOP_LOSS_SETTINGS - 设置止损功能和追踪。 StopLoss_strategy - 选择止损策略。 StopLoss_by_ATR - 根据指标信号使用止损。使用平均功能时此选项不可用

固定止损 - 对一组订单使用固定止损，根据第一个订单的价格计算。也就是说，当当前方向的第一个订单的点数达到该值时，整个篮子订单将被关闭。

Without_StopLoss - 不使用 StopLoss 的操作模式。

Trailing_by_Turtles_middle_line - 使用 沿着指标的中线 拖尾 。开仓时，在中线设置止损，然后 追踪将按照“ StopLoss_by_ATR ”变量中指定的步长拉升。 Fixed_StopLoss_(if_used) - 输入以点为单位的值 每个订单的止损。仅在“ Fixed_StopLoss_(if_used)”模式下工作时使用。 Stop_Loss_ATR_K - 输入用于计算止损水平距离的系数（以点为单位）。如果选择了“StopLoss_by_ATR”操作选项，则适用。 建议距离值不小于1 ATR。 Step_for_trailing_from_middle_line - 指定跟踪将跟随价格移动的距离（以点为单位）。如果“ Trailing_by_Turtles_middle_line”功能处于活动状态，则适用。 PROTECTION_SETTINGS - 开仓时调整保护功能。 Maximum_slippage_in_points - 开仓和平仓订单允许的最大滑点。 Maximum_spread_in_points - 开仓订单允许的最大点差。 Maximum_number_of_orders - 相同类型的最大允许订单数。 Maximum_size_of_orders - 一个订单的最大数量。以批次计量。 Maximum_1_order_per_candle - 每根蜡烛仅开一个订单，与突然的价格变动相关。如果您禁用该功能，顾问可以在不使用过滤器的情况下进行更积极的交易，并且能够为当前蜡烛打开多个订单。

ADVISOR_SETTINGS - 设置顾问程序的图形功能和基本功能。 Orders_Magic_number -顾问订单的主要标识符。主要用于识别订单。 Comments_of_the_EA's_orders - EA 订单的评论。 Allow_to_open_OP_BUY_orders - 允许顾问打开 OP_BUY 类型的订单。 Allow_to_open_OP_SELL_orders - 允许顾问打开 OP_SELL 类型的订单。 Allow_to_open_new_orders_after_close - 允许或禁止顾问在关闭篮子后打开新订单。当您计划禁用顾问程序以便它可以完成当前订单组的工作时，禁用打开非常有用。 Show_panel_of_advisor - 能够显示或隐藏顾问面板。 Font_size_in_panel - 调整面板上的字体大小。 Profit_text_write - 在显示利润、平仓时调整图表上的字体大小。 NOTIFICATIONS_SETTINGS - 用于在关闭订单时设置通知的部分。 Send_push_notifications_when_close_orders - 允许向移动版本的终端发送通知。订单关闭时会发送信件。 Send_mails_when_close_orders - 允许向用户的电子邮件地址发送电子邮件。订单关闭时会发送信件。 Send_alerts_when_close_orders - 允许在用户终端上发送弹出通知。订单关闭时会发送警报。

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