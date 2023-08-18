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操盘日记XAUUSD(2023.08.18)

18 八月 2023, 13:44
Jinxiong Yuan
Jinxiong Yuan
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       【前言】

        本公众号为周期循环分析方法的实践篇章，而另两个公众号金融大数据服务（主要提供国内期货商品、大宗商品和股指的分析）和大数据服务（主要提供外汇的分析）则为周期循环分析方法的数据及理论篇章。

        本公众号为投资者运用周期循环分析方法提供了案例示范，且真实、详细地记录了操盘手交易的全过程。我们目的是通过展示交易记录，此能够架起沟通的桥梁，同时也希望广大的投资者能提出宝贵的建议与得到大家的支持！

        下面展示的外汇交易账号为实盘且已经运作近三年这三年来每年都全部实现了盈利。我们可以看出操盘手的交易风格为稳健型，严格控制持仓仓位，对收益曲线的把控要求做到平稳，且避免大起大落。

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        2023年08月18日  持仓分析图：XAUUSD



   

  