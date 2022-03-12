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交易商品强弱排行榜（周期循环分值表）【2022.03.14】

12 三月 2022, 01:36
Jinxiong Yuan
Jinxiong Yuan
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金融市场都有周期循环的特点对金融市场上的交易商品例如股指指数大宗商品国内商品期货外汇等等通过大数据周期循环分析与统计计算得出各个交易商品的分值表通过分值表可以很直观地将各个交易商品的强弱态势表现出来指导交易者作出正确的投资决策
该专栏将每周公布更新后的交易商品强弱排行榜周期循环分值表 ） ， 敬请各位投资者定期浏览
交易商品强弱排行榜周期循环分值表中的指标PM和PW详解
1分析图中所示有两个指标分别是长周期指标PM和短周期指标PW ） ； 2长周期循环指标PM和短周期循环指标PW运行范围在-5%至105%之间
3短周期循环指标PW主要用来反映短期的运行趋势而长周期循环指标PM则是用来反映长期的运行趋势
4当短周期循环指标PW和长周期循环指标PM运行范围在10%以下或90%以上时说明指数运行在行情的末端即将出现快速反弹行情短期或反转行情长期 ） ；
5当长周期循环指标PM和短周期循环指标PW同时运行范围在10%以下或90%以上时说明行情处在极端的情形中或即将出现反转行情
6上述现象称之为共振即长周期循环指标PM和短周期循环指标PW同时处在10%以下或90%以上时会产生叠加效应这种行情通常是十分猛烈和快速的摆脱底部区域产生新的逆转行情
7寻找可能会产生共振的行情是相对安全可靠可行的投资策略这是本分析方法的精髓所在
8长周期循环指标PM和短周期循环指标PW彼此独立运行之间没有任何相互关系。

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