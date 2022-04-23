交易商品强弱排行榜（周期循环分值表）【2022.04.25】

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金融市场都有周期循环的特点 。 对金融市场上的交易商品 ， 例如股指指数 、 大宗商品 、 国内商品期货 、 外汇等等 ， 通过大数据周期循环分析与统计计算 ， 得出各个交易商品的分值表 。 通过分值表 ， 可以很直观地将各个交易商品的强弱态势表现出来 ， 指导交易者作出正确的投资决策
该专栏将每周公布更新后的交易商品强弱排行榜 （ 周期循环分值表 ） ， 敬请各位投资者定期浏览 ！
交易商品强弱排行榜 （ 周期循环分值表 ） 中的指标PM和PW详解 ：
1 、 分析图中所示有两个指标 ， 分别是长周期指标 （ PM ） 和短周期指标 （ PW ） ； 2 、 长周期循环指标 （ PM ） 和短周期循环指标 （ PW ） 运行范围在-5%至105%之间 ；
3 、 短周期循环指标 （ PW ） 主要用来反映短期的运行趋势 ， 而长周期循环指标 （ PM ） 则是用来反映长期的运行趋势 ；
4 、 当短周期循环指标 （ PW ） 和长周期循环指标 （ PM ） 运行范围在10%以下或90%以上时 ， 说明指数运行在行情的末端 ， 即将出现快速反弹行情 （ 短期 ） 或反转行情 （ 长期 ） ；
5 、 当长周期循环指标 （ PM ） 和短周期循环指标 （ PW ） 同时运行范围在10%以下或90%以上时 ， 说明行情处在极端的情形中 ， 或即将出现反转行情 ；
6 、 上述现象称之为共振 ， 即长周期循环指标 （ PM ） 和短周期循环指标 （ PW ） 同时处在10%以下或90%以上时会产生叠加效应 ， 这种行情通常是十分猛烈和快速的摆脱底部区域 ， 产生新的逆转行情 ；
7 、 寻找可能会产生共振的行情 ， 是相对安全 、 可靠 、 可行的投资策略 ， 这是本分析方法的精髓所在 ！
8 、 长周期循环指标 （ PM ） 和短周期循环指标 （ PW ） 彼此独立运行 ， 之间没有任何相互关系。
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交易商品强弱排行榜 （ 周期循环分值表 ） 中的指标PM和PW详解 ：
1 、 分析图中所示有两个指标 ， 分别是长周期指标 （ PM ） 和短周期指标 （ PW ） ； 2 、 长周期循环指标 （ PM ） 和短周期循环指标 （ PW ） 运行范围在-5%至105%之间 ；
3 、 短周期循环指标 （ PW ） 主要用来反映短期的运行趋势 ， 而长周期循环指标 （ PM ） 则是用来反映长期的运行趋势 ；
4 、 当短周期循环指标 （ PW ） 和长周期循环指标 （ PM ） 运行范围在10%以下或90%以上时 ， 说明指数运行在行情的末端 ， 即将出现快速反弹行情 （ 短期 ） 或反转行情 （ 长期 ） ；
5 、 当长周期循环指标 （ PM ） 和短周期循环指标 （ PW ） 同时运行范围在10%以下或90%以上时 ， 说明行情处在极端的情形中 ， 或即将出现反转行情 ；
6 、 上述现象称之为共振 ， 即长周期循环指标 （ PM ） 和短周期循环指标 （ PW ） 同时处在10%以下或90%以上时会产生叠加效应 ， 这种行情通常是十分猛烈和快速的摆脱底部区域 ， 产生新的逆转行情 ；
7 、 寻找可能会产生共振的行情 ， 是相对安全 、 可靠 、 可行的投资策略 ， 这是本分析方法的精髓所在 ！
8 、 长周期循环指标 （ PM ） 和短周期循环指标 （ PW ） 彼此独立运行 ， 之间没有任何相互关系。
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